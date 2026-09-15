Los Inocentes, película inspirada en los cuentos de Oswaldo Reynoso, se estrenará el 15 de octubre en Perú

La película de Germán Tejada llegará a los cines de Lima y regiones el 15 de octubre

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A diez años de la muerte de Oswaldo Reynoso, la obra que llevó al escritor peruano a retratar los conflictos, deseos y códigos de una juventud marginal llegará a las salas de cine desde una nueva mirada. Los Inocentes, ópera prima del director Germán Tejada, se estrenará el 15 de octubre de 2026 en Lima y regiones, después de recibir premios en festivales nacionales e internacionales.

La película toma como punto de partida el libro de cuentos publicado por Reynoso en 1961, pero no propone una reconstrucción literal de aquella Lima. Tejada trasladó al presente los personajes, las tensiones y la sensibilidad de la obra para contar la historia de Cara de Ángel, un adolescente que intenta definir quién es en un entorno donde la masculinidad opera como una exigencia constante.

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El filme presentó su tráiler antes de su llegada a la cartelera peruana. La producción es una coproducción entre Perú y México, con participación de Señor Z, BCD Producciones y Disruptiva Films. V&R Films estará a cargo de la distribución en el país.

La cinta ya obtuvo el premio a Mejor Película en la categoría Cine de Género del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2025. En el Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) recibió los reconocimientos a Mejor Película de la Competencia Peruana y Mejor Dirección para Germán Tejada.

Cara de Ángel busca un lugar en un grupo que le exige demostrar hombría

El personaje central de Los Inocentes es Cara de Ángel, interpretado por Diego Cruchaga. Se trata de un adolescente sensible que intenta encontrar un espacio dentro de la pandilla de su barrio, aunque para integrarse debe responder a los códigos de un grupo que mide la pertenencia a partir de pruebas de violencia y demostraciones de hombría.

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La historia sitúa al joven frente a un robo planificado contra la casa de un hombre del que sus amigos buscan vengarse. Esa decisión se entrecruza con sus vínculos afectivos y sexuales. Cara de Ángel se acerca a Gabriela, una chica del barrio, y también a Johnny, cantante de una banda punk al que admira.

La película incorpora fantasías surrealistas, referencias al punk y escenas con zombis para mostrar el universo interior del protagonista. Esos elementos acompañan los dilemas de un adolescente que enfrenta deseos, temores y presiones en una ciudad que puede ser hostil y, a la vez, ofrecerle refugios temporales.

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El largometraje retoma el universo de Oswaldo Reynoso desde una Lima contemporánea, nocturna y atravesada por la música punk

Tejada explicó que la adaptación nació de su vínculo personal con el libro de Reynoso, una obra que leyó durante su adolescencia. “Hacer esta película surgió de una necesidad: crear una herramienta para que los jóvenes emprendan una búsqueda libre”, señaló el director.

El cineasta planteó que el relato busca cuestionar los modelos que condicionan a hombres y mujeres en sociedades conservadoras. Para Tejada, el mandato de “ser hombre” todavía se encuentra cargado de silencios, exigencias y restricciones emocionales.

La película actualiza el universo de Reynoso desde la Lima contemporánea

El libro Los Inocentes fue publicado en 1961 y enfrentó censura por su aproximación a la sexualidad, la violencia y las experiencias de jóvenes de sectores populares. Más de seis décadas después, el largometraje retoma esos conflictos desde la Lima actual.

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Tejada afirmó que no intentó reproducir de forma exacta la ciudad ni el período histórico del texto original. Su objetivo fue identificar qué permanece de aquella Lima en la urbe contemporánea. “Este libro no solo me marcó, sino que implantó imágenes en mi mente”, afirmó sobre la influencia que tuvo la lectura en su proceso creativo.

El Centro de Lima se convirtió en uno de los principales escenarios de la historia. Junto con la directora de arte María Cristina Martínez, el realizador recorrió distintos espacios para construir una ciudad nocturna, callejera y atravesada por la estética punk.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Julián Apezteguía. Martínez asumió la dirección de arte, mientras que Enid “Pinky” Campos fue responsable de la dirección de producción. Lorena Ugarteche, Paulina Villavicencio y Antonio Salgado figuran como productores de la película.

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La producción apostó por intérpretes jóvenes. Gran parte de los actores no tenía experiencia previa en cine y recibió un taller de actuación a cargo de Beto Benites.

Además de Diego Cruchaga como Cara de Ángel, el reparto incluye a Grecia Belén Pino como Gabriela y José Miguel Chuman como Johnny. Joshua Salinas interpreta a Colorete; Josué Kefren Subauste encarna a Rosquita; Fabián Calle da vida a Carambola; Christian Calderón interpreta a El Príncipe, y Lucía Becerra asume el papel de Alicia.

La banda sonora es otro de los elementos que define la propuesta. La música original fue compuesta por Daniel Ruiz Gonzáles y dialoga con canciones de agrupaciones y solistas de la escena independiente peruana.

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Los Inocentes llegará a las salas peruanas el 15 de octubre, con una historia que vuelve sobre los conflictos planteados por Reynoso y los sitúa ante una nueva generación de espectadores.

Diego Cruchaga interpreta a Cara de Ángel, el adolescente protagonista de Los Inocentes