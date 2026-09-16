Perú

“¡Jamás diré una letra en contra de la institución!”: Óscar Arriola se despidió así de la Comandancia General de la PNP

En su último discurso en el cargo, el alto mando de la Policía Nacional del Perú arengó a los agentes a sostener el ánimo y seguir trabajando en todo el país, en medio de críticas por el avance del crimen organizado

Óscar Arriola, excomandante general de la PNP, expresó su gratitud institucional durante su ceremonia de salida, destacando que su trayectoria policial y en la investigación se rigieron estrictamente por la búsqueda de la verdad y la justicia | Canal N
Guardar

El general Óscar Arriola dejó un mensaje de respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en sus últimas palabras tras su salida de la Comandancia General. “¡Jamás diré una letra en contra de la institución!”, afirmó en una ceremonia oficial ante los agentes, a quienes pidió mantener alta la moral y continuar con sus labores en todo el país.

La salida de Arriola ocurre en medio de cuestionamientos por el desborde de la criminalidad organizada en el país, en especial después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del asesinato de cuatro de sus acompañantes, ocurrido el pasado domingo 30 de agosto.

PUBLICIDAD

El caso tuvo repercusión en Trujillo, donde se produjo el hecho, pero también a nivel nacional. A partir de ese episodio, parte de la población y de la prensa de todo el país comenzó a cuestionarlos debido a que los sujetos que aparecen en los videos de las cámaras de seguridad cometiendo el secuestro y asesinato múltiple son distintos en tamaño y complexión a los capturados presentados por la Policía ante la opinión pública.

Óscar Arriola (Dirincri) (Ministerio Público)
Óscar Arriola dejó la Comandancia General de la PNP con un mensaje de respaldo a la Policía Nacional del Perú y afirmó que jamás dirá una palabra contra la institución. (PNP)

Frente a ese escenario, el ahora ex comandante general puso el énfasis en su vínculo con la institución y en la lealtad que, según sostuvo, debe guiar a sus integrantes. “No se puede porque hay que tener una palabra bien clara que se llama lealtad. Y se llama honor”, expresó durante la actividad, de la que también participó la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta y otros integrantes del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Arriola agradeció

Durante el discurso, Óscar Arriola señaló que dejaba el cargo con gratitud. “Solo tengo gratitud en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu”, dijo al inicio de sus palabras.

El exjefe policial agradeció a Dios y a la presidenta constitucional de la República, a quien identificó como “doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, por haberle permitido dirigir la institución. También mencionó al ministro del Interior, César Astudillo, al presidente del Consejo de Ministros (Luis Galarreta), a los integrantes del gabinete y a las autoridades que, según indicó, contribuyeron al cumplimiento de la misión policial.

Arriola, además, calificó a la PNP como una “gran institución” y agradeció también a las personas naturales, personas jurídicas e instituciones públicas con las que tuvo contacto durante su trayectoria profesional.

Fotomontaje de Keiko Fujimori hablando ante un micrófono y del general Óscar Arriola con uniforme oficial
Keiko Fujimori deja abierta la posibilidad de que el general Óscar Arriola ocupe un cargo público tras su salida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. (Composición: Infobae Perú)

En esa parte de su discurso, aludió a quienes colaboran con tareas de investigación, inteligencia y criminalística. Sostuvo que hay personas que preservan sus identidades y que brindan información o apoyo para servir al país.

“Gracias a aquellos héroes anónimos que han permitido superar grandes procesos, letales para el Estado, como el terrorismo y la criminalidad organizada en cualquiera de las épocas”, manifestó.

El mensaje a los policías

El excomandante general dirigió uno de los pasajes centrales de su intervención a los policías presentes, quienes, según dijo, representaban a más de 138 mil hombres y mujeres que integran la institución en el territorio peruano.

Arriola enumeró las labores que realizan los agentes durante el día y la madrugada. Mencionó las tareas de prevención del delito, investigación, inteligencia y peritajes criminalísticos. También se refirió a los efectivos que rescatan personas durante desastres naturales.

