‘Los Tinelli 2’: sale el trailer donde mamá de Milett Figueroa niega dedicarse a la brujería y se muestran paisajes de Machu Picchu

Martha Valcárcel apareció en las nuevas imágenes del reality junto a Marcelo Tinelli y reaccionó a los señalamientos que surgieron tras su disputa con Mimi Alvarado. Prime Video

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La segunda temporada de Los Tinelli llevará a la familia de Marcelo Tinelli a Perú y mostrará el encuentro con el entorno de Milett Figueroa, incluida su madre, Martha Valcárcel. En el nuevo avance difundido por Prime Video, la progenitora de la modelo peruana aparece junto al conductor argentino y sus hijas, y responde a los comentarios que la vincularon con prácticas de brujería. “Ojo que no soy macumbera”, dice frente a las cámaras.

El tráiler también incluye imágenes de distintos escenarios peruanos, entre ellos paisajes de Machu Picchu, como parte del viaje que realizará el clan argentino. La nueva entrega del docu-reality se estrenará el 30 de septiembre de 2026 y estará disponible en más de 240 países y territorios a través de la plataforma.

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El adelanto anticipa que la visita a Perú será una de las secuencias centrales de los nuevos episodios. Marcelo Tinelli, sus hijas Micaela y Candelaria, su primo Luciano Giugno —conocido como El Tirri— y Mimi Alvarado compartirán escenas con Milett Figueroa y su familia en un contexto marcado por diferencias previas entre algunos de los protagonistas.

Martha Valcárcel apareció con Marcelo Tinelli y sus hijas

La presencia de Martha Valcárcel en el avance llamó la atención por la frase que pronuncia tras recibir un anillo. En las imágenes, Marcelo Tinelli comenta que le entregó una joya que perteneció a su abuela. La madre de Figueroa lo muestra y reacciona con humor: “Ojo que no soy macumbera”, aclaró entre risas.

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El comentario alude a las acusaciones que Mimi Alvarado lanzó tiempo atrás contra Valcárcel. La pareja de El Tirri la vinculó públicamente con la magia negra, una controversia que derivó en acciones legales de Milett Figueroa contra Alvarado.

“No soy macumbera”, mamá de Milett Figueroa aparece en tráiler de Los Tinelli 2

El reality retomará esa tensión a partir del encuentro entre ambas familias. El avance no precisa si Figueroa y Mimi protagonizarán una conversación directa sobre el conflicto, aunque las imágenes sugieren que la relación entre las dos será uno de los temas que atravesará el viaje.

Milett Figueroa forma parte del elenco de la segunda temporada luego de que Marcelo Tinelli confirmara que retomaron su relación. La pareja había atravesado una etapa de distancia y especulaciones sobre una ruptura, aunque el conductor argentino volvió a referirse a la modelo peruana como su novia en recientes declaraciones.

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El viaje a Perú incluirá escenas en Machu Picchu

Las imágenes promocionales de Los Tinelli 2 muestran a la familia argentina en Perú, con referencias visuales a Machu Picchu y otros paisajes del país. El recorrido busca incorporar a la historia el vínculo entre Milett Figueroa y sus familiares, además de situar parte de la convivencia fuera de Argentina.

El viaje se produce en un momento de transformaciones para los integrantes del clan. La nueva temporada abordará la separación de Candelaria Tinelli y el músico Coti Sorokin, así como la etapa de soltería de Micaela Tinelli.

La producción también tratará la ausencia de Juana Tinelli en los nuevos episodios. La hija menor del conductor no aparece en el tráiler, una situación que despertó interrogantes entre los seguidores del programa y que se sumará a las tensiones familiares que promete exponer esta entrega.

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Prime Video presentó imágenes de la visita de Marcelo Tinelli y sus familiares a Perú

Prime Video definió la segunda temporada como una etapa de crisis y cambios para la familia. El avance muestra a Marcelo Tinelli en momentos de preocupación, mientras su círculo más cercano enfrenta diferencias personales y decisiones que afectan la dinámica del grupo.

Otro de los ejes de la producción será la venta de la propiedad que Marcelo Tinelli tenía en Punta del Este. La vivienda tenía valor simbólico para el conductor y su familia, ya que durante años funcionó como espacio de reuniones y vacaciones.

El proceso de comercialización de la casa se produjo en un contexto de dificultades financieras que afectaron al empresario argentino. La segunda temporada incorporará esa situación como parte de los cambios que enfrenta el conductor fuera de la televisión.

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El tráiler también anticipa escenas vinculadas con las amenazas denunciadas por Juana Tinelli. Ese episodio tuvo repercusión en Argentina y aumentó la atención sobre las diferencias dentro de la familia.

Marcelo Tinelli reconoce en el adelanto que atraviesa un período complejo y que percibe una pérdida de control sobre situaciones personales que antes manejaba de otra manera. La producción volverá a combinar momentos íntimos, discusiones familiares y secuencias de viaje. El público podrá ver el estreno de Los Tinelli 2 desde el 30 de septiembre en Prime Video.

El estreno de Los Tinelli 2 es el 30 de septiembre, por Prime Video