Estafa en viaje de promoción: padres denuncian a agencia de turismo de quedarse con más de S/ 30 mil

Indignación en Huaycán. Más de 37 escolares del colegio San Isidro Labrador vieron su sueño del viaje de promoción a Tarapoto destruido tras ser estafados por una supuesta agencia de viajes. Los padres de familia denuncian el robo de más de 31 mil soles y exigen justicia.| ATV Noticias

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Padres de familia del colegio San Isidro Labrador, ubicado en Huaycán, denunciaron que más de S/31 mil destinados a un viaje de promoción habrían desaparecido luego de que perdieran comunicación con las personas vinculadas a la empresa que debía organizar el traslado de los estudiantes a Tarapoto.

Según los testimonios recogidos por ATV, el viaje estaba previsto para un grupo de alumnos que culmina la secundaria. Los escolares debían permanecer cinco días en Tarapoto junto a algunos padres de familia. Sin embargo, a pocos días de la salida, los familiares recibieron la noticia de que el servicio turístico no se realizaría.

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Las madres indicaron que el aviso llegó durante una reunión virtual convocada cerca de las 22:00. En ese encuentro, integrantes de la junta directiva del aula comunicaron que no conseguían respuestas de la persona con la que habían coordinado el paquete turístico.

Padres denuncian pérdida de más de S/31 mil por viaje escolar a Tarapoto| Foto: ATV Noticias

Una de las madres afirmó que los padres habían reunido el dinero durante varios meses y cuestionó que la alerta se produjera cuando faltaban pocos días para el viaje.

Depósitos se realizaron por transferencias y Yape

De acuerdo con los padres, los pagos se efectuaron mediante transferencias y aplicaciones de pago digital, entre ellas Yape. Los depósitos habrían sido enviados a una cuenta a nombre de una mujer identificada por los denunciantes como Ángela Huanca Sangama.

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Los familiares también mencionaron a Edwin Guillermo López Guerrero, quien, según señalaron, era el contacto con el que la directiva del salón mantenía comunicación para coordinar el itinerario, los pasajes aéreos y el alojamiento.

Una madre sostuvo que el paquete fue contratado con una empresa denominada Guerrero Tours. Los padres afirmaron que la agencia tenía presencia en redes sociales, aunque señalaron que su cuenta de TikTok pasó a estar privada cuando comenzaron las dificultades para ubicar a los responsables.

El contrato, según expresaron durante la entrevista, se habría tramitado de forma virtual. Algunos padres cuestionaron que no se hubiera concretado una reunión presencial con los responsables de la empresa antes de entregar el dinero.

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El grupo debía partir a la región San Martín para una estadía de cinco días, pero la falta de respuesta del contacto contratado frustró los planes de alumnos y acompañantes| Foto: ATV Noticias

También indicaron que el documento recibido les generó dudas por la firma incluida y por la falta de información que permitiera verificar las reservas de vuelos y hospedaje.

La cifra reportada por las familias supera los S/31 mil

Los padres calculan que el monto asciende a S/ 31 mil, debido a que son más de 31 escolares y seis padres. El costo individual también habría variado según los pagos realizados.

Una madre señaló que cada familia había destinado alrededor de S/1.000, mientras otra mencionó una cifra de S/1.250 por padre. Los denunciantes destacaron que varias familias reunieron el monto con anticipación para que los estudiantes pudieran participar de la actividad de fin de año.

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“Nos duele porque hay diferentes motivos de padre de familia, que algunos son padre y madre. Han solventado sus gastos”, expresó una de las madres.

La presidenta del comité del aula señaló que ella y otras tres delegadas también se consideran perjudicadas. Afirmó que no recibieron dinero para beneficio propio y dijo que entregaría su teléfono y sus conversaciones con el contacto de la agencia para colaborar con las indagaciones.

La representante explicó que el grupo eligió el servicio turístico por referencias de una promoción anterior del colegio que, según indicó, habría viajado con la misma empresa dos años antes. Esa experiencia, agregó, influyó en la decisión de contratar el paquete.

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