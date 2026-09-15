“Me gustaría verte jugando con Christian Cueva en Sport Boys”: el sorpresivo pedido de Jefferson Farfán a Reimond Manco

La 'Foquita' y el 'Rei' hablaron del cuadro 'rosado' y de la posibilidad de coincidir con 'Aladino'. (Video: Enfocados)

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Sport Boys mostró candidatura en el Torneo Clausura 2026 y se acercó a la punta después de vencer en casa a Deportivo Garcilaso. El cuadro ‘rosado’ tuvo a Christian Cueva entre sus figuras y reforzó la ilusión de sus hinchas con una campaña en la que aspira a volver a estar en lo más alto de la Liga 1.

Justamente, la conversación entre Reimond Manco y Jefferson Farfán giró alrededor del presente del equipo ‘chalaco’, la particularidad de vestir esa camiseta para el centenario el 2027. “A mí me gustaría verte ahorita jugando con el ‘Cholo’ Cueva. Los dos ahí, esa pared en el medio. Eso es fútbol fácil, es algo natural, eso es orgánico”, le dijo a Manco en el programa Enfocados.

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La idea de la ‘Foquita’ ubicó a los dos futbolistas como socios en la generación de juego y la convivencia entre ambos no requeriría demasiadas explicaciones dentro de la cancha.

Manco conoce de primera mano el ambiente del club del Callao, ya que recordó que pasó seis meses en la institución y resumió su vínculo con una frase: “Yo estuve seis meses en Boys y es otra cosa, es lo máximo”, para luego agregar que “cuando llegué nomás me metieron una apretada más brava también. A mí, no sé si a los demás les habrá pasado, pero a mí hasta que me agarraron cinco, todos enfierrados ‘mira, acá vas a venir a jugar y tal’, normal. Y encima yo llegaba y Boys estaba peleando el descenso, pero llegó gente grande como ‘Papo’ de La Haza, el ‘Cholo’ Tragodara, ‘Lalito’ Uribe, el ‘Chucho’ Chávez. Pudimos salvar el descenso”.

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Reimond Manco jugó en Sport Boys el 2019. - créditos: Difusión

Reimond Manco expresó su deseo de que Sport Boys pueda resolver sus dificultades económicas. “Ojalá más bien que salga de estos problemas económicos, porque está que la rompen adentro, pero le quitan los puntos afuera. Tiene buen plantel, la gente está llenando el estadio”, indicó.

Jefferson Farfán coincidió con esa mirada y destacó la composición del plantel ‘rosado’, definiéndolo como “el equipo de transición del club peruano” por la presencia de futbolistas con recorrido. “El ‘Kaiser’, el ‘Cholo’, Trauco, Riojas. Tiene buen equipo”, enumeró ‘Jeffry’. Su comentario puso énfasis en una base que reúne jugadores de experiencia y que sostiene el buen momento del conjunto ‘porteño’.

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La expectativa de ver a Manco y Christian Cueva juntos parte de esa valoración. Farfán imagina al primero por el sector izquierdo y al actual referente rosado como enlace, una ubicación que permitiría repartir funciones.

Christian Cueva es uno de los líderes de Sport Boys, que quiere hacer historia en la Liga 1 2026. - créditos: Sport Boys

Reimond Manco sobre si le hubiera gustado jugar con Christian Cueva

Reimond Manco admitió que él y Christian Cueva ocupaban zonas parecidas del campo, aunque no descartó que hubieran podido coincidir. Ambos compartieron una selección peruana sub 20, pero el ‘Rei’ actuaba entonces en una posición más cercana al ataque. “Lo que pasa es que éramos posiciones muy similares, pero sí, ¿por qué no? Si en su momento hubiésemos coincidido”, respondió Manco.

El exfutbolista remarcó que no le correspondía resolver quién habría sido titular ante la persistencia de Roberto Guizasola por valorar su propio juego. En cambio, defendió la chance de que los dos jugaran al mismo tiempo. “¿En el primer quién hubiese sido titular? Es que no soy entrenador, ¿por qué no podríamos haber jugado juntos?”, planteó. Manco explicó que su recorrido cambió desde funciones por fuera hacia una participación más centrada.

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Manco se describió como un futbolista más ligado al dribling y al uno contra uno, mientras que identificó a Cueva con la habilitación, las paredes y los pases en profundidad. “A mí sí me hubiese gustado jugar con él”, aseguró.

Jefferson Farfán fue más concreto al imaginar ese esquema. “Yo me imagino a él por izquierda y al ‘Cholo’ de ‘10’, sencillo”, señaló.

El ex’jotita’, por su parte, cerró con un reconocimiento a la trayectoria de Cueva con la camiseta de la ‘bicolor’. “El ‘Cholo’ ha tenido su ‘prime’ en la selección”, afirmó.