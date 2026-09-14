¿Qué visitar en Arequipa? Conoce sus principales atractivos turísticos y playas

Turismo en Arequipa: Monasterio de Santa Catalina registra repunte de visitantes en 2025. (Foto: Agencia Andina)

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Arequipa se posiciona como uno de los destinos más visitados del sur peruano, tanto por viajeros nacionales como extranjeros. Su oferta turística combina un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, paisajes naturales de gran altitud y una gastronomía reconocida a nivel internacional, según un recuento publicado por Andina Noticias con motivo de la celebración del Mes del Turismo.

La ciudad, fundada el 15 de agosto de 1540 con el nombre original de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción, debe su apodo de Ciudad Blanca al sillar, una roca de origen volcánico con la que se construyeron las principales edificaciones de su centro histórico. Ese conjunto arquitectónico fue incorporado a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco el 2 de diciembre de 2000.

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El reconocimiento de la Unesco se sustenta en dos criterios: la representación de una obra maestra del genio creativo humano y la ilustración de etapas relevantes en la historia de la arquitectura, mediante la fusión de técnicas europeas y autóctonas visibles en muros, arcadas, bóvedas y fachadas barrocas.

Monumentos del centro histórico

La Plaza de Armas funciona como núcleo de la vida urbana arequipeña, rodeada por arquerías de granito y sillar junto a la Basílica Catedral, construida en el siglo XVII y reedificada en 1868 tras un incendio. A pocos metros se ubica el Monasterio de Santa Catalina, el atractivo más visitado de la ciudad, un antiguo convento de clausura que ocupa 20.000 metros cuadrados y funcionó bajo ese régimen hasta 1970.

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Otros edificios religiosos y civiles completan el circuito histórico: la Iglesia de la Compañía, con su fachada barroca del año 1590, y la Casa del Moral, casona del siglo XVIII que exhibe una portada tallada en sillar con figuras heráldicas y un salón con mapas coloniales de América.

El Museo Santuarios Andinos, perteneciente a la Universidad Católica de Santa María, resguarda uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes del país: la llamada “momia Juanita”, cuerpo momificado de una adolescente inca hallado en la cima del volcán Ampato el 8 de setiembre de 1995 por un equipo integrado por el andinista Miguel Zárate, el arqueólogo José Chávez y el antropólogo Johan Reinhard.

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Una mujer con sombrero tradicional observa la vibrante Plaza de Armas de Arequipa, destacando la imponente Catedral Basílica y el movimiento de taxis y peatones en la calle adyacente, bajo un cielo claro. (Andina)

Miradores con vista a los volcanes

Desde distintos puntos de la ciudad es posible observar los tres volcanes tutelares de Arequipa, el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu. Los miradores de acceso libre más visitados son:

Yanahuara , con arcos de sillar grabados y una plaza principal del siglo XVIII

Sachaca , con una estructura de cinco pisos sobre un cerro

Chilina , junto al río Chili y la reserva ecológica del mismo nombre

La Rinconada , a seis kilómetros de la Plaza de Armas

Patapampa, el más alto, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, desde donde se aprecian los nevados Walka Walka, Ampato y Sabancaya

A esos puntos panorámicos se suman los mercados tradicionales de la ciudad, entre ellos San Camilo, el más antiguo, inaugurado hace más de 140 años, y el mercado de la Antiquilla, en Yanahuara, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por su fachada neorrenacentista.

Los arcos de sillar grabado en el mirador de Yanahuara permiten contemplar la ciudad de Arequipa y el entorno volcánico.

Otros atractivos de Arequipa

En la localidad de Sabandía, a ocho kilómetros del centro histórico, se conserva el Molino de Sabandía, construcción colonial de 1785 que abasteció de harina a la ciudad durante siglos. A nueve kilómetros del centro se ubica la Mansión del Fundador, edificada por orden de Manuel de Carbajal, fundador de Arequipa, y remodelada en 1785 por Juan Crisóstomo de Goyeneche.

