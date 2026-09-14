Yadhira Anchante y Daniela Muñoz piden paciencia con el proceso de la selección peruana de vóley: “Hay que aceptarlo”

Tras cerrar el Sudamericano con una victoria ante Chile, las seleccionadas agradecieron el respaldo de los hinchas y aseguraron que confían en el potencial del grupo para alcanzar mejores resultados. (Video: Saque y Punto)

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La selección peruana de vóley cerró su participación en el Campeonato Sudamericano 2026 con una victoria por 3-1 sobre Chile, resultado que le permitió finalizar en el quinto lugar de la clasificación. Más allá de la posición alcanzada, el triunfo tuvo un significado especial para un grupo que atraviesa una etapa de renovación y que lleva poco tiempo trabajando bajo la dirección de Antonio Rizola.

Tras el encuentro, Daniela Muñoz y Yadhira Anchante conversaron con ‘Saque y Punto’ y coincidieron en que el resultado ante las chilenas representa una experiencia importante dentro del proceso que viene desarrollando la ‘bicolor’. Ambas reconocieron que todavía existen aspectos por mejorar, pero destacaron la evolución del equipo y pidieron paciencia a los hinchas peruanos.

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Para Muñoz, la victoria ante Chile fue una recompensa al esfuerzo realizado durante los últimos meses. La atacante resaltó el sacrificio del grupo, aunque también fue autocrítica al reconocer que Perú todavía tiene un largo camino por recorrer para competir de igual a igual con selecciones que llevan varios años trabajando juntas.

“Para mí la verdad es un reconocimiento por todo el sacrificio que hemos hecho. Lo dije y lo vuelvo a repetir: sé que nos faltan muchísimas cosas por mejorar”, señaló.

La jugadora puso especial énfasis en la diferencia de tiempo que existe entre el proyecto peruano y el de otras selecciones de la región. “Los demás países vienen trabajando más de cinco o 10 años juntos, y nosotras recién tenemos cuatro meses. Entonces, sé que ahora tenemos que esforzarnos muchísimo más y eso es muy importante”, explicó.

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Yadhira Anchante y Daniela Muñoz forman parte del nuevo proceso de la selección peruana de vóley. Crédito: Instagram Daniela Muñoz

Anchante y una revancha que dejó aprendizaje

Yadhira Anchante también le otorgó un valor especial al triunfo ante Chile. La armadora recordó que ambos equipos ya se habían enfrentado en la Copa Sudamericana de Vóley en Lima y consideró que aquella experiencia permitió al plantel peruano corregir errores y afrontar de otra manera el último partido del Sudamericano.

“Es una lección aprendida, porque jugamos con ellas en la Copa Sudamericana y fue nuestro primer partido; lamentablemente no pudimos salir como quisimos”, recordó.

Para Anchante, esa experiencia terminó siendo útil para demostrar que Perú tenía capacidad de competir y cerrar el certamen con mayor confianza. “Demostramos que sí podíamos y que aprendimos de lo malo que pasó en la Copa Sudamericana. Creo que nos sirvió mucho para terminar con confianza para las chicas que se van a sus clubes, yo también que me voy a jugar fuera y también para los próximos años que nos volvamos a enfrentar”, sostuvo.

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Piden paciencia al proceso

Tanto Muñoz como Anchante aprovecharon la entrevista para dirigirse al público peruano y pedirle paciencia con el nuevo proyecto de la selección. Para las jugadoras, el respaldo de los hinchas será fundamental mientras el equipo continúa desarrollando una identidad y adquiriendo experiencia.

“Les digo que tengan paciencia, es un proceso. Esa palabra proceso la tenemos ya siempre en la cabeza. Hay que aceptarlo, hay que agarrarlo de la mejor manera”, manifestó Muñoz. La voleibolista también pidió que confíen en el grupo y aseguró que los resultados podrán llegar con el tiempo.

Perú terminó en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

Anchante coincidió con su compañera y destacó que las propias integrantes del plantel también deben tener paciencia durante esta etapa. “Sabemos que es un proceso y que este grupo de verdad yo pienso que puede llegar muy lejos en los años que vienen, si nos seguimos preparando juntas como ya lo hemos hablado”, afirmó.

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La armadora, además, agradeció el apoyo recibido durante el torneo en Brasil. “Muchas gracias por su apoyo, porque de verdad en este tipo de momentos lo necesitamos. Es bueno saber que varias personas del país nos están alentando y estando ahí para nosotras”, concluyó.

Con el Sudamericano ya terminado, las integrantes de la selección volverán a sus respectivos clubes. Para el nuevo proceso de Perú, el quinto puesto representa apenas un punto de partida: las jugadoras saben que todavía hay mucho por corregir, pero también confían en que el trabajo sostenido pueda traducirse en mejores resultados durante los próximos años.

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