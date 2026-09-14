Explosión en la frontera Chile y Perú deja camioneta destruida tras pisar mina antitanque: reportan un fallecido

El incidente en la frontera entre Chile y Perú habría dejado una persona fallecida, aunque las autoridades no confirmaron la identidad ni el número de víctimas. (Hans Gotterbarm, vía X)

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Una camioneta ingresó a un campo minado en la frontera entre Chile y Perú y explotó el pasado domingo 13 de septiembre, en un hecho que dejó el vehículo incendiado y completamente destruido.

Según informó BioBioChile, el incidente habría dejado una persona fallecida, aunque las autoridades todavía no confirmaron de manera oficial la identidad de quien estaba dentro del vehículo ni el real número de víctimas, de ser el caso.

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El episodio ocurrió en el área limítrofe de la región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile. De acuerdo con el medio chileno, la explosión afectó a una camioneta que ingresó a una zona con minas antitanque y quedó en llamas.

La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota indicó, en un comunicado incluido entre los antecedentes difundidos, que el vehículo entró a un campo minado cerca de las 23:30 horas del 13 de septiembre de 2026. El escrito ubicó el hecho “a la altura del hito 16 fronterizo” y señaló que el rodado circulaba de norte a sur.

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La Delegación Presidencial Regional informó que la camioneta ingresó al campo minado cerca de las 23:30 y ubicó el hecho a la altura del Hito 16 fronterizo. (BioBioChile)

Cámaras de vigilancia

Según el comunicado de la Delegación Presidencial Regional, operadores de cámaras del Sistema Integrado de Fronteras, conocido como Sifron, advirtieron una explosión en el sector. Las imágenes permitieron constatar que la camioneta se encontraba en llamas.

Tras la alerta, se activaron los protocolos para rastrear el área mediante un dron térmico. El despliegue buscaba establecer las circunstancias de la explosión y reunir antecedentes sobre las personas involucradas.

La información difundida por la Jefatura de Área Fronteriza (JAF), una unidad de mando del Ejército de Chile, también indicó que el vehículo había ingresado a un sector minado. Esa comunicación señaló que el área estaba “debidamente señalizada y cercada conforme a la normativa internacional” y que se habían activado los procedimientos correspondientes.

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El texto de la JAF agregó que el personal militar desplegado en la zona no presentaba lesiones. “La Jefatura de Área Fronteriza informa que el personal militar desplegado en el sector se encuentra sin novedad, no registrándose efectivos heridos producto del incidente”, afirmó el comunicado.

El Ejército de Chile indicó que el sector minado estaba señalizado y cercado conforme a la normativa internacional y que no hubo militares heridos. (Hans Gotterbarm, vía X)

El límite internacional

El general director de Carabineros, Gonzalo Araya, precisó que la explosión ocurrió a aproximadamente 280 metros de la frontera con Perú. La primera advertencia fue emitida por personal militar que se encontraba apostado en las inmediaciones, tras lo cual se solicitó la presencia de funcionarios de la comisaría de Chacalluta.

El director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna, señaló que la camioneta había ingresado al área durante la tarde del domingo, con una persona al volante. Esa referencia horaria difiere de la comunicación de la Delegación Presidencial Regional, que situó el ingreso del vehículo cerca de las 23:30.

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También existe una diferencia en la identificación del punto fronterizo. Mientras el comunicado de la Delegación Presidencial Regional y la información recogida por BioBioChile sitúan el hecho en el Hito 16, el documento de la Jefatura de Área Fronteriza menciona el “sector fronterizo del Hito 17”.

La imagen muestra los tetrápodos de concreto instalados por Chile en la frontera con Perú como medida para disuadir la migración irregular en la zona desértica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no informaron todavía la razón de esa diferencia en los antecedentes difundidos. La investigación deberá precisar el lugar exacto donde ocurrió la detonación, además de la secuencia de hechos que llevó a la camioneta a ingresar al campo minado.

El acceso

La presencia de artefactos explosivos impidió el ingreso inmediato de los equipos al punto donde quedó la camioneta. Carabineros informó que, ante ese escenario, se dispuso un resguardo a distancia.

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“Lo primero que se hace es un resguardo a distancia porque no se puede acceder”, explicó Araya, según la información publicada por BioBioChile. La autoridad añadió que se trata de un sector delimitado y con señalización que advierte sobre la existencia de minas.

La Delegación Presidencial Regional también sostuvo que el campo minado se encontraba cerrado con alambre y señalética internacional. En ese mismo documento, precisó que instituciones como la Policía de Investigaciones de Chile y el Ejército trabajaban para recopilar antecedentes y esclarecer lo sucedido.

El operativo ocurrió durante patrullajes del Plan Escudo Fronterizo, orientado a combatir contrabando y tránsito ilegal en pasos no habilitados. Redes sociales

Al momento de la difusión de ese comunicado, la autoridad regional señaló que no era posible informar sobre personas heridas o fallecidas. No obstante, BioBioChile indicó, con base en fuentes de Radio Bío Bío, que la explosión habría causado una muerte.

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Ejército y PDI

Las diligencias posteriores quedaron bajo responsabilidad de personal especializado del Ejército y de la PDI, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio Público. La intervención de esos equipos depende de las condiciones de seguridad necesarias para entrar al campo minado.

Por el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la persona que conducía el vehículo. Ese dato, así como la situación de eventuales víctimas, quedará sujeto a las labores que se desarrollen una vez que los especialistas logren acceder de forma segura al lugar de la explosión.