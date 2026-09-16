Conductor sobrevive al impacto de una roca que destruyó la cabina de su camión en Arequipa

Otros conductores que transitaban por la zona auxiliaron al afectado después del desprendimiento (Créditos: Latina)

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Un conductor de un camión cisterna resultó herido luego que una enorme roca se desprendiera de la ladera de un cerro y cayera directamente sobre la cabina de su unidad cuando transitaba por la carretera Panamericana Sur, en el tramo correspondiente al distrito de Ático, provincia de Caravelí, Arequipa. El impacto destrozó parte de la estructura del vehículo y dejó al transportista con una lesión en la frente.

Según Latina, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 732, en el sector conocido como Quebrada Honda, una zona donde las condiciones climáticas han incrementado el riesgo de desprendimientos. De acuerdo con las imágenes difundidas desde el lugar, el conductor permaneció dentro de la unidad tras el impacto y fue auxiliado por otros transportistas que circulaban por esta importante vía nacional.

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En el registro audiovisual se observa al hombre visiblemente nervioso, con una herida en la frente y todavía afectado por lo sucedido. Mientras era atendido por quienes llegaron para ayudarlo, los testigos mostraron la dimensión del bloque que cayó sobre el vehículo y provocó severos daños en la cabina.

El transportista se dirigía desde Arequipa hacia Pisco, en Ica, con destino a la planta de Pluspetrol, donde tenía previsto cargar gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, su recorrido quedó interrumpido de manera abrupta cuando la masa rocosa se desprendió de la parte alta del cerro y golpeó la zona frontal de la cisterna.

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El accidente ocurrió en el kilómetro 732 de la carretera, en el sector de Quebrada Honda, provincia de Caravelí - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las intensas lloviznas registradas en el sector de Ático serían uno de los factores que vienen debilitando las laderas y favoreciendo la caída de piedras y bloques sobre la carretera. Esta situación ha generado diversos derrumbes en el tramo, además de interrupciones parciales del tránsito, por lo que los conductores enfrentan condiciones de riesgo durante sus desplazamientos.

Tras el incidente, otros choferes que se encontraban en las inmediaciones se acercaron para brindar asistencia al afectado. El hombre fue trasladado posteriormente hacia Ático, donde recibió atención médica debido a la lesión que sufrió en la frente. No obstante, logró sobrevivir al impacto pese a que la roca cayó sobre la zona donde se encontraba.

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Las imágenes registradas después del accidente permiten apreciar que la cabina quedó prácticamente destruida por la fuerza del golpe. El bloque permaneció junto a la unidad mientras los presentes examinaban los daños ocasionados y trataban de determinar cómo había ocurrido el desprendimiento.

Las intensas lloviznas vienen debilitando las laderas de los cerros y favoreciendo la caída de piedras y rocas sobre la vía - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La emergencia vuelve a poner en evidencia las dificultades que afrontan los transportistas que utilizan la Panamericana Sur en este sector de Arequipa, especialmente durante periodos de precipitaciones. La presencia de material rocoso sobre la calzada representa un peligro tanto para vehículos pesados como para automóviles y unidades de transporte que recorren la ruta.

Ante la continuidad de los desprendimientos, se recomienda a los conductores extremar las precauciones al atravesar el tramo comprendido en Ático. Las autoridades han advertido sobre la necesidad de circular con especial cuidado debido a la posibilidad de nuevos deslizamientos que podrían afectar la seguridad de quienes utilizan esta carretera.

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El accidente ocurrió mientras el vehículo cumplía una ruta vinculada al traslado de combustible, pero el desenlace pudo ser distinto debido a la magnitud del bloque que terminó sobre la cabina. El conductor recibió auxilio tras quedar atrapado en medio de los daños y pudo ser llevado a un establecimiento de salud para su evaluación.