Camioneta explota tras activar dos minas antitanque en Chile: Fiscalía investiga si llevaba cobre de contrabando hacia Perú

Entre los restos se encontraron elementos que corresponderían a cátodos de cobre, lo que abrió una de las principales hipótesis de la Fiscalía. Composición: Infobae

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La explosión de una camioneta en la frontera norte de Chile abrió una investigación por un posible traslado ilegal de cobre hacia Perú. El vehículo terminó destruido tras ingresar a un campo minado ubicado cerca del Hito 16, en la Región de Arica y Parinacota, a unos 280 metros del límite internacional.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas del domingo 13 de septiembre. De acuerdo con antecedentes recogidos, el Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON) detectó el desplazamiento del vehículo y luego efectuó un seguimiento mediante un dron térmico. La camioneta activó dos minas antitanque y quedó completamente destruida.

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Los primeros peritajes encontraron restos que corresponderían a cátodos de cobre, además de otros elementos dentro del área afectada. Ese hallazgo llevó a la Fiscalía de Arica y Parinacota a considerar el posible contrabando de mineral como una de las líneas principales de la investigación. La existencia de víctimas fatales todavía no está confirmada.

El caso también busca establecer cómo llegó el vehículo hasta un sector expresamente delimitado y señalizado por la presencia de explosivos. Las diligencias quedaron bajo coordinación de la Fiscalía de Frontera de Arica, con participación de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y personal especializado del Ejército.

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La camioneta ingresó a una zona minada cerca del Hito 16

Un vehículo ingresó desde el sector de Tacna hacia Arica y activó una mina antitanque cerca del hito 16. Composición: Infobae / Facebook

El vehículo ingresó a un área situada a unos 280 metros del límite político internacional con Perú. En ese punto existen señales que advierten sobre la presencia de minas y el acceso permanece delimitado debido al riesgo de explosivos.

La investigación estableció que se trataría de una camioneta Ford F-150, con capacidad de carga de hasta 1.500 kilos. El vehículo terminó destruido después de activar dos artefactos explosivos, de acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades chilenas.

La fiscal regional Paulina Brito explicó que la temperatura provocada por la explosión dificulta determinar qué ocurrió dentro de la cabina y si alguna persona se encontraba en el interior. “No se descarta ni se puede asegurar por cuanto atendía el calor, atendió que podrían ser 3.000 a 4.000 grados la explosión. Pensamos que son dos bombas antitanques que explosionaron en dicho lugar”, señaló a Emol.

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El sitio no pudo ser intervenido de forma inmediata debido al peligro asociado a los artefactos explosivos que permanecen en el terreno. T13 informó que las diligencias se suspendieron durante la noche por las condiciones del lugar y la falta de luz natural, para luego continuar durante la madrugada del lunes.

Restos de cobre abren una línea por posible contrabando

La Delegación Presidencial Regional informó que la camioneta ingresó al campo minado cerca de las 23:30 y ubicó el hecho a la altura del Hito 16 fronterizo. (BioBioChile)

Uno de los elementos centrales de la investigación corresponde a los restos de cátodos de cobre encontrados en el lugar. La Fiscalía considera ese hallazgo como un antecedente para determinar si el vehículo era utilizado para trasladar material de forma ilegal hacia territorio peruano.

La fiscal Paulina Brito indicó que “se pudo determinar que esta camioneta transportaba, aparentemente, cátodos de cobre y, además, diversos implementos, como mascarillas o repuestos de mascarillas”. La autoridad agregó que los primeros antecedentes apuntaban a una carga que podría corresponder a mercancía de contrabando.

La versión del delegado presidencial de Arica, Cristián Sayes Maldonado, quien vinculó los restos encontrados con una posible ruta ilegal del mineral. La autoridad sostuvo que “pensamos que en el fondo era contrabando de cobre hacia el Perú”. Esta afirmación forma parte de la hipótesis investigativa y no constituye una determinación judicial sobre el origen de la carga.

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T13 precisó que el vehículo salió de Chile por un paso oficial y luego ingresó nuevamente al país mediante un cruce no habilitado. Las circunstancias exactas de ese desplazamiento todavía forman parte de las diligencias de la Fiscalía.

