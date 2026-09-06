Felipe Chávez por fin debutó con el Magdeburgo en la Bundesliga 2: así le fue al volante peruano en el fútbol alemán

El mediocampista germano-peruano, cedido por Bayern Múnich, ingresó al campo en el minuto 84 y no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín. (1. FC Magdeburg)

Guardar

Felipe Chávez tuvo un estreno para el olvido con la camiseta del FC Magdeburgo. El mediocampista de doble nacionalidad, alemana y peruana, saltó al campo en los tramos finales del partido disputado en el Estadio Olímpico de Berlín, pero su presencia no alcanzó para torcer el resultado: Hertha BSC se impuso por 2-1 en un encuentro válido por la cuarta fecha de la Bundesliga 2. El encuentro dejó más preguntas que respuestas para el jugador cedido por Bayern Múnich, que buscó en Magdeburgo el rodaje que no encontraba en el gigante bávaro.

El técnico Petrik Sander lo mandó a la cancha en el minuto 84, en lugar de Emmanuel Iyoha, con el marcador ya en contra. Chávez, que luce el dorsal 11, tuvo apenas diez minutos para intentar revertir una situación que se presentaba cuesta arriba. No fue suficiente. El club terminó sumando su segunda derrota en el torneo y acumuló una nueva frustración en una visita que nunca pudo dominar.

PUBLICIDAD

El partido: Hertha controló desde el arranque

Magdeburgo no pudo sostener la igualdad ante Hertha Berlín y terminó perdiendo 2-1 en el Estadio Olímpico. El partido también dejó expulsiones en ambos equipos durante el segundo tiempo. (1. FC Magdeburg)

Los locales tomaron la iniciativa desde temprano. Josip Brekalo abrió el marcador a los 10 minutos y puso al conjunto berlinés en ventaja. Falko Michel respondió para Magdeburgo a los 31, con un tanto que devolvió la igualdad de manera transitoria. Sin embargo, al inicio del complemento, Oluwaseun Adewumi sentenció el encuentro a los 47 minutos para dejar el 2-1 definitivo en el tablero.

El tramo final del partido estuvo marcado por las expulsiones. Paul Seguin, de Hertha, vio la tarjeta roja a los 62 minutos, y Tobias Müller, de Magdeburgo, siguió el mismo camino a los 73. Ambos equipos cerraron el duelo con diez hombres, lo que añadió caos a un cierre de partido en el que Chávez intentó, sin éxito, generar peligro para su nuevo club.

PUBLICIDAD

La segunda convocatoria, el primer minuto

Felipe Chávez sumó sus primeros minutos oficiales con Magdeburgo después de permanecer en el banco durante la fecha anterior. El mediocampista ingresó en Berlín tras ser convocado por segunda vez. (1. FC Magdeburg)

El debut de este fin de semana no fue la primera vez que Sander consideró al futbolista en su plantel. En la fecha anterior, Chávez también figuró entre los convocados para el triunfo por 2-0 ante KSV Holstein, aunque en esa ocasión permaneció en el banco durante los 90 minutos sin pisar el campo. La de Berlín fue, entonces, su primera aparición real con la nueva camiseta.

El traslado desde Bayern Múnich al Magdeburgo respondió a una necesidad concreta: acumular minutos y ganar continuidad. En el conjunto bávaro, el jugador contaba con escasas oportunidades de competencia pese a haber tenido una participación destacada en los partidos de pretemporada. La cesión al club de la segunda división apuntó a darle el protagonismo que no podía obtener en uno de los clubes más poderosos de Europa. El primer paso fue modesto, pero al menos fue un paso.

PUBLICIDAD

La tabla y el próximo desafío

El mediocampista germano-peruano, cedido por Bayern Múnich, ingresó al campo en el minuto 84 y no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín. (1. FC Magdeburg)

Con esta derrota, Magdeburgo quedó ubicado en la séptima posición de la Bundesliga 2, con seis puntos en cuatro fechas. Hertha Berlín, en cambio, consolidó su liderato con 12 unidades y se perfila como uno de los candidatos al ascenso a la Bundesliga.

El próximo compromiso del equipo de Chávez será en condición de local frente a FC Kaiserslautern, que marcha quinto en la clasificación. El encuentro representa una oportunidad para sumar de a tres y acortar distancias con los puestos de privilegio, aunque también será una prueba para el entrenador respecto a cuánto espacio le dará al peruano-alemán en el once inicial o en el banco.

PUBLICIDAD

En paralelo, se abre otro interrogante de cara a las próximas semanas: si Mano Menezes, seleccionador de Perú, incluirá a Chávez en la nómina para los amistosos programados frente a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, previstos entre fines de septiembre e inicios de octubre. En la convocatoria anterior, el jugador no fue citado porque atravesaba un proceso de adaptación en su anterior club, el Colonia. Ahora, con apenas días en Magdeburgo, la situación no es muy distinta. La decisión final dependerá tanto del rendimiento del futbolista como del criterio del cuerpo técnico de la selección peruana.