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El volcán Misti, con 5.825 metros sobre el nivel del mar, se levanta a 20 kilómetros de la ciudad y ofrece, desde su cumbre, una vista del valle del río Chili y los volcanes vecinos.

Volcán Misti podría poner en peligro la vida de más de un millón de personas si erupciona. (Foto: Agencia Andina)

Cañón del Colca y la Ruta del Sillar

Fuera de la capital regional, la provincia de Caylloma alberga el Cañón del Colca, con una profundidad estimada de 4.160 metros en el sector de Canco, distrito de Huambo. El sitio, reconocido por la presencia de cóndores y comunidades con tradiciones ancestrales, integra junto con los volcanes de Andagua el Geoparque Mundial declarado por la Unesco el 17 de abril de 2019, el primero de Perú y el tercero de Sudamérica.

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A esto se suma la Ruta del Sillar, un recorrido de dos kilómetros por las canteras de Añashuayco, Cortadores y Culebrillas, organizado por el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo de Arequipa (CIED). El circuito incluye caminatas de hasta 40 minutos y una parada en el Sillar Rosado, formación rocosa que adquiere tonalidades rosadas por efecto de la luz solar.

El Cañón del Colca es otra de las atracciones más visitadas por los turistas que año a año visitan la Ciudad Blanca

Playas arequipeñas para el turismo

Las provincias costeras de Caravelí, Camaná e Islay concentran playas y caletas beneficiadas por la corriente de Humboldt. Entre los balnearios más destacados figuran:

Jihuay y Tanaka, en Caravelí, de aguas tranquilas y escasa afluencia turística

Caleta San José y Caleta de Quilca, en Camaná, con aguas de tonos azules y fauna marina en la isla Hornillos

Mollendo, en Islay, con el Castillo de Forga y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, donde se han registrado más de 120 especies de aves

Catarindo, Mejía y La Punta, también en Islay, con infraestructura hotelera y servicios náuticos

La mayoría de playas ubicadas en Arequipa son insalubres. | El Encuentro

Gastronomía arequipeña reconocida por la Unesco

La cocina regional, resultado de la fusión entre técnicas prehispánicas y aportes de otros continentes, le valió a Arequipa el ingreso a la Red Mundial de Ciudades Creativas en Gastronomía de la Unesco en 2019. Las picanterías, establecimientos que preservan recetas de generación en generación, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura en abril de 2014.

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Entre los locales más reconocidos figuran La Lucila, La Palomino, Tradición Arequipeña y Sol de Mayo, ubicados en los distritos de Yanahuara, Sachaca, Tiabaya y Cerro Colorado, donde se mantiene la cocción a leña como método tradicional.

La gastronomía arequipeña se caracteriza por su sorprendente diversidad y variedad. En esta nota, te contamos sobre los platillos más emblemáticos, deliciosos postres y refrescantes bebidas que no debes dejar de probar al visitar esta provincia en el sur del país.

Platos más populares de Arequipa

Entre los potajes emblemáticos de la región destacan:

El rocoto relleno, ají globular relleno de carne picada y queso, horneado y servido junto al pastel de papas

El chupe de camarones, sopa de origen preinca elaborada con camarones de río, papas, choclo y leche, incluida entre las 50 mejores sopas del mundo según la revista Taste Atlas

El solterito, ensalada fría con habas, choclo, queso y aceitunas

El costillar frito, con carne de res o cordero marinada en ají panca

El adobo, guiso de cerdo marinado en chicha de guiñapo, tradicional en el desayuno

Láminas de queso helado con canela en polvo se sirven en un cuenco de cerámica, con el distintivo fondo de un patio colonial de sillar arequipeño iluminado por luz natural suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso helado, postre elaborado con leche condensada y leche de coco, ocupó el segundo puesto entre los 50 mejores postres helados del mundo según Taste Atlas, reconocimiento que impulsó a la Municipalidad Provincial de Arequipa a instaurar en 2012 el Día del Queso Helado, celebrado cada cuarto domingo de enero en la Plaza de Armas.

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