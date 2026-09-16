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Sport Boys desembolsó fuerte suma para enfrentar a Melgar: Erustes, Saba y Llontop quedan habilitados para jugar en Arequipa

El club chalaco cumplió con el pago exigido por el ‘dominó’ y podrá contar con los tres futbolistas cedidos para este importante duelo del Torneo Clausura 2026

Sport Boys pagó a Melgar y ya tiene habilitados a tres jugadores para el duelo en Arequipa.
Sport Boys pagó a Melgar y ya tiene habilitados a tres jugadores para el duelo en Arequipa. Crédito: Prensa SBA
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Sport Boys ya resolvió uno de los temas que tenía pendientes antes de enfrentar a Melgar por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El club chalaco realizó el pago correspondiente al conjunto ‘dominó’ para poder utilizar a tres futbolistas que tiene cedidos y que se encuentran en los planes del técnico Carlos Desio para el trascendental duelo que disputarán este sábado 19 de septiembre en Arequipa.

Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop quedaron habilitados para afrontar el compromiso luego de que la institución ‘rosada’ cumpliera con la condición económica establecida en sus respectivos préstamos. La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, quien dio una actualización sobre la situación.

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“Sport Boys ya hizo el pago a Melgar para usar a Erustes, Saba y Llontop. Se dio la notificación formal y el envío del voucher de pago”, informó el comunicador.

De esta manera, el conjunto chalaco podrá disponer de tres jugadores que forman parte de su plantel y que, de acuerdo con las condiciones establecidas al momento de sus préstamos, necesitaban de un pago adicional para enfrentar al equipo propietario de sus derechos.

Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop quedaron habilitados para
Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop quedaron habilitados para jugar ante Melgar.

Sport Boys desembolsó una fuerte suma

La operación representó un importante desembolso económico para Sport Boys. El club habría destinado alrededor de 45 mil dólares para habilitar a los tres futbolistas, tomando como referencia una penalidad de 15 mil dólares por cada jugador. Sin embargo, la cifra exacta finalmente acordada entre ambas instituciones no ha sido precisada.

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Inicialmente, también estaba contemplado Percy Liza, quien pertenece a Melgar y se encuentra cedido en Sport Boys. No obstante, el delantero está lesionado y no viajará con el plantel a Arequipa, por lo que no fue necesario realizar el pago para que pueda disputar el encuentro.

De esta manera, el club del primer puerto asumió únicamente el costo correspondiente a Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop, quienes quedaron habilitados para enfrentar al conjunto ‘dominó’.

La situación se mantuvo en evaluación durante los últimos días, debido al plazo establecido para efectuar el pago. Cumplido este trámite, el cuadro chalaco recibió la confirmación de Melgar y podrá disponer de los tres futbolistas para un partido clave del Torneo Clausura 2026.

Melgar confirmó la habilitación de los futbolistas

Luego de que Sport Boys efectuara el pago y enviara el comprobante correspondiente, Melgar respondió formalmente a la comunicación del cuadro chalaco. El periodista Jorge Solari, quien sigue de cerca la actualidad del club, informó que el ‘dominó’ confirmó la recepción del dinero y dio luz verde para que los futbolistas puedan disputar el partido de este sábado.

Melgar respondió la comunicación de SBA y ha confirmado que recibió el pago de la ‘condición’ y que no hay problema con utilizar a Llontop y Saba el sábado. Erustes también recibió la misma confirmación de manera directa, recordemos que ese compromiso era de club a jugador”, complementó.

Así, Sport Boys ya cuenta con la confirmación necesaria para utilizar a los tres futbolistas en Arequipa. El pago y las respectivas notificaciones formales permitieron cerrar un asunto que podía condicionar la conformación del equipo para este importante encuentro.

Melgar confirmó la habilitación de los futbolistas para el duelo en Arequipa.
Melgar confirmó la habilitación de los futbolistas para el duelo en Arequipa. Crédito: Captura X

Tres jugadores disponibles para un duelo trascendental

La habilitación de Erustes, Saba y Llontop, habituales titulares en el equipo de Carlos Desio, supone una alternativa importante para el técnico, quien podrá incluirlos en su planificación para el partido en Arequipa.

Sport Boys afrontará un compromiso importante por el Torneo Clausura, donde buscará sumar como visitante ante un Melgar que también pelea por mantenerse en los primeros lugares de la competencia.

Con el aspecto económico solucionado, el conjunto chalaco podrá enfocarse exclusivamente en la preparación del encuentro. Erustes, Saba y Llontop quedaron habilitados para viajar y ser considerados por el comando técnico, mientras que Percy Liza no integrará la delegación debido a la lesión que atraviesa.

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