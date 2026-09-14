Perú

Aeropuerto Jorge Chávez: Migraciones interviene a ciudadano con orden de captura cuando llegaba de Colombia

El mecanismo Punto Atenas permitió anticipar el arribo del sujeto desde Medellín y activar la alerta antes de su llegada a Lima

Gracias a los sistemas de control de Migraciones Perú, se logró identificar y capturar a un sujeto requisitoriado por la justicia. Las imágenes muestran la efectividad de los protocolos de seguridad en el terminal aéreo. (Crédito: Migraciones)
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Un ciudadano peruano identificado como Roberto Nicolás López Valverde fue intervenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al registrar una requisitoria vigente por el delito de cobro indebido. El hombre arribó a Lima en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, y fue ubicado en la zona de llegadas internacionales del principal terminal aéreo del país.

La orden de captura en su contra había sido dictada por el Cuarto Juzgado Penal de Trujillo–Pataz. La detección se concretó gracias al trabajo de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, dependencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones que realiza tareas de vigilancia durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

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Módulos de control migratorio a la izquierda y un hombre detenido con chaleco de la Policía Judicial frente a un panel oficial a la derecha
Autoridades migratorias y policiales intervienen a Roberto Nicolás López Valverde en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por registrar una orden de captura vigente. (Migraciones)

Alerta previa al vuelo

El personal de Migraciones, en coordinación con el mecanismo Punto Atenas, tuvo conocimiento anticipado de que López Valverde viajaría desde Medellín con destino a Lima. Tras verificar la vigencia de la orden judicial en su contra, la unidad de monitoreo mantuvo activa la alerta hasta el momento del arribo del vuelo.

Con esa información, el personal desplegó acciones específicas para ubicar al pasajero apenas descendiera de la aeronave, lo que permitió su identificación inmediata en el área de llegadas internacionales del aeropuerto limeño.

Un hombre de camiseta blanca permanece de pie frente a un módulo de control migratorio donde un funcionario revisa su documentación
Roberto Nicolás López Valverde es intervenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras registrar una orden de captura emitida en Perú. (Migraciones)

Detenido fue entregado a la PNP

Una vez confirmada su identidad, el ciudadano fue puesto a disposición del personal de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacado en el Aeropuerto Jorge Chávez. La entidad policial quedó a cargo de las diligencias derivadas de la orden de captura emitida por el juzgado de Trujillo–Pataz.

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El operativo se sustentó en el intercambio oportuno de información entre Migraciones y la PNP, un mecanismo que la Superintendencia Nacional de Migraciones considera clave para identificar situaciones de riesgo antes de que las personas requisitoriadas logren ingresar o salir del territorio nacional.

La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria proseguirá con sus labores de vigilancia e inteligencia en articulación con la PNP. La entidad busca así contribuir a la seguridad nacional y ofrecer una respuesta oportuna ante alertas vinculadas al ingreso o salida de personas por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Un hombre con el rostro difuminado viste un chaleco negro con la frase POLICIA JUDICIAL DETENIDO frente a un fondo con escala de estatura
Un hombre requisitoriado por un juzgado de Trujillo queda a disposición de la Policía Nacional del Perú tras ser detectado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Migraciones)

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