Marco Rivas debutó con Club Tigre en Liga Profesional Argentina tras firmar su contrato y limar asperezas con la directiva

Marco Rivas firmó su debut como deportista profesional en la primera división de Argentina. Crédito: Captura TyC Sports.

El fútbol peruano celebró este fin de semana el estreno profesional de Marco Rivas en la Liga Profesional Argentina. El joven delantero, de apenas 18 años, hizo su debut oficial con la camiseta de Tigre durante la visita a Sarmiento en Junín. El técnico Diego Dabove decidió su ingreso al campo a los 75 minutos, en un partido que finalizó con derrota para el equipo de Victoria tras el gol de Nicolás Pasquini, exjugador de Sporting Cristal.

El debut de Rivas no solo marca un hito en su trayectoria personal, sino que también corona semanas de incertidumbre y negociaciones con la directiva del club. El atacante peruano, que brilló en las divisiones menores de Tigre, tuvo que superar diversos obstáculos administrativos y contractuales para asegurar su continuidad y poder firmar su primer contrato profesional. Tras arduas conversaciones, y con el respaldo de su entorno, el jugador logró limar asperezas con los dirigentes y centrarse nuevamente en el plano deportivo.

Rivas expresó su alegría tras el partido en declaraciones a Guillermo Cardozo en zona mixta: “Lo primero que se me viene a la cabeza es felicidad. Es un sueño que tenía desde muy chico”. El delantero también compartió la indicación que recibió de su entrenador antes de ingresar al campo: “El DT —Diego Dabove— me dijo que disfrute, que haga lo que me pide en los entrenamientos”.

Marco Rivas ha pisado por primera vez el gramado de juego en un partido de carácter profesional. Diego Dabove, director técnico de Club Tigre, decidió el ingreso del jugador peruano a los 75 minutos en la derrota de sus dirigidos ante Sarmiento de Junín. Crédito: Instagram Marco Rivas.

Para Rivas, debutar en Tigre tenía un significado especial: “Yo siempre quise debutar en Tigre desde que llegué al club, por suerte el día de hoy se pudo dar”. El joven no olvidó a su familia tras el estreno: “En casa están muy felices. Ellos siempre me estuvieron apoyando desde chico. Para ellos también es un orgullo”.

La presencia de Rivas en el banco de suplentes y su posterior ingreso al partido reflejan la confianza que el comando técnico deposita en su potencial. Pese a la derrota, el delantero dejó muestras de su capacidad en los pocos minutos que disputó, mostrando movilidad y personalidad frente a la zaga de Sarmiento. Su objetivo inmediato será sumar rodaje, ganarse un lugar entre los habituales convocados y aprovechar cada oportunidad para demostrar que puede ser una pieza clave en el futuro del club de Victoria.

Negociaciones destrabadas

El camino hacia el debut profesional de Marco Rivas no estuvo exento de complicaciones. Las negociaciones entre el entorno del jugador y la dirigencia de Tigre se habían tornado tensas en las últimas semanas. La falta de acuerdo sobre la renovación y la demora en la firma del contrato llevaron incluso a que Rivas se ausentara de los entrenamientos, generando preocupación en el cuerpo técnico y malestar en la interna del club.

Marco Rivas, en el aire tras desprolijidad de las autoridades del 'matador' para cerrar su contrato. - Crédito: Club Tigre

El periodista Isaac Castro informó que, en su momento, el delantero y los dirigentes se encontraban en conflicto, situación que llevó al joven a considerar su futuro fuera de la institución. La inseguridad contractual y la escasez de minutos en el primer equipo alimentaron el descontento, poniendo en duda la proyección del atacante en Tigre.

Finalmente, la firma del contrato puso fin al conflicto y devolvió la tranquilidad al entorno de Rivas. El club pudo asegurar la permanencia de uno de los talentos más prometedores de su cantera, mientras que el futbolista recuperó la confianza y la motivación para competir por un espacio en el primer equipo.

La exhibición de Rivas ante los 'millonarios'. | VIDEO: Club Tigre

El proceso de scout de la selección peruana

El caso de Marco Rivas también ha captado la atención de la Federación Peruana de Fútbol. Nacido en la localidad bonaerense de Benavides, el delantero forma parte de un grupo selecto de futbolistas con raíces peruanas que desarrollan sus carreras fuera del país. La política de scouting implementada por la FPF busca identificar y contactar a estos jugadores para incorporarlos a los proyectos deportivos de las selecciones juveniles y mayores.

Junto a Rivas, nombres como Felipe Chávez, Francesco Andrealli y Fabio Gruber integran la lista de futbolistas con potencial para reforzar a ’la bicolor’ en los próximos años. El seguimiento de estos talentos responde a la necesidad de ampliar la base de jugadores elegibles y de nutrir los distintos procesos con futbolistas que aporten experiencia internacional y formación en sistemas competitivos exigentes.