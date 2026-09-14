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Julio César Uribe, satisfecho por recuperación de Sporting Cristal tras triunfo sobre CD Moquegua en Torneo Clausura 2026: “Estamos avanzando”

El Director General de Fútbol de la entidad, a su llegada a la capital, se limitó a hablar de lo acontecido en la última fecha del certamen local, pero externó una valoración positiva sobre el rendimiento del plantel

Julio César Uribe compareciendo con los medios de prensa en el Rímac. - Crédito: Yocelyne Galindo
Julio César Uribe compareciendo con los medios de prensa en el Rímac. - Crédito: Yocelyne Galindo
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Julio César Uribe se ha limitado a comentar lo sucedido sobre el gran triunfo cosechado por Sporting Cristal, a domicilio, ante CD Moquegua. Por más que el desarrollo de las acciones daba para un amplio análisis, el actual directivo pasó de largo a esas interrogantes surgidas por los periodistas en el aeropuerto.

Aunque, el Director General de Fútbol sí quiso hacer una puntillosa valoración, en la que ha reflejado su satisfacción por el leve repunte del equipo del Rímac en el Torneo Clausura 2026: “Del partido no hablo absolutamente nada, solo puedo decir que estamos avanzando”.

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Julio César Uribe, el centro de ataques de barristas. - Crédito: EntreBolas
Julio César Uribe, el centro de ataques de barristas. - Crédito: EntreBolas

También aprovechó Uribe para saludar el comportamiento de las autoridades del oponente, que en todo momento le externaron respeto por su condición de ídolo del fútbol peruano. “Más allá de hablar del partido, agradecer a los señores dirigentes de Moquegua por ese reconocimiento y afecto, porque eso como ser humano lo ayuda para salir adelante”, sumó.

Para Julio César Uribe, a todos los efectos, la reciente victoria no solo sirve como un bálsamo institucional, también personal luego de que hace una semana fuera agredido físicamente por un desadaptado a la salida de los entrenamientos diarios del plantel.

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Un golpe por la espalda, mientras descendía de su vehículo, alcanzó al ‘Diamante’ a vista y paciencia de las autoridades policiales. Aquel ataque desató una indignación generalizada de todos los personajes vinculados a la Liga 1 toda vez que el otrora mediocentro acudió a un centro de salud para una evaluación integral.

A pesar del ser el foco de críticas y pullas, Uribe no se ha planteado bajo ninguna circunstancia alejarse del cargo que cumple en Sporting Cristal. Muy por el contrario, sigue firme en el seno institucional, esperando que la estructura ‘celeste’ salga de su marcado letargo —como acaba de apreciarse en la novena fecha del Clausura 2026— para disponerse a luchar por un merecido repunte.

La firme postura del entorno de Julio César Uribe tras ataque de barristas de Sporting Cristal.
Julio César Uribe, hace no mucho, fue atacado por un desadaptado a la salida del estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Difusión

Cristal reacciona a tiempo

Luego de una semana demasiado convulsa, Sporting Cristal ha levantado cabeza superando a CD Moquegua, en su propia cancha. Un 2-1 definitivo sirvió no solo para concatenar dos victorias en el Torneo Clausura, también romper una mala racha como visitante.

A pesar de que Cristal se encontraba en guarida ajena, igual salió a buscar el primer gol de la contienda y lo halló en una acción detenida. Apenas a los 6′ minutos, Santiago González rompió el cero con un golazo de tiro libre.

Aquel golpe encajado hacia presagiar un ritmo favorable para los ‘cerveceros’; sin embargo, una mano dentro del área por parte de Luis Iberico acabó en un penal confirmado para CD Moquegua. Yorman Zapata se hizo cargo del lanzamiento, el mismo que fue conjurado notablemente por Diego Enríquez.

La alegría por la salvada no duró demasiado. A los 22′ minutos, Ricardo Chipao conectó un remate de cabeza, lo que supuso que el juego volvió a un empate, pero a un gol por lado. Poco después, Sporting Cristal respondió con carácter para adelantarse nuevamente en el tanteador.

Sporting Cristal celebró su primer triunfo como visitante en el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal celebró su primer triunfo como visitante en el Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

A los 36′ minutos, el central Miguel Araujo apareció en el área como cual atacante y se hizo cargo de devolverle la ventaja parcial a los suyos con un testarazo impecable. Para el complemento, la tropa de Roberto Mosquera aplicó un ejercicio de resistencia sosteniéndose en las intervenciones de Diego Enríquez.

Entremedias, hubo una posibilidad para que Cristal ampliara la diferencia con un golazo de Juan Cruz González, pero el VAR hizo su aparición para la revisión y dictaminó la anulación por una llamativa posición adelantada.

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