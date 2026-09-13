Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Miguel Araujo se eleva en el área y conecta un potente cabezazo tras un centro a balón parado para marcar el segundo gol de Sporting Cristal, dándole la vuelta al marcador contra Deportivo Moquegua | L1MAX

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Sporting Cristal se enfrentaba en condición de visitante ante CD Moquegua en el marco de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dos equipos mostraron sus armas y se hicieron daño, logrando anotar por intermedio de Santiago González para los ‘celestes’ y Ricardo Chipao para los dueños de casa. No obstante, los ‘rimenses’ lograron hacer la diferencia en el marcador a través de un golazo de Miguel Araujo luego de una asistencia del ‘Santi’.

Esta acción se llevó a cabo a los 35 minutos de la primera mitad. Cristian Enciso despejó un balón y provocó el contragolpe de los locales. Justamente, Yorman Zapata retrocedió unos metros y lanzó un pelotazo largo para Edgar Lastre, pero fue anticipado por el portero Diego Enríquez, que rápidamente jugó con Agustín Álvarez Wallace.

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El volante uruguayo se apoyó en Yoshimar Yotún, quien descargó en primera con Luis Iberico. El atacante peruano combinó con Maxloren Castro, quien dejó el esférico para ‘Luiki’ por la banda izquierda hasta intentar sacar el centro, pero Aldair Perleche lo desvió al tiro de esquina.

Ahí apareció Santiago González desde el córner para enviar un centro peligroso al área moqueguana, donde Miguel Araujo se anticipó a Juan Diego Lojas y, con un letal cabezazo cruzado, venció la valla defendida por el guardameta Carlos Grados.

Gol de Miguel Araujo de notable disparo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

Esto desató la algarabía de toda la delegación de Sporting Cristal, incluyendo al técnico Roberto Mosquera, que vio cómo el equipo se recomponía del gol de CD Moquegua, que había apelado al juego directo para hacer daño.

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Gol de CD Moquegua

Santiago González había abierto el marcador a seis minutos, pero CD Moquegua reaccionó a partir de entonces. De hecho, estuvo cerca de empatarlo por intermedio de un penal tras una intervención con la mano sin intención de Luis Iberico luego de un lanzamiento de esquina. En eso, el arquero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, le ahogó el grito de gol a Bryan Angulo con una destacada atajada.

No obstante, la pelota parada se convirtió en una amenaza de los dueños de casa. Fue así como llegó la anotación de la paridad. Un tiro de esquina cobrado por Edgar Lastre hizo que el atacante ecuatoriano lance la pelota al corazón del área ‘celeste’. Ricardo Chipao se elevó tras ganarle la posición a Iberico y convirtió su diana en medio de la confusión entre Enríquez y Yoshimar Yotún.

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En un emocionante partido, Ricardo Chipao se eleva por encima de la defensa para conectar un potente cabezazo y marcar el gol del empate 1-1 para CD Moquegua, desatando la alegría de toda la hinchada local.

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