TDAH después de los 40: adultos que pasaron décadas creyendo que el problema era falta de esfuerzo

¿Por qué a las personas con TDAH les cuesta mantener amigos, trabajos o terminar una carrera? La Dra. Andrea Abadi explica que no es falta de voluntad, sino síntomas como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y la constante búsqueda de novedades. Una mirada profunda a los desafíos del TDAH.

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Llegar tarde, postergar tareas hasta último momento, comenzar proyectos y abandonarlos, cambiar varias veces de carrera o sentir que mantener una rutina cotidiana exige mucho más esfuerzo que al resto. Para algunos adultos, estas experiencias se acumulan durante décadas sin que exista una explicación clara. El diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) puede llegar recién a los 40, 50 o incluso 60 años.

En un alto de su participación en el 1° Summit Adium de Periodistas Latinoamericanos, realizado en Argentina, la psiquiatra infantojuvenil Andrea Abadi conversó con Infobae Perú sobre el diagnóstico tardío del TDAH y el impacto que puede acumular a lo largo de los años. La especialista explicó que, en muchos casos, la historia comienza mucho antes, durante la etapa escolar, cuando algunos niños alternan buenos y malos desempeños y reciben mensajes asociados a una supuesta falta de voluntad.

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“Si pusiera más energía” o “si se esforzara más” son interpretaciones habituales cuando el problema todavía no ha sido identificado. Con los años, las mayores exigencias académicas, sociales y laborales pueden hacer más visibles las dificultades.

Los estudios citados por Abadi indican que los adultos con TDAH no tratado reportan dificultades para mantener el empleo, fracaso educativo y despidos frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TDAH es una condición del neurodesarrollo, no una falla de carácter ni un problema de crianza. Sus manifestaciones incluyen dificultades para sostener la atención, impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad, aunque esta última no está presente necesariamente en todas las personas con el trastorno.

Las estimaciones presentadas por Abadi indican que el TDAH afecta a entre 2,5% y 5% de los adultos a nivel mundial, mientras que entre 75% y 80% de quienes lo tienen permanecerían sin diagnóstico ni tratamiento. Los síntomas, además, pueden persistir desde la infancia hasta la adultez.

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Cuando el problema no era “falta de esfuerzo”

En la adultez, el impacto puede aparecer en aspectos muy cotidianos. Abadi describe pacientes que tienen dificultades para sostener un empleo, avanzar profesionalmente, cumplir plazos, organizar gastos, pagar cuentas, planificar compras o mantener rutinas.

“Vivir con la sensación de que todos esperan algo de vos que vos no podés dar, aunque querés, es muy frustrante para el individuo”, explicó.

Cuando el diagnóstico llega décadas después, no permite modificar lo ocurrido, pero sí puede cambiar la manera en que la persona interpreta su propia historia.

“Muchas veces lo que nosotros vemos es que el paciente adulto empieza a entender que él no era el culpable”, señaló Abadi. Algunos pacientes, añadió, experimentan alivio al comprender que aquello que durante años interpretaron como vagancia, falta de compromiso o incapacidad tenía otra explicación. “No era yo que era un vago [...] era que yo no podía”, ejemplificó sobre lo que suelen expresar en consulta.

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Vivir sintiendo que no te esfuerzas lo suficiente es frustrante. En esta entrevista, la psiquiatra Andrea Abadi profundiza en cómo el diagnóstico de TDAH en adultos ayuda a disipar la culpa y a encontrar la tranquilidad, cambiando la perspectiva sobre la propia vida.

La evidencia presentada por la especialista también muestra consecuencias en el ámbito laboral y educativo. Entre adultos con TDAH no tratado, 60% reportó dificultades para mantener el empleo, 58% fracaso educativo y 53% despidos frecuentes, según los estudios citados durante su exposición.

Otros trabajos incluidos en la presentación relacionan el trastorno con menores ingresos, más días de desempleo y una mayor probabilidad de ocupar puestos menos calificados frente a personas sin TDAH.

Ansiedad y depresión pueden coexistir con el TDAH

Uno de los motivos que puede retrasar el diagnóstico es que ansiedad y depresión aparecen con frecuencia junto al TDAH.

