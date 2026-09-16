“¡Jamás diré una letra en contra de la institución!”: Óscar Arriola se despidió así de la Comandancia General de la PNP

Óscar Arriola, excomandante general de la PNP, expresó su gratitud institucional durante su ceremonia de salida, destacando que su trayectoria policial y en la investigación se rigieron estrictamente por la búsqueda de la verdad y la justicia | Canal N

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El general Óscar Arriola dejó un mensaje de respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en sus últimas palabras tras su salida de la Comandancia General. “¡Jamás diré una letra en contra de la institución!”, afirmó en una ceremonia oficial ante los agentes, a quienes pidió mantener alta la moral y continuar con sus labores en todo el país.

La salida de Arriola ocurre en medio de cuestionamientos por el desborde de la criminalidad organizada en el país, en especial después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del asesinato de cuatro de sus acompañantes, ocurrido el pasado domingo 30 de agosto.

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El caso tuvo repercusión en Trujillo, donde se produjo el hecho, pero también a nivel nacional. A partir de ese episodio, parte de la población y de la prensa de todo el país comenzó a cuestionarlos debido a que los sujetos que aparecen en los videos de las cámaras de seguridad cometiendo el secuestro y asesinato múltiple son distintos en tamaño y complexión a los capturados presentados por la Policía ante la opinión pública.

Óscar Arriola dejó la Comandancia General de la PNP con un mensaje de respaldo a la Policía Nacional del Perú y afirmó que jamás dirá una palabra contra la institución. (PNP)

Frente a ese escenario, el ahora ex comandante general puso el énfasis en su vínculo con la institución y en la lealtad que, según sostuvo, debe guiar a sus integrantes. “No se puede porque hay que tener una palabra bien clara que se llama lealtad. Y se llama honor”, expresó durante la actividad, de la que también participó la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta y otros integrantes del Ejecutivo.

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Arriola agradeció

Durante el discurso, Óscar Arriola señaló que dejaba el cargo con gratitud. “Solo tengo gratitud en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu”, dijo al inicio de sus palabras.

El exjefe policial agradeció a Dios y a la presidenta constitucional de la República, a quien identificó como “doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, por haberle permitido dirigir la institución. También mencionó al ministro del Interior, César Astudillo, al presidente del Consejo de Ministros (Luis Galarreta), a los integrantes del gabinete y a las autoridades que, según indicó, contribuyeron al cumplimiento de la misión policial.

Arriola, además, calificó a la PNP como una “gran institución” y agradeció también a las personas naturales, personas jurídicas e instituciones públicas con las que tuvo contacto durante su trayectoria profesional.

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Keiko Fujimori deja abierta la posibilidad de que el general Óscar Arriola ocupe un cargo público tras su salida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. (Composición: Infobae Perú)

En esa parte de su discurso, aludió a quienes colaboran con tareas de investigación, inteligencia y criminalística. Sostuvo que hay personas que preservan sus identidades y que brindan información o apoyo para servir al país.

“Gracias a aquellos héroes anónimos que han permitido superar grandes procesos, letales para el Estado, como el terrorismo y la criminalidad organizada en cualquiera de las épocas”, manifestó.

El mensaje a los policías

El excomandante general dirigió uno de los pasajes centrales de su intervención a los policías presentes, quienes, según dijo, representaban a más de 138 mil hombres y mujeres que integran la institución en el territorio peruano.

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Arriola enumeró las labores que realizan los agentes durante el día y la madrugada. Mencionó las tareas de prevención del delito, investigación, inteligencia y peritajes criminalísticos. También se refirió a los efectivos que rescatan personas durante desastres naturales.

El comandante General PNP, Óscar Arriola deja su cargo. Captura de video

“Están prestos a servir y listos a morir por el Perú, como reza nuestro himno”, sostuvo ante los uniformados.

El general PNP afirmó que sentía orgullo al pasar frente a los policías y saludarlos. Luego agradeció el “desprendimiento” y la “entrega total” de los agentes hacia el país, sus familias, la institución y ellos mismos.

También les pidió que no cedieran ante cuestionamientos que, según expresó, puedan afectar su ánimo. “No desfallezcan nunca, no permitan que nadie ni nada minimice su moral”, señaló. Para Arriola, esa moral debía mantenerse “alto hasta el cielo”.

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“Se cierra un ciclo”

En el tramo final de su mensaje, Arriola se dirigió a Fredy López Mendoza (nuevo comandante general de la PNP), a quien llamó su “querido amigo”. Le deseó sabiduría, fuerza y temple para conducir la institución.

“Lleva las riendas de la institución como lo hacen los grandes hombres para sentirnos todos siempre orgullosos”, expresó.

La despedida incluyó una reafirmación de lealtad hacia la PNP, en un momento marcado por las preguntas sobre la respuesta policial frente al avance de organizaciones criminales y por el impacto del caso de Jenss Lara Tantaquilla y sus acompañantes en Trujillo.

“Se cierra un ciclo acá, pero comienzan los proceso de los grandes hombres y mujeres que aquí están”, dijo Arriola antes de cerrar su intervención con una arenga final: “¡Viva la Policía Nacional del Perú!”.

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