Perú

Intervienen a trabajador del INPE que habría intentado ingresar con S/20 mil y 50 chips al penal de Socabaya, Arequipa

Agentes penitenciarios detectaron el dinero y los chips durante el control de ingreso. El caso fue comunicado a la Policía y al Ministerio Público para las investigaciones

Fachada de un edificio verde con las letras INPE y un recuadro circular con paquetes de dinero y un cúter sobre una mesa
Agentes hallaron tres paquetes de dinero y chips telefónicos en la mochila de un trabajador del INPE al ingresar al penal de Socabaya en Arequipa. (Composición: Infobae Perú )
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Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue intervenido durante el control de ingreso al Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequipa, ubicado en Socabaya, luego de que agentes detectaran en su mochila tres paquetes con dinero y una hoja que contenía pequeños objetos metálicos.

Según informó el INPE, el trabajador fue identificado como Nelson Carrillo Sullayme. La revisión se activó a partir de información de inteligencia penitenciaria sobre una posible irregularidad y permitió encontrar tres paquetes sellados con billetes de S/200, además de otros objetos que estaban dentro de una hoja doblada y precintada.

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Al ser consultado por el personal penitenciario, el intervenido manifestó que los paquetes contenían S/20 mil y que los objetos metálicos correspondían a aproximadamente 50 chips de telefonía. Tras el hallazgo, el caso fue comunicado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Vista dividida con tres paquetes envueltos y un cúter sobre una mesa, y un hombre sentado que lee una hoja de papel
Agentes del INPE incautaron paquetes con dinero y tarjetas de telefonía hallados en la mochila del trabajador Nelson Carrillo Sullayme en el penal de Socabaya. (Composición: Infobae Perú / INPE)

Tres paquetes con billetes fueron encontrados durante la inspección

La intervención se produjo durante el control de ingreso al penal de Socabaya, como parte de una revisión focalizada activada a partir de información recibida por los agentes de inteligencia penitenciaria.

De acuerdo con el INPE, esta información alertaba sobre una posible irregularidad, por lo que el personal de seguridad realizó una inspección específica a la mochila del trabajador antes de su ingreso al establecimiento penitenciario.

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Durante la revisión fueron encontrados tres paquetes sellados que contenían billetes de S/200. Además, los agentes ubicaron una hoja doblada y precintada en cuyo interior había pequeños objetos metálicos.

El trabajador intervenido fue identificado por el INPE como Nelson Carrillo Sullayme. La institución señaló que el hallazgo se produjo en el marco de las acciones destinadas a reforzar los controles de seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Una mano sostiene ante la luz una hoja de papel cuadriculado plastificada que contiene pequeños objetos en su interior
Una hoja cuadriculada con chips de telefonía fue incautada a un trabajador del INPE en el penal de Socabaya en Arequipa. (Foto: INPE)

Intervenido reconoció qué contenían los paquetes hallados en el penal

Tras encontrar los objetos, el personal penitenciario consultó al trabajador sobre el contenido que llevaba consigo. Según la información difundida por el Instituto Nacional Penitenciario, Carrillo Sullayme manifestó que los tres paquetes contenían S/20 mil.

Respecto a los objetos metálicos hallados en la hoja precintada, el intervenido indicó que se trataba de aproximadamente 50 chips de telefonía.

El comunicado del INPE no precisa cuál habría sido el destino del dinero ni de los chips, por lo que estos aspectos deberán ser esclarecidos durante las investigaciones que realicen las autoridades competentes.

Tras la intervención, el personal penitenciario procedió a inmovilizar los objetos encontrados y comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público.

Un hombre con el rostro difuminado sostiene varios paquetes pequeños sobre una mochila en una oficina
Agentes penitenciarios intervienen a Nelson Carrillo Sullayme al hallar tres paquetes con dinero y cincuenta chips de telefonía en su mochila en el penal de Arequipa. (Foto: INPE)

INPE inició acciones administrativas tras la intervención

Además de comunicar el caso a las autoridades, el INPE informó que inició las acciones administrativas correspondientes contra el trabajador, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N.° 1617.

La institución señaló que el procedimiento se desarrolla con respeto al debido proceso. Asimismo, indicó que, al considerar que se trata de un hecho cometido en flagrancia, corresponde aplicar las medidas previstas por la normativa vigente.

Entre estas medidas se encuentra la suspensión inmediata del trabajador, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan determinar posteriormente las autoridades a cargo de la investigación.

El INPE también señaló que continuará reforzando las acciones de inteligencia, contrainteligencia y control en los establecimientos penitenciarios del país, como parte de su política frente a conductas que vulneren los controles de seguridad.

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