Sport Boys pagará penalidades para contar con sus cuatro cedidos ante Melgar en Arequipa: ¿Cuándo lo hará?

El club del Callao asume la penalidad por Erustes, Llontop, Saba y Liza, cedidos por Melgar, para que viajen a Arequipa y jueguen un duelo clave del Torneo Clausura (L1 MAX)

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El conjunto del Callao confirmó que sufragará las penalidades contractuales correspondientes a cuatro futbolistas cedidos por Melgar —Pablo Erustes, Mathías Llontop, Emilio Saba y Percy Liza— para habilitarlos y que puedan actuar frente a su propio club cedente en Arequipa.

El monto total asciende a USD 60.000, a razón de USD 15.000 por cada uno de los involucrados. El técnico Carlos Desio tiene previsto incluirlos en la convocatoria para ese compromiso, considerado clave en la lucha por el título del Torneo Clausura. La institución porteña actuará con urgencia: si el desembolso se concreta después del miércoles, la cifra se duplicaría automáticamente.

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La cláusula que obliga a pagar

Los contratos de cesión entre Sport Boys y Melgar contemplan una penalidad si los futbolistas prestados enfrentan al cuadro arequipeño. El club chalaco decidió asumir los USD 60.000 para contar con ellos. (Sport Boys)

Los contratos de préstamo suscritos entre Sport Boys y el club arequipeño establecen una penalidad específica cuando los jugadores cedidos deben enfrentarse a su equipo de origen. En este caso, la suma fijada es de USD 15.000 por futbolista, lo que eleva el gasto total a USD 60.000 para habilitar a los cuatro.

Según confirmaron fuentes del club al programa Hablemos de MAX,, la dirigencia rosada ya tomó la decisión de asumir ese costo sin dilaciones. “Boys va a pagar la penalidad por los cuatro jugadores para que estén ante Melgar”, señaló el periodista Gustavo Peralta, quien difundió la información en exclusiva.

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La cláusula de penalidad es un mecanismo habitual en los contratos de cesión del fútbol peruano, diseñado para proteger al club propietario del pase ante la posibilidad de que sus propios jugadores actúen en su contra durante la vigencia del préstamo. En este contexto, Sport Boys no tiene margen de maniobra si quiere disponer de esos futbolistas: o paga, o prescinde de ellos para ese partido en particular.

El plazo resulta determinante. La institución del Callao deberá efectuar la transferencia antes del miércoles para evitar que la penalidad se duplique. “Si lo pagan después del miércoles, se duplica”, precisó Peralta durante la emisión del programa. Esa presión temporal aceleró la resolución interna del club, que optó por actuar de inmediato.

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Desio los tiene en sus planes

Los cuatro cedidos por Melgar están en los planes de Carlos Desio para el duelo en Arequipa. Sport Boys pagará para evitar sus ausencias y mantener las alternativas previstas por el entrenador. (Sport Boys)

El director técnico Carlos Desio contempla a Erustes, Llontop, Saba y Liza dentro del grupo que viajará a Arequipa. Las fuentes consultadas por Hablemos de MAX indicaron que el entrenador tiene la intención de convocarlos, lo cual fue el disparador para que la dirigencia tomara la determinación de abonar las penalidades. Sin esos cuatro futbolistas, el plantel rosado llegaría notoriamente disminuido a uno de los partidos más exigentes que le restan en el campeonato.

La presencia de jugadores con conocimiento del rival —en este caso, cedidos por el propio Melgar— puede representar un factor táctico de valor. Desio conoce el plantel y los recursos que tiene a disposición, y la decisión de incluirlos en la lista sugiere que los considera piezas relevantes para el esquema que pretende utilizar en el Monumental de la UNSA, un estadio que históricamente complica a los visitantes por la altitud y el ambiente que genera la hinchada del Dominó.

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El título, el argumento que lo justifica todo

Con el campeonato en disputa, Sport Boys no quiso correr riesgos deportivos ante Melgar. El club chalaco pagará USD 60.000 para mantener a cuatro jugadores clave dentro de los planes de Carlos Decio. (Sport Boys)

La inversión de USD 60.000 encuentra su explicación en el momento que atraviesa Sport Boys en el Torneo Clausura. El club porteño está inmerso en la pelea por el campeonato, y cada punto —cada partido— adquiere un peso específico diferente al de las fechas anteriores. Resignar a cuatro jugadores para un duelo de estas características habría implicado un riesgo deportivo difícil de justificar frente a la magnitud de lo que está en disputa.

“Estás peleando el torneo de clausura”, subrayó Ana Lucía Rodríguez durante el intercambio en Hablemos de MAX, sintetizando el razonamiento que terminó inclinando la balanza hacia el desembolso. En ese marco, la suma a abonar deja de verse como un gasto extraordinario y pasa a ser, para la dirigencia rosada, una inversión calculada en función del objetivo que persigue el equipo en esta etapa del año.

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Sport Boys buscará en Arequipa no solo sumar en la tabla, sino también demostrar que su candidatura al título es real y que está dispuesto a hacer lo necesario —incluso financieramente— para sostenerla hasta el final del certamen.