Abadi explicó que es necesario diferenciar, por ejemplo, una depresión clínica de la baja autoestima desarrollada después de años de frustraciones, o una ansiedad propiamente dicha de aquella vinculada al bajo desempeño.

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Una infografía de Infobae detalla que hasta el 80 % de los adultos con TDAH carecen de diagnóstico y sintetiza sus consecuencias en el ámbito laboral y personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos pacientes, la consulta inicial ocurre precisamente por ansiedad o depresión. El tratamiento puede mejorar esos síntomas, pero luego quedan más expuestas dificultades como la desorganización, la procrastinación o la incapacidad para sostener determinadas tareas.

Ahí aparece una pregunta fundamental: ¿desde cuándo sucede?

Para confirmar un TDAH en un adulto, el especialista debe reconstruir su historia de vida y buscar manifestaciones que ya estuvieran presentes desde etapas tempranas. En alguien de 40 años, esta tarea puede ser más compleja porque han pasado décadas y los recuerdos pueden ser imprecisos. Cuando es posible, la información de padres u otros familiares puede ayudar a reconstruir esa trayectoria.

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El impacto también puede llegar a las relaciones personales

El TDAH no tratado puede repercutir igualmente en los vínculos. La evidencia recopilada en la presentación señala que los adultos con esta condición reportan, en promedio, menor satisfacción de pareja y tasas más altas de separación y divorcio.

Las dificultades no necesariamente provienen de la hiperactividad. Con frecuencia están asociadas a olvidos, tareas que quedan sin terminar, desorganización y problemas para coordinar la vida cotidiana. También se ha documentado mayor tensión en la crianza compartida y en la dinámica familiar.

Sin embargo, recibir un diagnóstico tardío no significa que ya no haya nada por hacer.

El TDAH no tratado en adultos puede afectar el empleo, los estudios, la organización de gastos, el pago de cuentas y las rutinas cotidianas en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes descubren el TDAH después de décadas, el diagnóstico puede tener además otro efecto: poner fin a años de culpa.

El pasado no cambia. Pero entenderlo puede cambiar radicalmente la forma en que una persona se mira a sí misma.

¿Qué hacer si un adulto sospecha que puede tener TDAH?

Reconocerse en algunas de estas dificultades no significa automáticamente tener TDAH. El diagnóstico en adultos requiere una evaluación clínica completa realizada por un psiquiatra u otro profesional de salud con experiencia en este trastorno, que analice tanto los síntomas actuales como la historia de desarrollo de la persona.

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Uno de los aspectos centrales es reconstruir qué ocurría durante la infancia. Andrea Abadi explicó a Infobae que, frente a un adulto de 40 o 50 años, el especialista necesita indagar en su historia académica y vital, porque el déficit de atención debe rastrearse hasta etapas tempranas. Cuando es posible, conversar con padres u otras personas que conocieron al paciente durante su infancia puede aportar información útil.

Antes de la consulta, puede ser útil reunir libretas o informes escolares antiguos, evaluaciones psicológicas o psiquiátricas previas, antecedentes de tratamientos o medicación y cualquier registro que ayude a reconstruir dificultades de atención, organización o impulsividad desde la infancia.

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El diagnóstico tardío de TDAH puede llevar a muchos adultos a reinterpretar años de frustración, desorganización y culpa. (Freepik)

También conviene preparar ejemplos concretos de cómo esas dificultades afectan actualmente diferentes ámbitos de la vida: trabajo o estudios, administración del tiempo y del dinero, relaciones personales, cumplimiento de obligaciones y organización cotidiana.

La evaluación también debe considerar otras condiciones que pueden coexistir con el TDAH o generar síntomas parecidos, como ansiedad o depresión.

No conservar documentos de la infancia no impide necesariamente una evaluación. La historia clínica puede reconstruirse a partir de distintas fuentes y será el especialista quien determine si existe información suficiente para establecer un diagnóstico.

Como resume Abadi, el objetivo no es “corregir” a nadie, sino mejorar el funcionamiento en la vida cotidiana, los vínculos y el bienestar de la persona. El abordaje debe adaptarse a la edad, el perfil clínico y el contexto de cada paciente, y puede incluir intervenciones psicosociales y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico con seguimiento médico.

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