Vecinos de SJM instalan 1.200 cámaras de seguridad y monitorean la seguridad por turnos voluntarios

En el distrito de San Juan de Miraflores, los residentes han tomado la seguridad en sus propias manos instalando, con sus propios recursos, una red de 1200 cámaras y una central de monitoreo para vigilar sus calles. Ahora solicitan a las autoridades integrar su sistema para una respuesta más eficaz contra el crimen.| Latina Noticias

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Cansados de la inseguridad en el país, los vecinos de varias calles y avenidas de San Juan de Miraflores formaron una red de vigilancia vecinal que reúne 1.200 cámaras de seguridad y una pequeña central de monitoreo. El sistema, financiado e instalado con recursos de ellos mismos, busca prevenir robos y otros delitos.

La iniciativa funciona desde hace cerca de 10 años en zonas como Pista Nueva, la avenida Los Héroes y la calle Canevaro. Además de colocar los equipos, los vecinos organizan turnos voluntarios para observar las transmisiones y alertar sobre movimientos sospechosos o hechos delictivos.

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En la central de monitoreo, una alarma advierte sobre situaciones que requieren atención. “Un individuo sospechoso está que camina continuamente en la cuadra cinco de la avenida Los Héroes. Sale, entra, sale, entra”, alertó Jaime Espinoza, vecino y encargado del espacio, al describir el comportamiento de un hombre que observaba los alrededores.

Vecinos instalan 1.200 cámaras para reforzar la vigilancia en San Juan de Miraflores| Foto: Latina Noticias

La red comunitaria opera con una central atendida mediante turnos voluntarios y sus promotores solicitan enlazar las señales con la municipalidad, la Policía y el serenazgo| Foto: Latina Noticias

Cámaras se distribuyen cada 40 o 50 metros en algunas calles

El sistema se expandió a medida que más residentes observaron el efecto de la vigilancia en sus barrios. Según Espinoza, las cámaras son fijas y fueron colocadas, en algunos sectores, con una distancia aproximada de entre 40 y 50 metros.

El objetivo, explicó, es que las personas que circulen por la zona adviertan que existe vigilancia. “La intención es causar ese impacto visual para que la gente o quien pase por aquí vea que está controlada la calle”, sostuvo el representante vecinal.

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Este material también sirven para reconstruir delitos. Una cámara instalada en Pista Nueva captó el robo de un celular a una pasajera dentro de un bus. En otro caso, una grabación de la calle Canevaro mostró a un presunto delincuente que escapaba mientras era perseguido por vecinos.

Los residentes consideran que la presencia de los dispositivos produjo un efecto disuasivo, pero admiten que el monitoreo comunitario tiene límites. La central no cuenta con personal profesional disponible durante las 24 horas ni con todos los recursos técnicos necesarios para gestionar las señales de forma permanente.

Los vecinos piden conexión directa con la Policía y el serenazgo

La principal demanda apunta a que las cámaras de seguridad vecinales se integren a la central de monitoreo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. De esa manera, sostienen, una alerta podría llegar de forma inmediata a la comisaría o a los agentes de serenazgo antes de que el responsable escape.

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“Lo que queremos es que estén interconectadas, porque eso sería algo más efectivo”, afirmó Gustavo Buenavente, vecino de la zona. El residente indicó que, bajo el sistema actual, cuando una persona observa un robo y logra comunicarse con las autoridades, el hecho ya ocurrió y el autor puede haberse alejado del lugar.

La propuesta incluye un esquema de comunicación entre residentes, Policía y serenazgo. Julio Tuanama, otro vecino, señaló que la organización barrial busca fortalecer la participación ciudadana y establecer mecanismos que permitan actuar con mayor rapidez ante una emergencia.

“Queremos implementar un plan para poder tener una acción más rápida”, señaló Tuanama. La intención, precisó, es que la vigilancia no se limite a registrar los delitos, sino que contribuya a activar una respuesta oportuna de las autoridades.

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Los vecinos afirmaron que anteriores administraciones municipales ofrecieron integrar sus cámaras a la red oficial de vigilancia, pero el proyecto no se concretó. Por ese motivo, renovaron el pedido ante las autoridades.