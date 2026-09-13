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Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto de Roberto Mosquera tiene la obligación de romper la extensa racha de no ganar de visita en la Liga 1 cuando enfrente a la ‘fuerza del sur’. Sigue las incidencias del compromiso

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06:59 hsHoy

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima protagonizaron un caliente clásico que se definió en la última jugada con un tanto agónico de Lisandro Alzugaray. Sigue cómo quedó la clasificación

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzó este viernes 11 de septiembre y finalizará el domingo 13. La programación no incluye el partido de Cienciano, que fue reprogramado por la participación del club en la Copa Sudamericana. Los resultados de la jornada pueden generar cambios en la tabla de posiciones. Revisa la ubicación de tu equipo en esta nota.

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06:58 hsHoy

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Continúa la jornada especial que tendrá al clásico como protagonista: Alianza Lima recibió a Universitario en Matute, Deportivo Garcilaso hará lo suyo con Sport Boys, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua, y mucho más

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Hoy, sábado 12 de septiembre, sigue la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 con duelos emocionantes que definirá el futuro de los 18 equipos. Alianza Lima y Universitario de Deportes estuvieron frente a frente en el esperado clásico que marcará el rumbo del título nacional.

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06:57 hsHoy

El duelo de la fecha 9 ante Moquegua le dará oportunidad a los rimenses de sumar y dejar relegado a Alianza Lima al décimo puesto del Clausura tras la derrota que sufrió ante Universitario 2-1

06:54 hsHoy

Sporting Cristal y CD Moquegua medirán fuerzas este domingo 13 de setiembre, en el estadio 25 de Noviembre, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cruce pondrá frente a frente a un visitante que busca acercarse a la punta y a un local obligado a frenar su caída.

06:54 hsHoy

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal llega después de golear de local por 5-0 a Los Chankas y ocupa el noveno puesto del Torneo Clausura con 13 puntos, seis menos que el líder Deportivo Garcilaso. Justamente, este triunfo de los ‘rimenses’ les devolvió la calma luego de dos derrotas consecutivas de vista. Además, el resultado dejó al plantel de Roberto Mosquera con una diferencia de gol de +7.

La gran consigna de los ‘celestes’ es poder romper la extensa racha negativa que lleva sin ganar fuera de casa. La última victoria fue el 14 de febrero, cuando se impuso 2-0 a Juan Pablo II en Chongoyape por el Apertura.

Sin embargo, Sporting Cristal viajará a Moquegua con dos bajas confirmadas por problemas físicos: Ian Wisdom y Christofer Gonzales no estarán disponibles. De la misma manera, se desconoce el estado físico del arquero Renato Solís.

06:54 hsHoy

Así llega CD Moquegua

El panorama de CD Moquegua es preocupantes. Y es que acumula tres partidos sin ganar, con una derrota ante Cusco FC como antecedente inmediato, registrando un saldo de seis goles a favor y 11 en contra tras ocho fechas.

Esta situación ubica a la ‘fuerza del sur’ en el decimocuarto lugar con siete unidades y necesita responder para mejorar su situación en el Torneo Clausura y en la tabla acumulada, de la que la zona de descenso se encuentra a tres puntos de diferencia.

06:54 hsHoy

Sporting Cristal vs CD Moquegua: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Juan Manuel Cuesta, Santiago González, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera

CD Moquegua: Carlos Grados, Eros Montenegro, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Aldair Perleche, Ricardo Chipao, Claudio Ramírez, Cristian Mejía, Alexander Lecaros, Edgar Lastre y Bryan Angulo. DT: Jaime Serna

06:53 hsHoy

Último enfrentamiento

El último choque entre Sporting Cristal y CD Moquegua se dio el 3 de abril del presente año, en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un triunfo de la ‘fuerza del sur’ por 2-1 con los goles de Edgar Lastre y Cristian Mejía. Martín Távara anotó para los ‘celestes’.

Sporting Cristal cayó en casa frente a un ordenado Deportivo Moquegua. Mira el golazo de Lastre, la definición de Mejía y el penal de Távara en el resumen completo del partido por la Liga 1 | L1MAX
06:53 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua

El Sporting Cristal vs CD Moquegua, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026, será transmitido el domingo 13 de setiembre por L1 MAX, señal de la Federación Peruana de Fútbol disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El encuentro también podrá verse a través de Liga 1 Play, plataforma que ofrece planes mensuales desde S/ 22,99.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura en vivo desde la página web, con la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

06:53 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua

El encuentro entre Sporting Cristal vs CD Moquegua se jugará en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua a las 10:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile el pitazo inicial será a las 12:00 horas. En México comenzará a las 9:00 horas, mientras que en España está previsto para las 16:00 horas.

Anuncio del CD Moquegua vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. - créditos: CD Moquegua
Anuncio del CD Moquegua vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. - créditos: CD Moquegua

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