Machu Picchu: ciudadano checo fue intervenido por ofrecer servicios de guiado sin acreditación en la ruta de acceso por Hidroeléctrica

Autoridades de la Gercetur Cusco intervinieron a un ciudadano de nacionalidad checa que realizaba servicios de guiado turístico sin la debida acreditación en el acceso amazónico a Machu Picchu. Como resultado, se inició un proceso sancionador contra la agencia de viajes involucrada. Simple y Claro

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Un ciudadano de nacionalidad checa fue intervenido por las autoridades de turismo de Cusco tras ser detectado mientras ofrecía servicios de guiado sin la acreditación requerida por la normativa peruana. El caso ocurrió en una de las rutas utilizadas por visitantes para llegar hacia Machu Picchu y derivó en acciones administrativas contra la empresa vinculada con su contratación.

La intervención estuvo a cargo de fiscalizadores de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) de Cusco, como parte de un operativo inopinado de control. Las acciones se concentraron en el tramo Intihuatana-Hidroeléctrica, acceso amazónico con tránsito de visitantes que se dirigen hacia el distrito de Machu Picchu Pueblo.

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Durante la inspección, el personal regional encontró al ciudadano extranjero, identificado con las iniciales J.O. y de 44 años, mientras prestaba el servicio de guiado a un grupo de personas. La revisión de sus documentos permitió establecer que no contaba con el carné oficial ni con los permisos necesarios para desarrollar esa actividad turística en territorio peruano.

Los fiscalizadores levantaron el acta correspondiente e iniciaron un Procedimiento Administrativo Sancionador contra la agencia de viajes responsable de su contratación. Los antecedentes también fueron remitidos a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Gerencia Regional de Trabajo de Cusco para las evaluaciones que correspondan dentro de sus competencias.

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Gercetur inicia procedimiento contra agencia de viajes

La actuación administrativa se dirige contra la empresa que contrató al ciudadano extranjero, debido a que el servicio de guiado fue prestado sin la habilitación exigida. El procedimiento permitirá establecer las responsabilidades administrativas del operador turístico.

La documentación del caso fue trasladada además a Migraciones y a la Gerencia Regional de Trabajo de Cusco. La primera entidad deberá revisar la situación migratoria del ciudadano intervenido, mientras que la autoridad laboral evaluará los aspectos relacionados con su actividad y eventual contratación.

El operativo también contó con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Policía Nacional del Perú, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco.

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La intervención conjunta incluyó controles sobre los servicios de guiado y las unidades de transporte turístico que operan en el acceso amazónico hacia Machu Picchu.

Nuevo caso detectado en el acceso por Hidroeléctrica

Gercetur detectó a un ciudadano checo de 44 años mientras ofrecía servicios de guiado turístico en el tramo Intihuatana-Hidroeléctrica. Captura de pantalla

La intervención del ciudadano checo ocurrió dos semanas después de un caso similar protagonizado por una ciudadana de nacionalidad ugandesa en el mismo trayecto. Ambos hechos corresponden a intervenciones por la prestación de servicios de guiado sin la autorización requerida.

El tramo Intihuatana-Hidroeléctrica forma parte de las rutas utilizadas por visitantes independientes que buscan llegar hacia Machu Picchu Pueblo mediante el acceso amazónico. Por este motivo, la zona figura dentro de las áreas donde las autoridades realizan acciones de fiscalización turística.

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La detección de personas que ofrecen servicios turísticos sin acreditación constituye uno de los aspectos revisados durante estos controles. Las intervenciones permiten verificar la documentación de quienes prestan servicios a los visitantes y determinar las responsabilidades que correspondan cuando se detectan infracciones.

Qué establece la información turística sobre el servicio de guiado

Durante el mismo operativo, se intervino un bus turístico que circulaba sin autorización y se procedió al retiro de su placa de rodaje como medida correctiva. Gob

La información turística proporcionada señala que los visitantes que ingresan a Machu Picchu deben realizar el recorrido con un guía de turismo. Quienes llegan por cuenta propia pueden contratar a estos profesionales en el ingreso al sitio, mientras que otra alternativa consiste en solicitar el servicio mediante una agencia de turismo.

La duración del recorrido depende del circuito incluido en el boleto. El circuito 1 contempla cerca de dos horas e incluye la Casa del Guardián, el Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, las Fuentes de Agua, el Templo del Cóndor y el sector agrícola.

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El circuito 2 tiene una duración aproximada de dos horas y 30 minutos. Su recorrido comprende el Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, el Intihuatana, la Roca Sagrada, el Templo del Cóndor, las Fuentes de Agua, el sector agrícola y la Casa del Guardián.

Los circuitos 3 y 4 contemplan recorridos de alrededor de una hora y 30 minutos. Ambos abarcan sectores de la parte baja de Machu Picchu, aunque los espacios incluidos varían de acuerdo con el boleto adquirido.

Huayna Picchu y Camino Inca tienen condiciones distintas

La información turística también establece diferencias entre las modalidades de visita. El ascenso a Huayna Picchu puede realizarse sin guía, al igual que el ingreso a la montaña Machu Picchu. Sin embargo, los boletos correspondientes a estos atractivos incluyen el acceso a la Ciudad Inca, donde corresponde el servicio de guiado según las disposiciones señaladas.

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El Camino Inca cuenta con otra modalidad de acceso. La ruta tiene una duración de cuatro días y requiere la contratación de un tour mediante una agencia de turismo. Este recorrido no puede efectuarse por cuenta propia y contempla la participación de un guía durante la caminata.

En este caso, el guía cumple funciones relacionadas con el acompañamiento y el bienestar de los visitantes durante el trayecto, además de las labores propias de la prestación del servicio turístico.