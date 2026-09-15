Perú

Senado verá este miércoles solicitud de viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos

La mandataria solicitó viajar al extranjero para participar en el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Peru's President Keiko Fujimori and U.S. Secretary of State Marco Rubio (not pictured) address the media, in Lima, Peru, September 10, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peru's President Keiko Fujimori and U.S. Secretary of State Marco Rubio (not pictured) address the media, in Lima, Peru, September 10, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
Guardar

El pleno de la Cámara de Senadores del Congreso analizará este miércoles 16 la autorización enviada por el Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Estados Unidos.

La solicitud permitiría a la mandataria viajar del 21 al 25 de septiembre de 2026 a Nueva York para participar en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 28 de ese mes.

PUBLICIDAD

Según comunicó el Congreso, durante el debate de esta iniciativa, cada senador tendrá un minuto para intervenir en el debate, sin interrupciones.

Keiko Fujimori en lista de oradores

Según la lista provisional de oradores, Keiko Fujimori tendrá el octavo turno de la mañana del martes 22 de septiembre, aproximadamente a las 11:00 horas de Nueva York. Su intervención tendría una duración sugerida de 15 minutos. Antes del Perú están programados los discursos de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Türkiye, Kirguistán, Qatar y Lituania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)

Después de la intervención peruana se prevén los discursos de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia. El programa general contempla la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras autoridades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la presencia de Fujimori permitirá presentar las prioridades de su administración y los lineamientos de la política exterior peruana. El Ejecutivo también plantea reafirmar el compromiso del país con el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación frente a problemas como la delincuencia organizada transnacional.

El miércoles 23 de septiembre, la presidenta tiene previsto participar en un encuentro privado organizado por Rainforest Alliance, denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”. La actividad reunirá a representantes de bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados.

Ese mismo día, Fujimori participaría en el encuentro presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, convocado por el Gobierno de Chile. La reunión busca reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado y tendría una duración aproximada de 20 minutos, además de una fotografía oficial.

Keiko Fujimori con anteojos y saco oscuro con rayas finas habla frente a un micrófono sobre un fondo gris
Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

La agenda también contempla una reunión bilateral con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro está previsto para el 23 de septiembre y permitirá abordar temas de interés para el Perú, entre ellos la cooperación para la gestión del riesgo de desastres y la preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Senado recibirá al canciller Carlos Espá

El Pleno también recibirá a las 3:00 p.m. al ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, quien expondrá sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. La sesión abordará la naturaleza jurídica de ese mecanismo, sus alcances políticos y operativos, así como los compromisos asumidos por el Estado peruano, su compatibilidad con la soberanía nacional y sus implicancias para la política exterior.

El canciller dispondrá de hasta 60 minutos para su presentación, mientras que el debate parlamentario tendrá un plazo de dos horas y 30 minutos.

La agenda también incluye el informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda ratificar la designación de Julio Velarde Flores como presidente del Directorio del BCR. El debate sobre este punto tendrá una duración de una hora.

Temas Relacionados

Cámara de SenadoresCongreso de la RepúblicaEstados UnidosKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía pide al PJ levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí por tráfico de influencias

El requerimiento fiscal alcanza además al empresario chino Zhihua Yang, señalado como el origen del escándalo conocido como “Chifagate”

Fiscalía pide al PJ levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí por tráfico de influencias

Los Inocentes, película inspirada en los cuentos de Oswaldo Reynoso, se estrenará el 15 de octubre en Perú

La ópera prima de Germán Tejada se estrenará el 15 de octubre después de obtener premios en Guadalajara y Lima con una historia situada en la capital contemporánea

Los Inocentes, película inspirada en los cuentos de Oswaldo Reynoso, se estrenará el 15 de octubre en Perú

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Yudy Balcázar afirmó que algunos equipos del campeonato no regularizan la documentación migratoria y tributaria de sus jugadoras extranjeras

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

La entrenadora nacional expresó su malestar por la situación de la selección peruana, cuestionó la gestión de Antonio Rizola y dirigió un mensaje a las voleibolistas

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

La Marina de Guerra del Perú explica por qué El Niño gana fuerza y cuándo alcanzará su pico

La Marina del Perú explicó que el calentamiento del Pacífico sigue afianzándose y que el tramo más crítico se concentraría entre septiembre y diciembre con una probabilidad total de intensidad alta

La Marina de Guerra del Perú explica por qué El Niño gana fuerza y cuándo alcanzará su pico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Defensoría de Josué Gutiérrez se inmiscuye en el proceso contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista

La Defensoría de Josué Gutiérrez se inmiscuye en el proceso contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista

Mindef busca crear centros de detención para indocumentados en terrenos de las FF.AA.

Elecciones Regiones y Municipales 2026: los temas que se tocarán en el debate por la alcaldía de Lima

¿Andrés Hurtado se libra del caso Migraciones? Juez advierte que los hechos encuadrarían en un delito que estaría prescrito

JNE definirá participación de Rafael López Aliaga en los debates de las elecciones municipales

ENTRETENIMIENTO

‘Los Tinelli 2’: sale el trailer donde mamá de Milett Figueroa niega dedicarse a la brujería y se muestran paisajes de Machu Picchu

‘Los Tinelli 2’: sale el trailer donde mamá de Milett Figueroa niega dedicarse a la brujería y se muestran paisajes de Machu Picchu

Ha*Ash confirma concierto en Arequipa: fecha, venta de entradas y más detalles de su regreso a Perú

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

DEPORTES

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

Sport Boys vs Melgar: día, hora y canal TV del choque por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Abogado de Universitario dio detalles de la falta de seguridad en Matute y rechazó comunicado de Alianza Lima: “Es falso”

“Si Pablo Guede no lo pone a Alejandro Duarte, lo retira del fútbol”, el crudo comentario de Pedro García tras blooper en Alianza Lima vs Universitario