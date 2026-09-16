Calendario 2026: ¿Cuándo es el único feriado en octubre y qué se conmemora?

Una persona señala el día ocho en la hoja impresa de un calendario del mes de octubre sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La llegada de octubre traerá una fecha de descanso obligatorio para los trabajadores del país. De acuerdo con el calendario de feriados nacionales de 2026, el jueves 8 de octubre será feriado por la conmemoración del Combate de Angamos, una de las principales efemérides vinculadas con la historia naval peruana.

Esta jornada permitirá a los ciudadanos planificar con anticipación actividades familiares, viajes, compromisos personales o momentos de descanso. Al tratarse de una jornada establecida a nivel nacional, su consideración también resulta importante para la organización de las actividades laborales y comerciales.

PUBLICIDAD

¿Por qué es feriado el jueves 8 de octubre?

La fecha recuerda el enfrentamiento naval ocurrido el 8 de octubre de 1879, durante la Guerra del Pacífico. El combate se desarrolló frente a Punta Angamos y tuvo como uno de sus principales protagonistas al monitor Huáscar, embarcación peruana comandada por el almirante Miguel Grau Seminario.

Miguel Grau Seminario murió durante el combate, mientras se encontraba en el puente de mando del monitor Huáscar - Créditos: Andina.

Durante aquella jornada, las fuerzas peruanas se enfrentaron a una escuadra chilena que contaba con una superioridad material. La confrontación terminó con la captura del Huáscar y la muerte de Grau, quien perdió la vida mientras se encontraba en el puente de mando de la nave.

La participación del almirante peruano convirtió el episodio en un acontecimiento de especial relevancia para la historia nacional. Su actuación durante la Guerra del Pacífico es recordada por su papel al frente de la Marina de Guerra del Perú y por las circunstancias en las que falleció durante el enfrentamiento.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurrió durante el Combate de Angamos?

La escuadra chilena estuvo integrada por los blindados Lord Cochrane y Blanco Encalada, además de otras unidades navales. Frente a ellas se encontraban el Huáscar y la corbeta Unión, que participaron en distintas acciones durante la jornada.

El jueves 8 de octubre será feriado nacional por la conmemoración del Combate de Angamos - Créditos: Andina.

En los primeros momentos del enfrentamiento, el Huáscar quedó expuesto a la acción de los buques enemigos. La llegada del segundo blindado chileno incrementó la presión sobre la nave peruana y redujo sus posibilidades de continuar la resistencia.

El intercambio de disparos provocó daños importantes en la embarcación nacional. Durante una de las primeras descargas, Miguel Grau murió en el puente de mando. Tras su fallecimiento, el combate continuó hasta que el Huáscar fue capturado por las fuerzas chilenas.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la Unión consiguió alejarse de la zona debido a su mayor velocidad. Otras naves chilenas tuvieron diferentes funciones durante la operación, entre ellas labores de persecución y apoyo logístico.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo esa fecha?

De acuerdo con Sunafil, quienes deban laborar el 8 de octubre tienen derecho a una compensación especial contemplada por la legislación peruana. Cuando el empleador no otorgue un descanso sustitutorio, deberá reconocer un importe equivalente al triple de la remuneración diaria correspondiente a esa fecha. El cálculo considera tres conceptos:

Pago por el feriado: Corresponde al salario diario habitual.

Remuneración por la jornada: Comprende el monto generado por las labores efectuadas durante esa fecha.

Sobretasa del 100 %: Representa un importe adicional equivalente al sueldo diario por prestar servicios durante un día festivo.

Por lo tanto, si una persona trabaja el 8 de octubre y no recibe una jornada libre en compensación, obtendrá por ese día un pago equivalente a tres veces su remuneración diaria.

PUBLICIDAD