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Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver partido de vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El equipo de Horacio Melgarejo parte con una ventaja de dos goles para buscar la clasificación a semifinales en la capital uruguaya

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver partido vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver partido vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: RRSS clubes.
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Cienciano buscará sellar su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Montevideo City Torque en Uruguay. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega a la revancha con la ventaja de 2-0 que obtuvo en Cusco, aunque la diferencia todavía deja la clasificación en disputa.

El conjunto imperial resolvió la ida con tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. El resultado le permite afrontar la visita al estadio Centenario con una situación favorable, pero Montevideo City Torque tendrá la oportunidad de revertir la serie ante su público.

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Cienciano sostiene antecedentes de eficacia en las rondas previas. En sus dos llaves anteriores anotó cuatro y seis goles, respectivamente, números que explican su presencia entre los ocho mejores del torneo. El cuadro cusqueño intentará mantener esa producción ofensiva en Montevideo, donde un gol podría modificar el panorama de la eliminatoria.

El 'Papá de América' hizo sentir su localía en la Copa Sudamericana. Disfruta el resumen con el gol de Carlos Souza tras un gran desborde y el impresionante golazo de Maximiliano Amondarain que selló el 2-0 parcial contra Montevideo City Torque.

Para avanzar, el ‘papá’ necesita ganar, empatar o perder por un solo gol. Si el elenco uruguayo vence por dos tantos de diferencia, la definición se trasladará a los penales. Una victoria local por tres o más goles le daría el pase directo a Montevideo City Torque.

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Cienciano vs Montevideo City Torque: programación

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque se jugará el jueves 17 de septiembre en el estadio Centenario de Montevideo. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú.

En Colombia y Ecuador, el compromiso comenzará a las 19:30 horas. En Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos, iniciará a las 20:30 horas. En Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile se disputará desde las 21:30 horas.

En España, el encuentro arrancará a las 02:30 horas del viernes 18 de septiembre. La revancha definirá a uno de los clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano afronta su primer duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra Montevideo City, en Cusco. - Crédito: CONMEBOL
Cienciano afronta su segundo duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra Montevideo City, en la capital uruguaya. - Crédito: CONMEBOL

El estadio Centenario será el escenario de una serie en la que Cienciano cuenta con dos goles de ventaja. Montevideo City Torque deberá asumir la iniciativa desde el arranque, mientras que el cuadro peruano buscará administrar el resultado y encontrar espacios en campo rival.

¿Dónde ver vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque?

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque será transmitido por ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que contará con la señal del encuentro para sus suscriptores según el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

Además, Infobae Perú llevará la cobertura de la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias y las repercusiones de un partido decisivo para el elenco cusqueño.

Cienciano se impuso en la ida

El 2-0 de Cienciano en Cusco le dio una ventaja importante, pero no definitiva. Montevideo City Torque logró contener al cuadro local durante varios pasajes del primer tiempo, hasta que el equipo imperial encontró la apertura del marcador.

En un partido vibrante por la Copa Sudamericana, Cienciano se pone en ventaja frente a Montevideo City Torque con un gol de Christian Souza, desatando la euforia de los hinchas en el estadio | DSports

A los 30 minutos, Cristian Souza apareció para marcar el 1-0. El atacante rompió un desarrollo que se había presentado cerrado y adelantó a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El cuadro de Melgarejo mantuvo la presión sobre el arco visitante y amplió la ventaja 12 minutos después. Maximiliano Amondarain se sumó al ataque y convirtió el segundo tanto con un remate desde fuera del área que no pudo contener el arquero de Montevideo City Torque.

La ventaja de dos goles obliga a Cienciano a sostener concentración en la vuelta. El equipo peruano sabe que un tanto en Montevideo aumentaría la exigencia para su rival, que necesita recuperar la diferencia para evitar la eliminación.

Un momento de pura magia en el campo. Maximiliano Amondarain sorprende a todos con un zapatazo que se cuela en la portería, dejando sin opciones al arquero rival y aumentando la ventaja para el equipo rojo.

Así van los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los partidos de ida de los cuartos de final dejaron resultados ajustados. Santa Fe y Vasco da Gama igualaron 0-0, por lo que la serie se resolverá en Brasil.

Boca Juniors venció 1-0 a São Paulo y viajará a territorio brasileño con una ventaja mínima. En la otra llave, Santos superó 2-0 a Atlético Mineiro.

Cienciano y Montevideo City Torque completarán su serie en el estadio Centenario. El ganador enfrentará en semifinales al equipo que avance del cruce entre Santos y Atlético Mineiro.

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