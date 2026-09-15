Sport Boys vs Melgar: día, hora y canal TV del choque por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sport Boys visitará a Melgar en Arequipa por el Torneo Clausura 2026

Guardar

Sport Boys se metió en la pelea por el Torneo Clausura 2026 tras vencer a Deportivo Garcilaso, resultado que le permitió llegar a 17 puntos y escalar al cuarto puesto de la tabla. El resultado alimentó sus aspiraciones en el campeonato, aunque el próximo desafío supondrá una prueba fuera de casa.

El equipo deberá viajar a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar por la fecha 10, en un partido que exigirá sostener el rendimiento mostrado en su última presentación.

PUBLICIDAD

Sport Boys vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El Sport Boys y Melgar se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El partido comenzará a las 20:15 en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 21:15. Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir el encuentro desde las 22:15. La programación considera los husos horarios de la región para facilitar el seguimiento del duelo fuera de Perú.

La dirigencia rosada asumirá la penalidad de los cedidos por Melgar para tenerlos en Arequipa, en un duelo clave del Clausura y con un plazo que vence antes del miércoles (Sport Boys)

Canal TV para ver Sport Boys vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de Sport Boys vs Melgar contará con alternativas por televisión e internet para seguir el partido de la Liga 1 desde Arequipa. La señal L1 MAX emitirá el encuentro para los abonados del servicio, sin necesidad de contratar otra plataforma digital.

PUBLICIDAD

Quienes opten por la transmisión en línea podrán acceder a L1 Play mediante una suscripción. La plataforma estará disponible en teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Infobae Perú acompañará el compromiso con información previa, las alineaciones y actualizaciones minuto a minuto. La cobertura también incluirá el resumen final y el registro de los goles.

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

¿Sport Boys podrá usar a los jugadores prestados de Melgar?

Sport Boys pagará USD 60.000 para que cuatro futbolistas cedidos por Melgar puedan enfrentar a su propio club este sábado en Arequipa. La dirigencia porteña asumirá las penalidades contractuales de Pablo Erustes, Mathías Llontop, Emilio Saba y Percy Liza. Cada habilitación tiene un costo de USD 15.000.

PUBLICIDAD

El desembolso permitirá que el técnico Carlos Desio los incluya en la convocatoria para el encuentro ante Melgar, considerado determinante para las aspiraciones rosadas en el Torneo Clausura. La institución del Callao resolvió actuar con rapidez porque la cifra se duplicaría si el pago se realiza después del miércoles.

Fuentes de Sport Boys confirmaron al programa Hablemos de MAX que la decisión ya está tomada. El periodista Gustavo Peralta informó en ese espacio: “Boys va a pagar la penalidad por los cuatro jugadores para que estén ante Melgar”.

El conjunto rosado viajará a Arequipa con la intención de contar con sus cuatro cedidos para el duelo en el estadio Monumental de la UNSA.

PUBLICIDAD

El club del Callao asume la penalidad por Erustes, Llontop, Saba y Liza, cedidos por Melgar, para que viajen a Arequipa y jueguen un duelo clave del Torneo Clausura (L1 MAX)

Precios de entradas

Los ‘rojinegros’ continúan con la venta de entradas para crucial duelo con los ‘rosados’, los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal de Teleticket.

- Sur: S/. 15 soles

- Sur Niño: S/. 10 soles

- Bernardo Cuesta (Oriente): S/. 35 soles

- Occidente: S/. 55 soles

- Butaca Lateral: S/. 99 soles

- Butaca Central: S/. 110 soles

- Palco Dominó: S/. 149 soles

Precios de entradas para Melgar vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026