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Julio César Uribe fue agredido en los exteriores del estadio Alberto Gallardo por barristas de Sporting Cristal tras mal momento en Liga 1 2026

A la salida de uno de los entrenamientos del bloque ‘celeste’, el directivo e ídolo de la institución recibió un golpe por la espalda mientras descendía de su vehículo ante los ataques verbales de seguidores desaforados

Julio César Uribe, agredido a la salida de un entrenamiento por barristas de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Julio César Uribe, agredido a la salida de un entrenamiento por barristas de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
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Ya se puede hablar de una crisis acentuada en Sporting Cristal. El pésimo momento del club en la Liga 1 2026 ha ocasionado un profundo descontento entre los hinchas ‘celestes’, quienes descargaron su furia en contra de Julio César Uribe al agredirlo físicamente y verbalmente.

La tarde del último jueves (03.09.2026) fue más que infausta para el ‘Diamante’, quien ha sido el foco central de los ataques de unos barristas identificados con Cristal. Uno de ellos, de hecho, le asestó un golpe en la nuca al actual Director General de Fútbol mientras descendía de su vehículo para hablar con un efectivo policial por lo acontecido.

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Julio César Uribe considera que Sporting Cristal aún tiene posibilidades de luchar por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Julio César Uribe considera que Sporting Cristal aún tiene posibilidades de luchar por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Tras recibir el fuerte impacto, Uribe, con un rostro muy adusto, volteó inmediatamente para identificar al agresor, que muy rápido se alejó de la escena para no ser detenido por las fuerzas del orden. Entremedias, un barrista distinto registró el violento ataque en un clip, el cual se ha viralizado en distintas plataformas sociales.

Está más que claro que el pulso de los simpatizantes de Sporting Cristal está elevado, pero de ahí a maltratar a un directivo, que dicho sea de paso intentó calmar el ambiente enrarecido que también alcanzó a los futbolistas tras un entrenamiento de cara al duelo contra Los Chankas, hay una brecha muy grande, pero sobre todo repudiable.

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El Director Deportivo del club del Rímac recibió un golpe a traición mientras intentaba calmar el clima convulso de una facción de barristas que atacaron a la delegación. | VIDEO: Infobae Perú

Cristal condena ataque a Uribe

El Club Sporting Cristal condena enérgicamente la agresión sufrida hoy por nuestro Director General de Fútbol, Julio César Uribe, luego del entrenamiento del plantel profesional.

Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el Club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son.

Julio César Uribe - Sporting Cristal - Liga 1 - Perú - deportes - 3 septiembre
Julio César Uribe es más que un simple directivo, es un ídolo en la historia de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Julio César Uribe no es solo nuestro Director General de Fútbol. Es uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano. Más allá de su extraordinaria trayectoria deportiva, quienes lo conocen reconocen en él a una persona de valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana.

Sporting Cristal expresa su absoluto respaldo a Julio César y mantendrá una posición firme e innegociable frente a cualquier acto de violencia contra alguna de las personas que conforman nuestra institución".

El directivo considera que el club tiene argumentos para mirar hacia arriba y revertir su irregular temporada. (Video: Fútbol Satélite)

Irreconocible rendimiento de Cristal

Sporting Cristal se encuentra lejos de cumplir con las expectativas trazadas para la temporada. Tras quedar hundido en el Torneo Apertura, el equipo buscó una recuperación inmediata en el Clausura, pero los resultados no han acompañado ese objetivo.

Con ese propósito, la directiva decidió el retorno de Roberto Mosquera a la dirección técnica. Aunque el cambio produjo una leve reacción en el rendimiento colectivo, el impacto no alcanzó para impulsar al conjunto ‘celeste’ ni modificar su situación en la competencia.

Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea
Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea

Sporting Cristal continúa exhibiendo problemas marcados en cada una de las fases del campo. Las dificultades en su funcionamiento derivan en presentaciones plomizas y en resultados que aumentan la preocupación alrededor del elenco.

Las dos últimas derrotas consecutivas, con la caída ante Sport Boys como la más resonante, expusieron el momento que atraviesan los ‘rimenses’. El conjunto dirigido por Mosquera vive su hora más crítica, sin encontrar respuestas futbolísticas capaces de revertir su irregular campaña en el torneo.

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