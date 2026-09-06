Perú Deportes

Felipe Chávez por fin debutó con el Magdeburgo en la Bundesliga 2: así le fue al volante peruano en el fútbol alemán

El volante cedido por Bayern Múnich entró en el tramo final frente a Hertha Berlín, en su segunda convocatoria con Magdeburgo, después de haber esperado en el banco la jornada pasada

Felipe Chávez - Magdeburgo - Hertha Berlín – Bundesliga 2 – Perú – deportes – 6 septiembre
El mediocampista germano-peruano, cedido por Bayern Múnich, ingresó al campo en el minuto 84 y no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín. (1. FC Magdeburg)
Guardar

Felipe Chávez tuvo un estreno para el olvido con la camiseta del FC Magdeburgo. El mediocampista de doble nacionalidad, alemana y peruana, saltó al campo en los tramos finales del partido disputado en el Estadio Olímpico de Berlín, pero su presencia no alcanzó para torcer el resultado: Hertha BSC se impuso por 2-1 en un encuentro válido por la cuarta fecha de la Bundesliga 2. El encuentro dejó más preguntas que respuestas para el jugador cedido por Bayern Múnich, que buscó en Magdeburgo el rodaje que no encontraba en el gigante bávaro.

El técnico Petrik Sander lo mandó a la cancha en el minuto 84, en lugar de Emmanuel Iyoha, con el marcador ya en contra. Chávez, que luce el dorsal 11, tuvo apenas diez minutos para intentar revertir una situación que se presentaba cuesta arriba. No fue suficiente. El club terminó sumando su segunda derrota en el torneo y acumuló una nueva frustración en una visita que nunca pudo dominar.

PUBLICIDAD

El partido: Hertha controló desde el arranque

Felipe Chávez - Magdeburgo - Hertha Berlín – Bundesliga 2 – Perú – deportes – 6 septiembre
Magdeburgo no pudo sostener la igualdad ante Hertha Berlín y terminó perdiendo 2-1 en el Estadio Olímpico. El partido también dejó expulsiones en ambos equipos durante el segundo tiempo. (1. FC Magdeburg)

Los locales tomaron la iniciativa desde temprano. Josip Brekalo abrió el marcador a los 10 minutos y puso al conjunto berlinés en ventaja. Falko Michel respondió para Magdeburgo a los 31, con un tanto que devolvió la igualdad de manera transitoria. Sin embargo, al inicio del complemento, Oluwaseun Adewumi sentenció el encuentro a los 47 minutos para dejar el 2-1 definitivo en el tablero.

El tramo final del partido estuvo marcado por las expulsiones. Paul Seguin, de Hertha, vio la tarjeta roja a los 62 minutos, y Tobias Müller, de Magdeburgo, siguió el mismo camino a los 73. Ambos equipos cerraron el duelo con diez hombres, lo que añadió caos a un cierre de partido en el que Chávez intentó, sin éxito, generar peligro para su nuevo club.

PUBLICIDAD

La segunda convocatoria, el primer minuto

Felipe Chávez - Magdeburgo - Hertha Berlín – Bundesliga 2 – Perú – deportes – 6 septiembre
Felipe Chávez sumó sus primeros minutos oficiales con Magdeburgo después de permanecer en el banco durante la fecha anterior. El mediocampista ingresó en Berlín tras ser convocado por segunda vez. (1. FC Magdeburg)

El debut de este fin de semana no fue la primera vez que Sander consideró al futbolista en su plantel. En la fecha anterior, Chávez también figuró entre los convocados para el triunfo por 2-0 ante KSV Holstein, aunque en esa ocasión permaneció en el banco durante los 90 minutos sin pisar el campo. La de Berlín fue, entonces, su primera aparición real con la nueva camiseta.

El traslado desde Bayern Múnich al Magdeburgo respondió a una necesidad concreta: acumular minutos y ganar continuidad. En el conjunto bávaro, el jugador contaba con escasas oportunidades de competencia pese a haber tenido una participación destacada en los partidos de pretemporada. La cesión al club de la segunda división apuntó a darle el protagonismo que no podía obtener en uno de los clubes más poderosos de Europa. El primer paso fue modesto, pero al menos fue un paso.

