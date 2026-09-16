Perú

Calendario 2026: ¿Cuándo es el único feriado en octubre y qué se conmemora?

Los ciudadanos revisan el calendario oficial de feriados del próximo mes con el propósito de planificar sus actividades. Estas fechas de descanso son determinadas por las autoridades correspondientes

Una mano sostiene un bolígrafo y señala el número ocho en un calendario impreso de octubre sobre una mesa de madera.
Una persona señala el día ocho en la hoja impresa de un calendario del mes de octubre sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La llegada de octubre traerá una fecha de descanso obligatorio para los trabajadores del país. De acuerdo con el calendario de feriados nacionales de 2026, el jueves 8 de octubre será feriado por la conmemoración del Combate de Angamos, una de las principales efemérides vinculadas con la historia naval peruana.

Esta jornada permitirá a los ciudadanos planificar con anticipación actividades familiares, viajes, compromisos personales o momentos de descanso. Al tratarse de una jornada establecida a nivel nacional, su consideración también resulta importante para la organización de las actividades laborales y comerciales.

PUBLICIDAD

¿Por qué es feriado el jueves 8 de octubre?

La fecha recuerda el enfrentamiento naval ocurrido el 8 de octubre de 1879, durante la Guerra del Pacífico. El combate se desarrolló frente a Punta Angamos y tuvo como uno de sus principales protagonistas al monitor Huáscar, embarcación peruana comandada por el almirante Miguel Grau Seminario.

Miguel Grau Seminario murió durante el combate, mientras se encontraba en el puente de mando del monitor Huáscar - Créditos: Andina.
Miguel Grau Seminario murió durante el combate, mientras se encontraba en el puente de mando del monitor Huáscar - Créditos: Andina.

Durante aquella jornada, las fuerzas peruanas se enfrentaron a una escuadra chilena que contaba con una superioridad material. La confrontación terminó con la captura del Huáscar y la muerte de Grau, quien perdió la vida mientras se encontraba en el puente de mando de la nave.

La participación del almirante peruano convirtió el episodio en un acontecimiento de especial relevancia para la historia nacional. Su actuación durante la Guerra del Pacífico es recordada por su papel al frente de la Marina de Guerra del Perú y por las circunstancias en las que falleció durante el enfrentamiento.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurrió durante el Combate de Angamos?

La escuadra chilena estuvo integrada por los blindados Lord Cochrane y Blanco Encalada, además de otras unidades navales. Frente a ellas se encontraban el Huáscar y la corbeta Unión, que participaron en distintas acciones durante la jornada.

El jueves 8 de octubre será feriado nacional por la conmemoración del Combate de Angamos - Créditos: Andina.
El jueves 8 de octubre será feriado nacional por la conmemoración del Combate de Angamos - Créditos: Andina.

En los primeros momentos del enfrentamiento, el Huáscar quedó expuesto a la acción de los buques enemigos. La llegada del segundo blindado chileno incrementó la presión sobre la nave peruana y redujo sus posibilidades de continuar la resistencia.

El intercambio de disparos provocó daños importantes en la embarcación nacional. Durante una de las primeras descargas, Miguel Grau murió en el puente de mando. Tras su fallecimiento, el combate continuó hasta que el Huáscar fue capturado por las fuerzas chilenas.

Mientras tanto, la Unión consiguió alejarse de la zona debido a su mayor velocidad. Otras naves chilenas tuvieron diferentes funciones durante la operación, entre ellas labores de persecución y apoyo logístico.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo esa fecha?

De acuerdo con Sunafil, quienes deban laborar el 8 de octubre tienen derecho a una compensación especial contemplada por la legislación peruana. Cuando el empleador no otorgue un descanso sustitutorio, deberá reconocer un importe equivalente al triple de la remuneración diaria correspondiente a esa fecha. El cálculo considera tres conceptos:

  • Pago por el feriado: Corresponde al salario diario habitual.
  • Remuneración por la jornada: Comprende el monto generado por las labores efectuadas durante esa fecha.
  • Sobretasa del 100 %: Representa un importe adicional equivalente al sueldo diario por prestar servicios durante un día festivo.

Por lo tanto, si una persona trabaja el 8 de octubre y no recibe una jornada libre en compensación, obtendrá por ese día un pago equivalente a tres veces su remuneración diaria.

Temas Relacionados

octubreCombate de Angamoscalendario 2026feriadoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

TC podría sacar a mineros ilegales del juego: tribunal admite demanda contra quinta prórroga minera del Reinfo

¿Se acabó el blindaje? El Colegio de Abogados de Loreto pidió que se declare terminado el proceso de formalización minera y se invaliden las normas conexas

TC podría sacar a mineros ilegales del juego: tribunal admite demanda contra quinta prórroga minera del Reinfo

Conflicto por reservorios amenaza proyecto de S/200 millones en Cusco: denegatoria de ampliación pone en jaque obra de drenaje pluvial

El proyecto de la microcuenca Cachimayo busca proteger a más de 200 mil habitantes de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián, pero podría nunca ver la luz

Conflicto por reservorios amenaza proyecto de S/200 millones en Cusco: denegatoria de ampliación pone en jaque obra de drenaje pluvial

Más compras y formatos grandes: los hogares peruanos también se preparan para El Niño y elevan su consumo en 2026

Ante el estrés climático, el 42,9% de los hogares peruanos previó abastecerse con más productos y 38% optó por marcas económicas, según Worldpanel by Numerator

Más compras y formatos grandes: los hogares peruanos también se preparan para El Niño y elevan su consumo en 2026

Estafa en viaje de promoción: padres denuncian a agencia de turismo de quedarse con más de S/ 30 mil

Los estudiantes de quinto de secundaria del colegio San Isidro Labrador no pudieron realizar el viaje de promoción que habían planeado junto a sus compañeros tras la desaparición del dinero reunido por sus familias

Estafa en viaje de promoción: padres denuncian a agencia de turismo de quedarse con más de S/ 30 mil

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Tras la dura derrota en el clásico, los ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar al ‘vendaval celeste’ este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Perúcheck: Keiko Fujimori afirmó que ningún gobierno presentó facultades en menos de 44 días, pero los registros del Congreso lo desmienten

Escándalo en el Congreso: el ministro de Justicia dijo que las violaciones a niñas indígenas tienen “origen cultural”

La JNJ cesa a Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

ENTRETENIMIENTO

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira: lo llamó ‘manipulador’ y Flavia Laos la respalda

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Magaly Medina ofrece a la justicia grabación inédita de conversación con Gustavo Salcedo: “Nunca la hemos puesto al aire”

DEPORTES

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”

Sport Boys desembolsó fuerte suma para enfrentar a Melgar: Erustes, Saba y Llontop quedan habilitados para jugar en Arequipa

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Se filtró el refuerzo extranjero pedido por Pablo Guede que no pudo llegar a Alianza Lima: “Tenían que incrementar la deuda”