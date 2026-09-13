Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Universitario vence 2-1 a Alianza Lima: goles y resumen del triunfo crema en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 ’Cremas’ se llevaron el triunfo en los últimos segundos del clásico en Matute. El blooper del arquero Duarte y su defensa le regaló la pelota a Leandro Alzugaray, quien con el arco vacío marcó el gol 2-1 para la ‘U’ y con ello los tres puntos del partido

Gol de Federico Girotti tras espléndida asistencia de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026 Entrando en la recta final de un intenso clásico, el delantero argentino aprovechó una asistencia espléndida del seleccionado peruano para establecer la igualada parcial, en el estadio Alejandro Villanueva

Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para triunfo agónico de Universitario vs Alianza Lima en clásico En los descuentos, el delantero argentino aprovechó una descoordinación entre el arquero ‘blanquiazul’ y Gianfranco Chávez para marcar el 2-1 definitivo en el estadio Alejandro Villanueva

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos Continúa la jornada especial que tendrá al clásico como protagonista: Alianza Lima recibió a Universitario en Matute, Deportivo Garcilaso hará lo suyo con Sport Boys, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua, y mucho más