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Aixa Vigil habla de la magnitud de jugar en Universitario y confiesa su ilusión: “Quiero ir a la Trinchera Norte”

La atacante de la selección peruana de vóley contó lo que significa para ella representar al club del que es hincha, una pasión que comparte con su familia

La jugadora cumplirá su sueño de vestir la camiseta de Universitario esta temporada. Créditos: Saque y Punto.
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Aixa Vigil volvió a pronunciarse sobre su traspaso a Universitario de Deportes, una movida que generó debate al inicio del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. La atacante se refirió a lo que representa vestir la camiseta del club del que es hincha en la próxima temporada.

En diálogo con Saque y Punto, la jugadora de la selección peruana de vóley relató cómo fue recibida por sus nuevas compañeras en la ‘U’ y compartió sus primeras impresiones sobre la oportunidad de jugar en Ate.

“Me recibieron muy bien. Siempre he sido hincha de la ‘U’ desde pequeña. Estar aquí es un sueño. Mi familia también está muy feliz. Como mencioné antes, mi abuela siempre busca acercarnos al club. Cuando le cuento, se pone muy contenta. Esto no solo me involucra a mí, sino también a mi familia: mis papás, mi hermano, mis abuelos, mis tíos”, señaló Vigil.

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La jugadora agregó: “Creo que será una experiencia especial. He jugado en varios equipos y he sentido cariño por todos, pero el vínculo con la ‘U’, lo que significa para mí y para mi familia, compartir los partidos con ellos, es distinto a cualquier otra experiencia”.

Vigil también se refirió a lo que espera de su presentación en la Noche Crema. “Estoy muy feliz y emocionada. Mi papá dice que voy a llorar, espero que no. Todo esto lo vive también mi familia: mi hermano, mi papá, mis abuelos. No solo seré yo la presentada, será toda mi familia apoyándome y viéndome”.

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Aixa Vigil confesó su deseo de ir a la Trinchera Norte tras convertirse en jugadora de Universitario.
Aixa Vigil confesó su deseo de ir a la Trinchera Norte tras convertirse en jugadora de Universitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su ilusión de ir a la Trinchera Norte

Minutos después, Aixa Vigil compartió su deseo de alentar a Universitario desde la Trinchera Norte en el estadio Monumental. La voleibolista suele asistir con frecuencia a los partidos de los cremas.

“No me he perdido ningún partido. Ahora que viajo a Argentina creo que sí me perderé alguno. Siempre he procurado ser respetuosa en los equipos donde he estado y ahora me siento feliz. La gente lo percibe, me saluda, me pide fotos, se emociona conmigo y me invita a ir a norte. Siempre he querido ir, aunque a mi papá no le entusiasma mucho”, explicó.

Vigil reconoció que le genera cierta inquietud la intensidad que se vive en esa tribuna, pero mantiene su intención de alentar a la ‘U’ desde ese lugar. “Tendría que ser en un momento en el que no esté jugando, porque imagina que me caigo y me pase algo. Aun así, me gustaría hacerlo en algún momento”.

Aixa Vigil estará bajo las órdenes de Francisco Hervás en Universitario. Crédito: X Universitario.
Aixa Vigil estará bajo las órdenes de Francisco Hervás en Universitario. Crédito: X Universitario.

Aixa Vigil viajará al Campeonato Sudamericano con la selección peruana de vóley

Tras recuperarse de su lesión, Aixa Vigil está lista para integrar la delegación que viajará a Brasil y disputar el Campeonato Sudamericano de vóley con la selección peruana. En este torneo se definirán tres plazas para el Mundial y un cupo para los Juegos Olímpicos.

Vigil sumó sus primeros minutos con la selección en la Copa Salta, donde el equipo no logró victorias en los amistosos frente a Argentina. Ahora, la jugadora de Universitario y sus compañeras buscan revertir esa imagen en el certamen clasificatorio.

El calendario de Perú incluye varios retos, con un debut ante Argentina y un cierre frente a Colombia, subcampeón de la última Copa Sudamericana. A continuación, el detalle del fixture:

  • Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)
  • Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)
  • Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)
  • Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

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