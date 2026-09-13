Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzó este viernes 11 de septiembre y finalizará el domingo 13. La programación no incluye el partido de Cienciano, que fue reprogramado por la participación del club en la Copa Sudamericana. Los resultados de la jornada pueden generar cambios en la tabla de posiciones. Revisa la ubicación de tu equipo en esta nota.
Hoy, sábado 12 de septiembre, sigue la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 con duelos emocionantes que definirá el futuro de los 18 equipos. Alianza Lima y Universitario de Deportes estuvieron frente a frente en el esperado clásico que marcará el rumbo del título nacional.
El duelo de la fecha 9 ante Moquegua le dará oportunidad a los rimenses de sumar y dejar relegado a Alianza Lima al décimo puesto del Clausura tras la derrota que sufrió ante Universitario 2-1
Sporting Cristal y CD Moquegua medirán fuerzas este domingo 13 de setiembre, en el estadio 25 de Noviembre, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cruce pondrá frente a frente a un visitante que busca acercarse a la punta y a un local obligado a frenar su caída.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal llega después de golear de local por 5-0 a Los Chankas y ocupa el noveno puesto del Torneo Clausura con 13 puntos, seis menos que el líder Deportivo Garcilaso. Justamente, este triunfo de los ‘rimenses’ les devolvió la calma luego de dos derrotas consecutivas de vista. Además, el resultado dejó al plantel de Roberto Mosquera con una diferencia de gol de +7.
La gran consigna de los ‘celestes’ es poder romper la extensa racha negativa que lleva sin ganar fuera de casa. La última victoria fue el 14 de febrero, cuando se impuso 2-0 a Juan Pablo II en Chongoyape por el Apertura.
Sin embargo, Sporting Cristal viajará a Moquegua con dos bajas confirmadas por problemas físicos: Ian Wisdom y Christofer Gonzales no estarán disponibles. De la misma manera, se desconoce el estado físico del arquero Renato Solís.
Así llega CD Moquegua
El panorama de CD Moquegua es preocupantes. Y es que acumula tres partidos sin ganar, con una derrota ante Cusco FC como antecedente inmediato, registrando un saldo de seis goles a favor y 11 en contra tras ocho fechas.
Esta situación ubica a la ‘fuerza del sur’ en el decimocuarto lugar con siete unidades y necesita responder para mejorar su situación en el Torneo Clausura y en la tabla acumulada, de la que la zona de descenso se encuentra a tres puntos de diferencia.
Sporting Cristal vs CD Moquegua: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Juan Manuel Cuesta, Santiago González, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera
CD Moquegua: Carlos Grados, Eros Montenegro, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Aldair Perleche, Ricardo Chipao, Claudio Ramírez, Cristian Mejía, Alexander Lecaros, Edgar Lastre y Bryan Angulo. DT: Jaime Serna
Último enfrentamiento
El último choque entre Sporting Cristal y CD Moquegua se dio el 3 de abril del presente año, en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un triunfo de la ‘fuerza del sur’ por 2-1 con los goles de Edgar Lastre y Cristian Mejía. Martín Távara anotó para los ‘celestes’.
Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua
El Sporting Cristal vs CD Moquegua, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026, será transmitido el domingo 13 de setiembre por L1 MAX, señal de la Federación Peruana de Fútbol disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El encuentro también podrá verse a través de Liga 1 Play, plataforma que ofrece planes mensuales desde S/ 22,99.
Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura en vivo desde la página web, con la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.
A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua
El encuentro entre Sporting Cristal vs CD Moquegua se jugará en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua a las 10:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.
En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile el pitazo inicial será a las 12:00 horas. En México comenzará a las 9:00 horas, mientras que en España está previsto para las 16:00 horas.