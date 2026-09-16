Alerta de Digemid: Detectan pastillas falsas Chao, para la gripe, que ponen en riesgo a usuarios

¿Tienes gripe? Ten cuidado al comprar pastillas en locales no autorizados o informales. - Crédito Minsa

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La gripe es una de las enfermedades más comunes que impacta en cientos de peruanos día a día, para lo que muchos comprar pastillas para afrontar los síntomas y efectos. Pero si no son cuidadosos con los locales donde comprar estos medicamentos, podrían exponerse a peligros.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud acaba de alerta de un nuevo caso de falsificación de medicamentos en el país, que tiene que ver con, justamente, esta enfermedad.

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Se trataría de versiones falsificadas de las pastillas Chao NF, que se usan para los síntomas de la gripe, con reportes que señalan que se encontraron vendiéndose en mercados de Loreto, Lambayeque y Lima, y que ponen en riesgo a los usuarios, al no contar con los estándares que aseguran los medicamentos oficiales.

La Digemid informó que así se puede diferenciar el Chao original del falso. Puede parecer imperceptible, pero además del color, el tamaño del sobre es diferente. Pero lo vital es revisar el lote. - Crédito Captura del Digemid

Denuncian pastillas falsificadas

La Digemid ha realizado la verificación de una denuncia remitida por la empresa Genomma Lab, que produce la pastilla Chao en Perú.

La empresa recibió un caso donde una usuaria notificó que realizó la compra del producto Chao NF 500mg + 5mg + 2mg, sobre x 2 tabletas recubiertas, lote 2060433, con fecha de vencimiento de junio de 2028 en una tienda de Lurigancho - Chosica y se percató que las tabletas tenían un color verdoso.

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Por su parte, el titular del registro sanitario del producto original, Genomma Lab. Perú S. A., informó que el producto falsificado —Chao NF 500mg + 5mg + 2mg, sobre x 2 tabletas recubiertas lote 2060433 fecha de vencimiento JUN-2028—, con el mismo lote y fecha de vencimiento fue encontrado también en mercados de Loreto, Lambayeque y Lima.

Otros casos: el exdirector de Digemid, Víctor Dongo, advirtió que existen 372 laboratorios que traen medicamentos al país sin la certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). (Fuente: Exitosa)

Recomendaciones de la Digemid

Las recomendaciones de la Digemid están dirigidas tanto a los profesionales de la salud y pacientes, como a la población en general.

Así, instan a lo siguiente:

No adquirir y no consumir productos sin registro sanitario ni adquirir productos que provengan de establecimientos farmacéuticos no autorizados, ya que corresponden a productos de procedencia desconocida, que no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad y luz), distribución y transporte, representando un riesgo para la salud de los consumidores

Tener en cuenta que muchos de estos productos ilegales se comercializan en lugares sin autorización como ferias y/o en las redes sociales de internet y distribuidos por mensajería nacional e internacional.

La Digemid ha emitido alertas anteriores similares. - Crédito Composición Infobae

Asimismo, la Digemid hace un llamado a la población en general que siempre verifique en los envases el número de registro sanitario, antes de adquirir o usar estos productos, a través del link de la siguiente página web: https://www.digemid.minsa.gob.pe/rsProductosFarmaceuticos/?page=3.

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“Las personas podrán verificar si la empresa que comercializa productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentra registrada en la Digemid”, aclara la entidad. Para eso se podrá consultar el siguiente link: https://servicioswebdigemid.minsa.gob.pe/Consultas/Establecimientos.

De igual manera, recomienda que “existiendo la posibilidad de que este producto con la observación sanitaria mencionada haya sido adquirido o esté en posesión de los pacientes, abstenerse de utilizarlo. La Digemid realiza la presente comunicación a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar problemas que se puedan derivar de su utilización”.