Fiscalía investiga quién conducía la camioneta

La identidad y el paradero de las personas que pudieron ocupar el vehículo forman otro de los puntos pendientes. Las autoridades chilenas todavía no determinan de manera oficial cuántas personas viajaban en la camioneta cuando ocurrió la explosión.

Se informó que el vehículo ingresó desde Tacna hacia Arica durante la tarde del domingo. Según los antecedentes entregados por el delegado presidencial, dos personas viajaron en la camioneta en ese trayecto. Una de ellas volvió a cruzar por el complejo fronterizo de Chacalluta a bordo de otro vehículo. La segunda persona permanece como parte de las indagatorias.

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La fiscal Paulina Brito también señaló que el personal militar situado en la zona observó otros vehículos próximos a la frontera con Perú. Ese antecedente fue incorporado a las diligencias para establecer si existió algún tipo de coordinación con el desplazamiento de la camioneta.

Por ahora, la Fiscalía no confirmó la muerte de ninguna persona. La destrucción de la cabina y las condiciones de seguridad del terreno dificultan una revisión completa del vehículo, por lo que el trabajo de los equipos especializados resulta necesario antes de retirar los restos.

El campo minado permanece bajo resguardo especializado

El incidente en la frontera entre Chile y Perú habría dejado una persona fallecida, aunque las autoridades no confirmaron la identidad ni el número de víctimas. (Hans Gotterbarm, vía X)

La presencia de explosivos remanentes impide que la camioneta sea retirada con procedimientos convencionales. Personal del Ejército trabaja en el área para garantizar la seguridad durante las pericias, mientras la PDI participa en la investigación destinada a reconstruir la ruta del vehículo.

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El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que la primera alerta surgió desde el personal militar desplegado en las inmediaciones. “A primera alerta la da el personal militar que se encuentra apostado en las inmediaciones para que concurra personal de la Comisaría de Chacalluta. Por lo tanto, lo primero que se hace es un resguardo a distancia porque no se puede acceder”, señaló, según Emol.

El general de la Brigada Acorazada, Manuel Provi, indicó que el sistema tecnológico utilizado en la frontera permitió detectar la camioneta antes de la explosión. “Se identificó, a través de la tecnología que tenemos desplegada en frontera, y al mismo tiempo del personal que se encuentra 24/7 en el lugar, una camioneta que ingresó al campo minado y explotó, producto de haber pisado dos minas antitanque”.

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Provi agregó que el área cuenta con señalización en distintos idiomas y delimitación visible. “Fue una acción temeraria, una acción que buscó vulnerar nuestra frontera. En consecuencia tenemos el resultado que ustedes pueden apreciar”, sostuvo.

El tráfico ilegal de cobre ya figura en investigaciones previas en Chile

FOTO DE ARCHIVO: El caso ocurre en un contexto de investigaciones previas en Chile por robo, procesamiento y salida ilegal de cobre desde la Macrozona Norte.REUTERS/Iván Alvarado/Archivo

El posible contrabando investigado en Arica ocurre en un contexto de causas previas relacionadas con el robo y salida ilegal de cobre desde Chile. En abril de 2026, una investigación de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público permitió desarticular una organización que trasladaba cobre robado hacia el norte del país para su posterior exportación a mercados asiáticos.

Emol informó que la operación denominada “Alto Voltaje” terminó con 22 personas detenidas y la incautación de 187 toneladas de cobre. La organización operaba en varias regiones y utilizaba empresas vinculadas al comercio de chatarra para facilitar la salida del material hacia Asia.

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La investigación también detectó mecanismos destinados a ocultar el origen del cobre. El material podía ser sometido a procesos de quemado, pelado o trituración antes de su comercialización, con el objetivo de dificultar su trazabilidad.

La Fiscalía de Chile también identifica el robo de cobre como una actividad relevante dentro de las economías ilegales de la Macrozona Norte. Un documento sobre crimen organizado señala conexiones internacionales y rutas de salida hacia mercados asiáticos, además de modalidades destinadas a transformar o procesar el material para dificultar su identificación.