Matías Succar hizo sincera confesión por las críticas tras su buen presente en Cienciano: “Fueron un poco injustos, buscan quitarme mérito”

El delantero peruano habló de su presente en el 'papá' y de las críticas recibidas, así como de la selección peruana. (Video: Entre Bolas)

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Matías Succar se transformó en el protagonista excluyente de Cienciano tras anotar un ‘hat-trick’ en la goleada ante Botafogo en Cusco, en la Copa Sudamericana 2026. Este resultado dejó al cuadro ‘imperial’ muy cerca de la clasificación a cuartos de final, aunque el atacante ya concentra su energía en el partido de vuelta en Brasil, donde buscará sellar el pase.

El propio delantero reconoció que la noche ante el ‘fogao’ fue especial. “Súper feliz. La verdad que fue un sueño para mí esa noche, para todo el equipo”, dijo ante la prensa. Sin embargo, el fútbol no le permitió disfrutar mucho tiempo de esa alegría. Días después, experimentó la frustración de su primera expulsión en la carrera profesional, durante el clásico cusqueño frente a Deportivo Garcilaso.

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La tarjeta roja, que vio el último domingo, dejó a Succar con una mezcla de enojo y resignación. Según relató, “me tocó masticar bronca. Muy molesto porque es la primera expulsión de mi carrera, pero así es la vida, te da y te quita. Así me pasó esta semana, así que ahora a pensar en Brasil”.

Las críticas en torno a su rendimiento no han dejado de aparecer, sobre todo por parte de quienes juzgan su carrera por un período de menor continuidad en Alianza Lima. ‘Mati’ fue directo al respecto: “A veces siento que siempre buscan quitarme mérito o etiquetar mi carrera por quizás un año en el que no tuve mucha continuidad y juzgarme por eso”. El atacante consideró que esa percepción le resulta injusta, pero asume que es parte del ambiente y la presión con la que conviven los futbolistas profesionales.

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Matías Succar fue incluido en el once ideal de los octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: CONMEBOL Sudamericana.

A pesar de las opiniones externas, Matías Succar afirmó que su confianza y fortaleza han sido posibles gracias al círculo más cercano. “Con toda mi familia somos muy unidos. Ellos han sido los que más cerca han vivido todo lo que me ha pasado, todo lo que he tenido que aguantar”, detalló. La familia, remarcó, ha sido su principal sostén en los momentos complicados de su trayectoria.

La satisfacción que siente por su presente en Cienciano tiene un valor especial para el delantero, especialmente porque pocos apostaban por su resurgimiento. “Por ahí pocos me tenían fe, pero no pasa nada. Lo importante es que yo siempre he confiado en mí, la gente cercana a mí siempre ha confiado en mí y eso es lo que me importa”, comentó.

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Entre el reconocimiento internacional por su ‘hat-trick’ y las críticas que aún enfrenta, Succar se mantiene enfocado en lo que considera esencial: “Tenemos que acostumbrarnos a esto, aguantar y seguir trabajando, nada más”.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Succar y la posibilidad de volver a la selección peruana

La posibilidad de regresar a la selección peruana sigue presente en los pensamientos de Matías Succar, quien no esconde su sueño: “Obviamente la selección siempre es un sueño para mí, es un sueño volver. Trabajo todos los días para eso”. Sin embargo, el atacante es consciente de que el proceso requiere paciencia y enfoque en el presente.

El artillero de 27 años considera que, si mantiene el nivel mostrado con Cienciano, las oportunidades llegarán de forma natural. “Hay que ir paso a paso, hay que estar enfocado en lo que nos toca a nosotros, en Cienciano y la selección siempre cae por su propio peso”, reflexionó.

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Matías Succar fue considerado en la selección peruana por última vez desde la era Jorge Fossati. - créditos: FPF

Matías Succar y su mensaje al hincha de Alianza Lima

Matías Succar también se refirió a su paso por Alianza Lima, donde no logró consolidarse como esperaba, pero del que guarda un recuerdo afectuoso por el trato recibido por la afición. “Estoy muy agradecido con el hincha de Alianza. A pesar de que deportivamente no me fue muy bien, viví momentos increíbles, muy lindos momentos”, aseguró.

No obstante, Succar dejó claro que hoy su presente y compromiso están con Cienciano. “Hoy me debo al 100% a Cienciano. Estoy muy feliz en Cusco, la gente de Cienciano me recibió como en casa, me han tratado súper bien y gracias a Dios estamos teniendo un lindo año, esperamos poder darles más alegrías en lo que queda”, agregó.

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