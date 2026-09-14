El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”

El mediocampista crema habló sin filtros sobre su regreso al club de sus amores, el apoyo al arquero rival tras el error que definió el clásico y la mentalidad con la que el plantel enfrenta lo que resta del Clausura. (Universitario de Deportes)

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Piero Quispe no esquivó ninguna pregunta. El mediocampista de Universitario de Deportes se presentó ante las cámaras del programa Fútbol Como Cancha con la euforia del triunfo aún fresco en el cuerpo —la ‘U’ venció 2-1 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva con un tanto agónico de Lisandro Alzugaray en el minuto 97— y habló de todo: la posibilidad de una final entre ambos equipos, el blooper que marcó el clásico, su relación con el club y la confianza que le deposita el técnico Héctor Cúper. Lo hizo con la franqueza de quien sabe que cada palabra tiene peso cuando se viste de crema.

Una final ante Alianza: deseo con los pies en la tierra

Piero Quispe no ocultó su deseo de disputar una final ante Alianza Lima, aunque pidió calma porque aún queda camino en el Clausura. El volante aseguró que Universitario irá con mentalidad ganadora a Cusco. (Universitario de Deportes)

La pregunta era inevitable. Si Universitario y Alianza Lima siguen en lo más alto del Torneo Clausura, el escenario de una definición entre ambos se vuelve posible. Quispe no lo negó, pero tampoco se dejó llevar por la ilusión antes de tiempo.

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“Sería bonito jugar una final contra Alianza Lima, pero todavía falta bastante”, admitió el volante de 25 años. “Estamos enfocados en que cada partido es una final. Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea. Vamos con mentalidad ganadora a Cusco”.

La frase resume la filosofía con la que el plantel crema viene afrontando el Clausura: sin mirar demasiado lejos, con la cabeza puesta en el próximo rival. El triunfo en Matute fue un paso, no la llegada. Y Quispe lo tiene claro.

El mediocampista también explicó lo que significó para él debutar como titular en el clásico. Héctor Cúper, conocido por no revelar su once hasta el mismo día del partido, le dio la noticia pocas horas antes del pitazo inicial. “Cúper nos dice el mismo día quiénes van a arrancar. Todos estamos listos para ser titulares, trabajamos para eso día a día. Yo ya estaba motivado de haber llegado a la U, y cuando me dijo que arrancaría, me dio una alegría muy grande”, confesó.

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Solidaridad con Duarte y reconocimiento a Alzugaray

El blooper de Alejandro Duarte pudo generar burlas, pero Piero Quispe eligió la empatía. El mediocampista de Universitario respaldó al arquero blanquiazul y calificó de especial la definición de Alzugaray. (Universitario de Deportes)

El gol que selló el 2-1 nació de una descoordinación entre el arquero Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez. El error dejó el balón servido para que Alzugaray empujara al arco vacío en los últimos segundos. Las críticas al portero blanquiazul no tardaron en llegar desde las tribunas y las redes sociales. Quispe, sin embargo, eligió la empatía.

“No se lo deseo a nadie lo que le pasó a Alejandro Duarte, mandarle mi apoyo porque es un gran arquero y es compañero de profesión. No le deseo el mal a nadie”, señaló el volante crema, con una madurez que sorprendió a más de un observador.

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En el otro extremo del análisis, destacó la fortuna y la calidad del autor del tanto decisivo. “Alzugaray está bendecido, que te quede una pelota así y en un clásico es estar bendecido. Es una gran persona y aporta muchísimo al grupo”, expresó sobre el delantero argentino, a quien le llegó el balón en el momento exacto.

Quispe también reflexionó sobre la dinámica del partido en sí. Universitario no fue el equipo dominante durante los 90 minutos, pero supo aguantar y golpear cuando importaba. “Hay partidos que podemos jugar mal y ganarlo, el sábado hicimos un buen partido y lo ganamos. Muchos pensaban que era un empate y al último logramos tres puntos, ganar así te da una motivación diferente y más en cancha visitante”, analizó.

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Sobre su propio desempeño, el volante explicó que siguió al pie de la letra las indicaciones del cuerpo técnico. “El profe’ me pidió que tenga más el balón y eso hice”, dijo. Y sobre la dupla ofensiva que tuvo a disposición: “Tener a Lapadula y Valera nos da una motivación porque son grandes delanteros y voy a dar todo de mí para ayudarlos”. Incluso justificó el pase que habilitó el primer gol: “Cuando Lapadula y Valera están mano a mano, va a haber peligro de gol. Se la tiré a ‘Lapa’, no la tiré por tirar”.

La ‘U’, una historia de amor que Quispe quiere saldar con un título

Universitario ocupa un lugar especial en la historia de Piero Quispe. El volante crema recordó todo lo que recibió del club desde pequeño y aseguró que busca devolverlo con esfuerzo y un título. (Universitario de Deportes)

Más allá de la táctica y los resultados, Quispe encontró un momento para hablar de lo que Universitario representa en su historia personal. No como una frase hecha, sino como una declaración genuina de pertenencia.

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“La U para mí es mi vida, es el club que desde chiquito me ha dado todo y que amo. Con trabajo y mucho sacrificio quiero devolverle todo y darle un campeonato. Seguiré esforzándome día a día para apoyar al gran grupo que tenemos”, afirmó el mediocampista, que regresó al club tras un paso por el exterior que no colmó sus expectativas.

La frase no suena a discurso preparado. Suena a alguien que sabe exactamente a dónde pertenece y qué tiene que hacer para honrarlo. Quispe cerró la entrevista con la misma convicción con la que entró al campo en Matute: “Cuando teníamos el balón generamos también, nosotros somos los ganadores. Estamos felices de haber ganado el clásico”.

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