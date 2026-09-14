“El Escudo Fronterizo en Arica está dando resultados”: Chile tras explosión de camioneta que venía desde Tacna

Una camioneta que intentaba cruzar ilegalmente la frontera desde Perú a Chile explotó tras ingresar a un sector minado. Las autoridades investigan si se trata de un caso de contrabando y analizan los restos del vehículo destruido por un artefacto antitanque. Meganoticias

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Un vehículo que ingresó desde Tacna hacia Arica terminó destruido tras activar una mina antitanque en un sector de la frontera entre Chile y Perú. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas del domingo 13 de septiembre, en las inmediaciones del hito 16, dentro de un área delimitada como campo minado.

La explosión puso en marcha un operativo de seguridad debido a las condiciones del terreno. El sector cuenta con minas destinadas a impedir el paso de vehículos y permanece señalizado y cercado. Por ese motivo, las autoridades evitaron un ingreso inmediato durante la noche y esperaron hasta que existieran condiciones seguras para iniciar la inspección.

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Alberto Soto, comisionado presidencial de la Macrozona Norte, sostuvo que el vehículo fue detectado por los sistemas de vigilancia fronteriza antes de la explosión. Según explicó, el hecho es materia de investigación y la Policía de Investigaciones (PDI), junto con la Fiscalía de la Frontera, quedó a cargo del levantamiento de evidencias.

El funcionario vinculó el episodio con el despliegue del denominado Escudo Fronterizo y defendió sus resultados tras seis meses de ejecución. Soto afirmó que el refuerzo del control en la frontera permite detectar intentos de ingreso por sectores que también permanecen bajo vigilancia electrónica.

Vehículo ingresó a un campo minado desde territorio peruano

Según el relato entregado por Alberto Soto, el vehículo ingresó por una zona delimitada y señalizada, después de atravesar elementos de protección instalados en la frontera. El comisionado sostuvo que el conductor habría cortado alambradas para ingresar al área minada, aunque precisó que la investigación todavía debe determinar las circunstancias exactas del hecho.

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La explosión ocurrió dentro de un campo que contiene minas antiblindados o antitanques. Soto aclaró que estas instalaciones son distintas de las minas antipersonales. Según explicó, Chile retiró las minas antipersonales de su frontera tras su adhesión al Tratado de Ottawa, mientras que las minas destinadas a detener vehículos permanecen en determinados sectores.

El vehículo resultó destruido y los restos quedaron dispersos dentro del área. La revisión de posibles ocupantes, la identificación de la carga y otros elementos relacionados con el caso quedaron bajo investigación de la PDI y del Ministerio Público.

Operativo comenzó durante la mañana por riesgo del terreno

Un vehículo ingresó desde el sector de Tacna hacia Arica y activó una mina antitanque cerca del hito 16. Composición: Infobae / Facebook

Tras la explosión, personal especializado del Ejército y efectivos de la PDI permanecieron en el sector. Soto explicó que el ingreso nocturno al campo minado representaba un riesgo para los equipos desplegados, por lo que las operaciones en terreno comenzaron cerca de las 7:00 y 7:30 horas.

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La intervención incluyó la revisión de los restos del vehículo y de los elementos encontrados en el lugar. El comisionado señaló que también se utilizó vigilancia con drones debido a las características del terreno y al peligro asociado con las minas.

Soto remarcó que la investigación debe establecer qué tipo de carga transportaba el vehículo y determinar si existía relación con actividades de contrabando. Sobre ese punto, sostuvo que las primeras evidencias apuntan en esa dirección, aunque insistió en que corresponde a la PDI y a la Fiscalía completar las diligencias.

Durante la entrevista difundida por Meganoticias, Alberto Soto presentó cifras que, según indicó, reflejan el balance de los primeros seis meses del plan de fortalecimiento fronterizo en la Macrozona Norte.

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El funcionario señaló un incremento de 214 % en los eventos de contrabando interrumpidos o frustrados frente al periodo comparable del año anterior. También reportó un aumento de 122 % en los casos de tráfico de drogas interrumpidos o frustrados en la frontera.

En materia de seguridad, Soto informó una reducción de 30 % en el robo de vehículos en la Macrozona Norte y una disminución de 45 % en Arica y Parinacota. Respecto de la inmigración irregular detectada en frontera, indicó una caída de 89 %.

El comisionado atribuyó estos resultados al trabajo conjunto de las instituciones desplegadas en la zona y al conjunto de medidas de control implementadas en distintos puntos.

Ejército, drones y barreras forman parte del dispositivo

La PDI y la Fiscalía de la Frontera quedaron a cargo de determinar las circunstancias del ingreso, posibles ocupantes y la carga que transportaba. Facebook

El sistema de control descrito por Soto no se limita a los campos minados. El despliegue incluye personal del Ejército, puestos de observación, vigilancia electrónica, drones de la Fuerza Aérea y presencia de Carabineros.

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El funcionario indicó que más de 700 integrantes del Ejército participan en labores fronterizas, incluso en sectores situados a unos 4.000 metros de altura. También mencionó la construcción de zanjas, la instalación de camellones y el uso de estructuras conocidas como tetrápodos para dificultar el desplazamiento de vehículos.

Soto señaló que la estrategia se aplica de forma progresiva y que las autoridades priorizan los sectores considerados más vulnerables. En ese contexto, explicó que el objetivo consiste en ampliar el control hacia otros puntos durante los próximos años.

Chile mantiene coordinación con autoridades peruanas

El origen del vehículo también llevó a las autoridades chilenas a referirse a la coordinación con Perú. Soto confirmó la existencia de mecanismos de intercambio de información entre organismos de ambos países y mencionó el trabajo conjunto entre la PDI, las autoridades fronterizas peruanas y otras instituciones.

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El comisionado señaló que la investigación del caso incluye coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y con las autoridades fronterizas de ese país. La Fiscalía de la Frontera participa en las diligencias relacionadas con el vehículo y con las circunstancias que rodearon su ingreso.

Soto también mencionó las gestiones de la Cancillería chilena para alcanzar un acuerdo de reconducción con Perú. Según explicó, este mecanismo permitiría devolver a territorio peruano a personas que ingresen de manera irregular a Chile a través de esa frontera.

El representante del Gobierno chileno sostuvo que la cooperación bilateral resulta necesaria para reforzar el control fronterizo y enfrentar delitos vinculados con el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

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