El comandante General PNP, Óscar Arriola deja su cargo. Captura de video
El comandante General PNP, Óscar Arriola deja su cargo. Captura de video

“Están prestos a servir y listos a morir por el Perú, como reza nuestro himno”, sostuvo ante los uniformados.

El general PNP afirmó que sentía orgullo al pasar frente a los policías y saludarlos. Luego agradeció el “desprendimiento” y la “entrega total” de los agentes hacia el país, sus familias, la institución y ellos mismos.

También les pidió que no cedieran ante cuestionamientos que, según expresó, puedan afectar su ánimo. “No desfallezcan nunca, no permitan que nadie ni nada minimice su moral”, señaló. Para Arriola, esa moral debía mantenerse “alto hasta el cielo”.

“Se cierra un ciclo”

En el tramo final de su mensaje, Arriola se dirigió a Fredy López Mendoza (nuevo comandante general de la PNP), a quien llamó su “querido amigo”. Le deseó sabiduría, fuerza y temple para conducir la institución.

“Lleva las riendas de la institución como lo hacen los grandes hombres para sentirnos todos siempre orgullosos”, expresó.

La despedida incluyó una reafirmación de lealtad hacia la PNP, en un momento marcado por las preguntas sobre la respuesta policial frente al avance de organizaciones criminales y por el impacto del caso de Jenss Lara Tantaquilla y sus acompañantes en Trujillo.

“Se cierra un ciclo acá, pero comienzan los proceso de los grandes hombres y mujeres que aquí están”, dijo Arriola antes de cerrar su intervención con una arenga final: “¡Viva la Policía Nacional del Perú!”.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaPolicía Nacional del PerúPNPTrujilloCrimen organizadoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reintegro 6 del Fonavi se pagaría en octubre: Estado transferiría deuda pendiente

Desde la Federación de fonavistas revelan que el Tesoro público depositará el monto pendiente de la deuda, tras las gestiones del Banco de Materiales. Esto permitirá avanzar con las devoluciones con grupos como el Reintegro 6, el pago más pronto, y la Lista 23

Reintegro 6 del Fonavi se pagaría en octubre: Estado transferiría deuda pendiente

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

La mandataria indicó que el Gobierno que preside ha depositado la confianza en Fredy López Mendoza y es “un alto honor y, al mismo tiempo, una de las más grandes responsabilidades que puede recibir un servidor de la patria”

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según informe de Naciones Unidas

Los datos oficiales del Ministerio de Salud reflejan una situación vinculada con abusos sexuales, fallas institucionales y obstáculos que enfrentan las víctimas en zonas alejadas

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según informe de Naciones Unidas

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ vuelve a la acción y se medirá a una de las gratas sorpresas del último Mundial. Conoce todos los detalles del nuevo desafío del equipo de Mano Menezes

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Reconocen a Fredy López Mendoza como nuevo Comandante General de la PNP: “Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra”

El nuevo jefe de la PNP indicó que la Policía “no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado” y anunció que dará prioridad al equipamiento, entrenamiento y al aumento de las capacidades de sus integrantes

Reconocen a Fredy López Mendoza como nuevo Comandante General de la PNP: “Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

Así queda la Junta de Fiscales Supremos tras el cese de Zoraida Ávalos

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Perúcheck: Keiko Fujimori afirmó que ningún gobierno presentó facultades en menos de 44 días, pero los registros del Congreso lo desmienten

Escándalo en el Congreso: el ministro de Justicia dijo que las violaciones a niñas indígenas tienen “origen cultural”

ENTRETENIMIENTO

Katia Palma minimiza casting de Combate con inesperado comentario en ‘Esto es Guerra’: “¿Cómo está vestido así? Se equivocó de canal"

Katia Palma minimiza casting de Combate con inesperado comentario en ‘Esto es Guerra’: “¿Cómo está vestido así? Se equivocó de canal"

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira: lo llamó ‘manipulador’ y Flavia Laos la respalda

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

DEPORTES

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027: “Mi sugerencia es que no sea en Lima”

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”