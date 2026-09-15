Cortes de luz este miércoles 16 de septiembre: estas son las calles, urbanizaciones y manzanas que serán afectadas

La estatal asegura que los cortes obedecen a labores destinadas a mejorar la red eléctrica. (FOTO: El Heraldo)

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Varios puntos de Lima y otras localidades tendrán cortes de luz este miércoles 16 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en el cronograma.

El corte será focalizado y no afectará necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados. Entre los lugares incluidos figuran San Miguel, Rímac, Comas, San Antonio de Chaclla, Lurigancho-Chosica, Oquendo, Carabayllo y Supe, este último ubicado en la provincia de Barranca.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz?

De acuerdo con el cronograma, estas son las zonas y horarios considerados para la suspensión temporal del servicio eléctrico:

San Miguel — 09:00 a 16:00 horas: Av. Rafael Escardó, cuadra 5.

Rímac — 08:30 a 18:30 horas: A.H. Municipal N.° 3 Comité 13, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P; A.H. Municipal N.° 3 Comité 13 Flor de Amancaes, manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y P.

Comas — 09:00 a 19:00 horas: Urb. Huaquillay; Av. Belaúnde Oeste, cuadras 6 y 7; calle Gral. Sucre, cuadras 2 y 3, manzana R prima; calle Gral. Jacinto Lara, cuadra 2; Jr. Pezet, cuadras 3 y 4.

San Antonio de Chaclla — 09:00 a 18:00 horas: Grupo Bolognesi, sector El Valle, Anexo 22 Jicamarca, manzanas BY-44, BY-58, BY-59, BY-60, BY-63, BY-65, BY-66, BY-67, BY-68 y BY-69.

Lurigancho-Chosica — 09:00 a 18:00 horas: Agrup. Vecinal Sector Sur, Anexo 8 Jicamarca, manzanas E5, G5, H5, I5, J1, J5, K1, K5, L, L5, M5, R5 y W1.

Oquendo — 08:30 a 18:30 horas: A.H. Ampliación Tiwinza, manzanas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8.

Carabayllo — 09:30 a 17:30 horas: Otros Lote 2, Fundo Tabla Larga.

Supe — 09:00 a 14:30 horas: pasaje Lourdes y Av. Antigua Panamericana Norte, km 191, ubicados en el distrito de Barranca.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu vivienda o negocio está dentro de una de las zonas señaladas, es recomendable tomar algunas previsiones antes del inicio de la interrupción. Puedes cargar celulares, laptops y otros equipos que necesites utilizar durante el periodo sin electricidad.

También conviene desconectar aparatos eléctricos sensibles para evitar posibles inconvenientes cuando el suministro sea restablecido. Si utilizas equipos médicos que requieren electricidad, procura contar con una alternativa de respaldo durante el tiempo previsto para el corte.

La empresa eléctrica dispone además de canales digitales para que los usuarios consulten información relacionada con su suministro y revisen si su dirección está comprendida en una interrupción programada.

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¿Cómo presentar un reclamo ante Pluz?

Los usuarios que tengan algún inconveniente o estén disconformes con su servicio eléctrico pueden presentar un reclamo ante Pluz de manera virtual o telefónica. La empresa señala que el trámite es gratuito y no requiere recurrir a intermediarios.

Una de las opciones es ingresar a la plataforma de Mi Pluz, registrarse o iniciar sesión y seleccionar la herramienta “Reclamos: Registra y consulta tus atenciones”. También es posible realizar el trámite llamando al Fonocliente 517-1717, donde un operador orientará al usuario durante el proceso.

Entre las situaciones que pueden ser materia de reclamo se encuentran la disconformidad con el monto facturado, problemas con la calidad de tensión o interrupciones continuas del servicio y casos en los que se haya cortado el suministro pese a que el usuario se encuentra al día en sus pagos.

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Para presentar el reclamo, Pluz solicita nombres y apellidos completos, número de DNI, el detalle del recibo, periodo o cargo cuestionado y, cuando corresponda, el número de suministro. Si el trámite se realiza presencialmente, también se requiere la firma o huella digital.