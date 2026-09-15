Perú

‘Los Pulpos’ grabaron a empresario Jenss Lara en su cautiverio con amenaza de mutilarlo: “Jhonsson quiere dos millones”

El expediente fiscal al que tuvieron acceso periodistas de Hildebrandt en sus trece revela nuevos detalles de la investigación y capturas del video grabado durante el secuestro del empresario

Tres imágenes que presentan a un hombre con los ojos vendados, unas manos esposadas y elementos de curación sobre una tela azul.
Las imágenes aparecen en el expediente fiscal del secuestro y muestran al empresario esposado, con el rostro parcialmente cubierto y junto a objetos como un bisturí, gasas y pegamento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El empresario Jenss Lara fue grabado durante su cautiverio, atribuido a la organización criminal ‘Los Pulpos’, y obligado a transmitir un mensaje en el que advertía sobre el pago de “dos millones” bajo amenaza de ser mutilado, según imágenes incorporadas al expediente fiscal del secuestro ocurrido en Trujillo (La Libertad).

Los registros, a loas que accedieron este martes los periodistas Bruno Amoretti y Américo Zambrano, de Hildebrandt en sus trece, muestran a Lara únicamente con ropa interior, con los ojos y la nariz cubiertos con una tela azul y esposado. A su lado aparecen una toalla pequeña de “color verde, alcohol, gasas, pegamento instantáneo y un bisturí”.

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“Hola hermano, Jhonsson está cumpliendo con su parte de no toparme (amenaza de agresión física y mutilación), pero él quiere que cumplamos por nuestra parte, con dos millones y que si no cumplimos, él va a empezar a toparme, con dos dedos a la vez, y que no juguemos chueco”, decía en la grabación, según la transcripción incorporada al requerimiento fiscal.

El padre del empresario confirmó en una entrevista con Domingo al Día que pagó un rescate, aunque evitó revelar el monto por razones de seguridad, y que temía que lo mutilaran o mataran si no efectuaba el desembolso.

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Los Pulpos
La investigación apunta a una posible infiltración en el entorno de Lara, ya que uno de los presuntos implicados habría proporcionado información sobre sus movimientos y seguridad

La existencia de la grabación representa uno de los nuevos elementos incorporados al expediente fiscal sobre el secuestro de Lara, ocurrido el pasado 30 de agosto, cuando el empresario salía de una discoteca en Trujillo junto a cuatro acompañantes, quienes fueron asesinados.

El expediente de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, que supera las 500 páginas, señala que parte del grupo que participó en el ataque llegó desde Lima y que, durante las horas previas al crimen, uno de los detenidos acompañó a los presuntos sicarios por distintos puntos de Trujillo.

Consigna, de igual modo, que uno de los integrantes conocía previamente a Lara y habría proporcionado información sobre sus movimientos, sus agentes de seguridad y las personas que lo acompañaban, por lo que los investigadores sospechan que actuó como un presunto “topo” de ‘Los Pulpos’ dentro de su entorno.

Horas antes del ataque, parte de los presuntos implicados fue registrada junto a una camioneta Hilux que, según la pesquisa, habría sido utilizada en el secuestro. Los investigadores también señalan que los atacantes utilizaron una placa policial y prendas similares a las de la Policía Nacional, como uniformes, chalecos y cascos.

Uno de los detenidos, Roy Peter Bocanegra (alias ‘Viejo’), declaró que acompañó a los presuntos sicarios durante las horas previas y que trasladó a algunos de ellos hasta la discoteca Nosso. De acuerdo con su testimonio, los hombres esperaban a una persona que saldría del local y uno de ellos incluso les mostró dónde vivían sus padres.

Los Pulpos
Los secuestradores habrían utilizado indumentaria policial y una camioneta Hilux, además de un dron para seguir en tiempo real el recorrido del vehículo en el que viajaba el empresario

Una hora después del ataque, Bocanegra volvió a reunirse con ellos. Según su declaración, de la camioneta Hilux sacaron tres uniformes policiales, chalecos antibalas, cascos, guantes y borceguíes, que luego le entregaron para retirarlos del lugar. El detenido aseguró que ocultó los uniformes en su vivienda.

El expediente revela además que los presuntos secuestradores utilizaron un dron para seguir en tiempo real el recorrido del vehículo en el que viajaba Lara. Las imágenes obtenidas con el dispositivo registraron el desplazamiento de la camioneta desde su salida de la discoteca Nosso hasta momentos antes del ataque.

La Fiscalía ha solicitado la detención de varios investigados mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno. Sin embargo, los presuntos sicarios que habrían llegado desde Lima y participado en el ataque todavía no han sido plenamente identificados ni detenidos.

La documentación tampoco establece, hasta el momento, si alguno de los participantes pertenecía a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, un aspecto que permanece bajo investigación. Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y señalado como uno de los principales líderes de ‘Los Pulpos’, fue capturado en Bolivia un día después de la liberación de Lara.

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