Erick Delgado calificó como “tragedia futbolística” el error de Alejandro Duarte, pero le dejó mensaje: “Es una carrera de largo aliento”

El 'Loco' se refirió al 'blooper' de 'Alejo' y la intervención de Gianfranco Chávez en el gol del triunfo de la 'U' en Matute. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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Universitario de Deportes ganó sobre la hora ante Alianza Lima en la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se definió en el tramo final con el gol de Lisandro Alzugaray, quien aprovechó un error protagonizado por el arquero Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez.

La jugada dejó a los ‘blanquiazules’ sin puntos en un clásico que parecía encaminado hacia otro desenlace. En ese sentido, para Erick Delgado, la falla debe analizarse con atención por las consecuencias deportivas y personales que puede tener para ‘Alejo’.

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“Para mí esto es una tragedia futbolística, lo digo desde el punto de vista de haber estado en ese puesto. Yo me iría más que por lo deportivo, por lo personal y solamente habría que ver cómo evoluciona esta semana, porque realmente hay muy poco que comentar”, afirmó en primera instancia en el programa Al Límite.

El ‘Loco’ puso el foco en el impacto que puede generar una equivocación de ese tipo para un jugador que ocupa una posición expuesta. Eso sí, dejó en claro que el zaguero también tuvo responsabilidad. “Es un error. A mí me parece que también es muy injusto porque creo que Chávez tiene mucha parte de la culpa del error, pero sí es cierto de que el arquero en ese momento tiene que decidir en ese segundo y sabe que tiene que achicar mucho el margen de error”, señaló.

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Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

Erick Delgado empatizó con el arquero de 32 años que quedó expuesto y ha sido blanco de las críticas de los hinchas de Alianza Lima. “Siempre el último que va a salir en la foto va a ser el golero, que es el que tiene que decidir. Yo creo que ahí Alejandro se equivoca en eso, en la decisión”, acotó.

El exfutbolista, quien coincidió con Alejandro Duarte en Juan Aurich en 2013, también planteó interrogantes sobre la ubicación de Duarte antes de que Lisandro Alzugaray encontrara la oportunidad para convertir. Al mismo tiempo, recordó que el portero nacional en el Apertura.

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“Me parece que después podríamos entrar a decir si estuvo muy adentro del arco, si de repente estaba más cerca, capaz llegaba mucho más cómodo. Pero Chávez, yo hasta ahora me queda la duda viendo la repetición, pero sí es cierto de que es un puesto bien ingrato, que la gente también se acuerde que en el Apertura salvó muchas veces a Alianza”, completó.

El consejo de Erick Delgado a Alejandro Duarte

La recomendación de Erick Delgado para Alejandro Duarte fue evitar que el error defina el resto de su campaña. El exarquero sostuvo que la reacción posterior será determinante.

“Ahora tiene que levantar. Esta es una carrera de largo aliento, siempre lo he dicho. Todos los fines de semana tienes que salir a rendir un examen y esta vez le tocó pasar nuevamente una mala pasada a Alejandro Duarte”, manifestó.

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Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte quedaron expuestos en el gol de Lisandro Alzugaray para el triunfo de Universitario sobre Alianza Lima en Matute. - créditos: Movistar Deportes

Pablo Guede sobre el error de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Universitario

El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, descartó que la equivocación de Alejandro Duarte le genere preocupación y priorizó la capacidad del plantel para responder después de una caída que se resolvió sobre el final del encuentro ante Universitario.

“¿Cuánto le preocupa? Cero. Cero. Cero. Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Tú te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar, te vuelves a levantar. El problema es cuando no te levantas. Pero no me preocupa”, afirmó en conferencia de prensa.

El DT argentino defendió la respuesta anímica de sus jugadores y aseguró que la derrota no modificó su percepción sobre el grupo. “El equipo está más vivo que nunca. Te lo firmo hoy, no sé ni qué día es hoy, pero está más vivo que nunca. