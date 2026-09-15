Perú

De la cumbia a la extorsión: Cantante manejaba y administraba cuentas y tarjetas de banda criminal

Las pesquisas sitúan al artista Pablo Pillaca, de 31 años, en la gestión financiera de la agrupación criminal que exigía pagos a transportistas de Lima Sur y mantenía contactos en España

El cantante de cumbia Pablo Pillaca, conocido como 'Pablito Pillaca', fue capturado por ser el presunto financista de la red criminal 'Los Malditos del Sur'. La policía reveló cómo el dinero ilícito era enviado a Europa para el cabecilla alias 'Pitbull'. Video: Latina Noticias
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El cantante de cumbia Pablo Pillaca, de 31 años, fue capturado como presunto integrante de la organización criminal Los Malditos del Sur’. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el artista tenía a su cargo la administración de cuentas bancarias, tarjetas y remesas vinculadas al dinero obtenido mediante extorsiones contra empresas de transporte público de Lima Sur.

La investigación policial sostiene que Pillaca, conocido en el ambiente artístico como ‘Pablito Pillaca’, mantenía un vínculo cercano con Jesús Castañeda Tapia, alias ‘Pitbull’, señalado como presunto cabecilla de la red. Los agentes indican que el cantante habría cumplido el papel de administrador financiero de la organización y que parte de los fondos habría tenido como destino España y otros países de Europa.

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El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, afirmó que el detenido era vecino y amigo de alias Pitbull. “Esta persona fungiría de bróker y de administrador de las tarjetas y las cuentas de ahorro”, señaló a Latina Noticias.

Cantante de cumbia cayó por presunto manejo de fondos de una red extorsiva
Cantante de cumbia cayó por presunto manejo de fondos de una red extorsiva| Foto: Latina Noticias

Control de la ruta del dinero

Para los investigadores, la función de Pillaca no se limitaba a recibir depósitos o retirar efectivo. La Policía sostiene que tenía acceso físico a tarjetas bancarias y a información de las cuentas utilizadas por la organización.

De acuerdo con la hipótesis de la División de Investigación de Extorsiones, esas cuentas estaban registradas a nombre de terceros y habrían servido para recibir los pagos exigidos a empresarios y transportistas. Tras los depósitos, el dinero era retirado en distintas agencias, cajeros automáticos y agentes bancarios.

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Las cámaras de seguridad revisadas por los agentes muestran que Pillaca y otros presuntos integrantes de la red realizaban más de una operación durante el mismo día en diversos puntos de Lima. La finalidad, según la Policía, era fragmentar los retiros y reducir la posibilidad de identificar el origen de los fondos.

Obando indicó que las pesquisas detectaron una actividad recurrente de remesas hacia el extranjero. “No solamente es un hecho de un envío común y silvestre o individual, sino que hay una actividad recurrente de envíos de remesas al extranjero”, declaró.

Pablo Pillaca cayó por presunto manejo de dinero de una red de cobros ilegales| Foto: Domingo Al Día
Pablo Pillaca cayó por presunto manejo de dinero de una red de cobros ilegales| Foto: Domingo Al Día

España aparece como destino recurrente de las remesas

La ruta identificada por los investigadores comenzaba en Lima Sur, donde la organización tendría su base de operaciones. Desde esa zona se efectuaban depósitos y retiros que luego derivaban en envíos de dinero hacia España y otros países europeos.

La Policía no descarta que alias ‘Pitbull’ se encuentre en alguno de esos lugares. Según las autoridades, parte de los cabecillas de la organización residiría fuera del Perú, por lo que las transferencias internacionales forman parte de las líneas centrales de investigación.

La información recabada durante la pesquisa también apunta a que la presunta red habría recurrido a mecanismos para dificultar el seguimiento de los fondos. Entre ellos figuran cuentas bancarias a nombre de personas fallecidas, prestacuentas y operaciones con dinero físico.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones explicó que, una vez que los integrantes obtenían el efectivo, podían enviarlo al extranjero por medio de agencias o convertirlo en criptoactivos.

Según la Policía, el presunto cabecilla contaba con una promotora de eventos denominada Pitbull, que organizaba presentaciones musicales y habría estado asociada a conciertos del cantante. Para los investigadores, esta relación permitió establecer una conexión entre ambos más allá de una amistad.

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