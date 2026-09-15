Senado verá este miércoles solicitud de viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos

Peru's President Keiko Fujimori and U.S. Secretary of State Marco Rubio (not pictured) address the media, in Lima, Peru, September 10, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

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El pleno de la Cámara de Senadores del Congreso analizará este miércoles 16 la autorización enviada por el Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Estados Unidos.

La solicitud permitiría a la mandataria viajar del 21 al 25 de septiembre de 2026 a Nueva York para participar en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 28 de ese mes.

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Según comunicó el Congreso, durante el debate de esta iniciativa, cada senador tendrá un minuto para intervenir en el debate, sin interrupciones.

Keiko Fujimori en lista de oradores

Según la lista provisional de oradores, Keiko Fujimori tendrá el octavo turno de la mañana del martes 22 de septiembre, aproximadamente a las 11:00 horas de Nueva York. Su intervención tendría una duración sugerida de 15 minutos. Antes del Perú están programados los discursos de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Türkiye, Kirguistán, Qatar y Lituania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)

Después de la intervención peruana se prevén los discursos de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia. El programa general contempla la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras autoridades.

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De acuerdo con el documento enviado al Senado, la presencia de Fujimori permitirá presentar las prioridades de su administración y los lineamientos de la política exterior peruana. El Ejecutivo también plantea reafirmar el compromiso del país con el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación frente a problemas como la delincuencia organizada transnacional.

El miércoles 23 de septiembre, la presidenta tiene previsto participar en un encuentro privado organizado por Rainforest Alliance, denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”. La actividad reunirá a representantes de bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados.

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Ese mismo día, Fujimori participaría en el encuentro presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, convocado por el Gobierno de Chile. La reunión busca reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado y tendría una duración aproximada de 20 minutos, además de una fotografía oficial.

Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

La agenda también contempla una reunión bilateral con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro está previsto para el 23 de septiembre y permitirá abordar temas de interés para el Perú, entre ellos la cooperación para la gestión del riesgo de desastres y la preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Senado recibirá al canciller Carlos Espá

El Pleno también recibirá a las 3:00 p.m. al ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, quien expondrá sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. La sesión abordará la naturaleza jurídica de ese mecanismo, sus alcances políticos y operativos, así como los compromisos asumidos por el Estado peruano, su compatibilidad con la soberanía nacional y sus implicancias para la política exterior.

El canciller dispondrá de hasta 60 minutos para su presentación, mientras que el debate parlamentario tendrá un plazo de dos horas y 30 minutos.

La agenda también incluye el informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda ratificar la designación de Julio Velarde Flores como presidente del Directorio del BCR. El debate sobre este punto tendrá una duración de una hora.

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