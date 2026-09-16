Perú

Óscar Arriola deja de ser comandante general de la PNP: Más de 2 mil personas asesinadas desde que asumió el cargo en 2025

El ahora excomandante general de la Policía deja la institución y pasa a situación de retiro luego de un año de gestión marcada por el incremento de la inseguridad ciudadana

Fotografía en blanco y negro del general Óscar Arriola en uniforme oficial con medallas, frente a un micrófono y con una bandera de fondo
El general Óscar Arriola ofrece declaraciones con uniforme galardonado tras anunciarse su relevo en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. (Tv Perú)
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Luego de casi un año de gestión -pasó a situación de retiro 15 días antes de cumplirlos- el ahora excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, abandona la Comandancia Geneneral de la PNP en medio de críticas a su gestión debido al incremento de la inseguridad ciudadana y, en los últimos días, la respuesta de la institución al secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas, quienes lo acompañaban en un vehículo la noche del 30 de agosto.

Como comandante general, Arriola lideró junto a los ministros del Interior y los presidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, los esfuerzos del gobierno por controlar la ola de criminalidad, aunque sin éxito hasta la actualidad.

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Más de 2 mil asesinatos durante la gestión de Óscar Arriola

Infobae Perú revisó los datos presentados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) entre octubre del 2025 y el 15 de septiembre del 2026 -es decir durante toda la gestión de Arriola en la PNP- muestran el registro de 2.026 homicidios.

Los meses de octubre (186), febrero (169), marzo (202) y junio (195) fueron los más sangrientos y en todos ellos se alcanzó o superó un promedio de 6 personas asesinadas por día, incluso alcanzando cifras de 6,52 asesinatos solo en el tercer mes del 2026.

Miles de buses dejan de circular en Lima y Callao por protesta contra la violencia y la extorsión
Miles de buses dejan de circular en Lima y Callao por protesta contra la violencia y la extorsión| Andina

Amenazas contra transportistas

Las principales críticas sobre la inseguridad ciudadana -no solo contra el general Óscar Arriola, sino contra el Ministerio del Interior y el Gobierno en general- tuvieron su origen en la situación crítica que atraviesa el sector del transporte público en Lima, que enfrenta la amenaza de extorsionadores y sicarios.

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Un reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos ataques, vinculados a presuntos actos de extorsión, dejaron 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos.

Los ataques contra el transporte público se producen mientras los vehículos se encuentran en circulación, en paraderos o incluso con pasajeros a bordo. De acuerdo con el informe fiscal, el 69,3 % de las víctimas de estos atentados fueron conductores, mientras que los pasajeros representaron el 20,5 % y los cobradores, el 5,3 %. Además, el 97,7 % de los ataques con víctimas fue cometido con armas de fuego.

En marzo del 2026, Óscar Arriola incluso sostuvo que los homicidios a nivel nacional descendieron un 9,2 % en comparación con el mismo periodo de los últimos tres años. Sin embargo, con el tiempo la cifra de asesinatos incrementó a 1.486 a nivel nacional a falta de 15 días para finalizar el mes de septiembre.

El general Óscar Arriola en uniforme junto a un fotomontaje de una persona encapuchada con un teléfono celular y pasajeros en un autobús.
El general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, figura junto a representaciones de extorsión telefónica e inseguridad en el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de la respuesta al secuestro en Trujillo

En los últimos días de su paso por la Comandancia General de la PNP, el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes en una calle en la ciudad de Trujillo, se convirtió en el último acto que tuvo su participación como máxima autoridad de la Policía.

Las críticas no fueron gratuitas. Incluso cuando se anunció la liberación del empresario minero luego de 36 horas secuestrado, Arriola tuvo que aceptar que este acto no tuvo participación de la Policía Nacional, sino que esta se hizo luego de que la familia de la víctima pactara un pago con los criminales, que tienen vínculos con la organización criminal ‘Los Pulpos’, hecho que quedó demostrado posteriormente luego de la captura de su líder, ‘Jhonsson Pulpo’.

Sin embargo, los cuestionamientos no solo a él, sino también al jefe de la Dirincri, el general Víctor Revoredo, se produjeron luego de la captura de cinco supuestos sujetos quienes habrían participado del secuestro. Según la versión policial manifestada por los altos mandos de la PNP, estas personas habrían sido las mismas que -vestidas con uniformes policiales- secuestraron y asesinaron a las víctimas pese a que videos de cámaras de seguridad mostrarían que los involucrados tenían “porte militar”.

Keiko fujimori

En medio de las críticas, también circularon fotografías oficiales que ubicaron a Arriola durante una “conversación” entre uno de los cinco hombres detenidos y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien fue enviado por el Ejecutivo para liderar la respuesta del Estado ante este caso.

Lo que en su momento fue mostrado como un supuesto “interrogatorio”, luego fue desmentido por el propio titular del Mindef, quien indicó que se había “interesado por el estado de salud” de las personas detenidas. Belaúnde explicó que, al enterarse de las detenciones, quiso verificar“en qué situación estaban los detenidos, su salud, su estado”. Añadió que no participó “en ninguna diligencia, en ningún interrogatorio”.

Esto pese a que solo se tomaron fotos con uno de los presuntos criminales y que cualquier dato vinculado al atentado que se hubiera expresado en ese momento no tendría validez, según indicó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

El jefe policial abandonó en silencio la sede del Gobierno Regional de La Libertad tras participar en una reunión con autoridades locales, mientras legisladores exigen su salida / Macronorte.pe

“El fiscal está en la declaración formal que se le toma y dirige inclusive la declaración. Va a interrogar conjuntamente con el efectivo, el instructor policial”, indicó Gálvez. El fiscal consideró que la conversación con el ministro fue “informal” y que podría entorpecer las investigaciones del caso.

“Que sea buena, que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, afirmó Gálvez al medio radial. Consultado sobre si lo declarado en ese momento tiene valor legal, el fiscal indicó que “no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación”.

Actualmente la PNP indica que tiene detenidas a 13 personas vinculadas al atentado contra el empresario Jenss Lara en Trujillo, mientras las diligencias continuan y el Ministerio Público ha solicitado un periodo de 36 meses de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ y otros responsables.

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