La tabla y el próximo desafío

Felipe Chávez - Magdeburgo - Hertha Berlín – Bundesliga 2 – Perú – deportes – 6 septiembre
El mediocampista germano-peruano, cedido por Bayern Múnich, ingresó al campo en el minuto 84 y no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín. (1. FC Magdeburg)

Con esta derrota, Magdeburgo quedó ubicado en la séptima posición de la Bundesliga 2, con seis puntos en cuatro fechas. Hertha Berlín, en cambio, consolidó su liderato con 12 unidades y se perfila como uno de los candidatos al ascenso a la Bundesliga.

El próximo compromiso del equipo de Chávez será en condición de local frente a FC Kaiserslautern, que marcha quinto en la clasificación. El encuentro representa una oportunidad para sumar de a tres y acortar distancias con los puestos de privilegio, aunque también será una prueba para el entrenador respecto a cuánto espacio le dará al peruano-alemán en el once inicial o en el banco.

En paralelo, se abre otro interrogante de cara a las próximas semanas: si Mano Menezes, seleccionador de Perú, incluirá a Chávez en la nómina para los amistosos programados frente a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, previstos entre fines de septiembre e inicios de octubre. En la convocatoria anterior, el jugador no fue citado porque atravesaba un proceso de adaptación en su anterior club, el Colonia. Ahora, con apenas días en Magdeburgo, la situación no es muy distinta. La decisión final dependerá tanto del rendimiento del futbolista como del criterio del cuerpo técnico de la selección peruana.

Temas Relacionados

Felipe ChávezMagdeburgoHertha BerlínBundesliga 2peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con el regreso a Marco Huamán y con Federico Girotti de ‘9′, los ‘blanquiazules’ buscan el triunfo para seguir en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Sigue las incidencias del cotejo

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Christian Cueva no se guardó nada tras polémica derrota de Sport Boys: “Nos perjudicaron, hay cosas que tienen que cambiar”

Christian Cueva habló tras la caída ante Sport Huancayo y mostró su fastidio por el arbitraje, luego del penal que terminó siendo determinante para la derrota de los chalacos

Christian Cueva no se guardó nada tras polémica derrota de Sport Boys: “Nos perjudicaron, hay cosas que tienen que cambiar”

La dedicatoria de Yoshimar Yotún a Julio César Uribe tras el triunfo de Sporting Cristal: “Es un ídolo nacional y merece respeto”

El volante celeste fue la figura de la victoria ante Los Chankas y, en medio de una semana cargada de tensión, alzó la voz para defender al directivo celeste y compartir el festejo con toda la institución

La dedicatoria de Yoshimar Yotún a Julio César Uribe tras el triunfo de Sporting Cristal: “Es un ídolo nacional y merece respeto”

Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El capitán ‘rimense’ volvió a hacerse presente en el marcador y sentenció el 4-0 en el estadio Alberto Gallardo con una brillante definición aérea

Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ tendrán difícil reto en condición de visita, ya que está obligado a ganar para acercarse a los líderes del campeonato. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta niega crisis en el Gabinete y asegura que no se ha planteado cambiar a ningún ministro

Premier Luis Galarreta niega crisis en el Gabinete y asegura que no se ha planteado cambiar a ningún ministro

Exgeneral PNP califica como “capricho” de Renzo Reggiardo la creación de la Guardia Municipal

El caso por el cierre del Congreso reabre un debate: ¿por qué se tuvo que disculpar el defensor del pueblo?

Diputado Harvey Colchado propone al jefe del Estado Mayor de la PNP como sucesor de Óscar Arriola al mando de la Policía

Contraloría inicia investigación por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras condena de 35 años de cárcel contra asesino de ‘El Ruso’: “No nos rendiremos”

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras condena de 35 años de cárcel contra asesino de ‘El Ruso’: “No nos rendiremos”

Johanna San Miguel revela duro episodio que vivió al terminar con una expareja: “Me demoré 8 años en recuperarme”

Trilogía de la salsa 90’s vuelve a Lima con una segunda edición: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el evento

Óscar Custodio se pronuncia tras regreso de La Bella Luz a lo escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

Kiara Lozano es criticada por no poder cantar durante concierto de ‘Corazón Serrano’ y explica la razón

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 0-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Christian Cueva no se guardó nada tras polémica derrota de Sport Boys: “Nos perjudicaron, hay cosas que tienen que cambiar”

La dedicatoria de Yoshimar Yotún a Julio César Uribe tras el triunfo de Sporting Cristal: “Es un ídolo nacional y merece respeto”

Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026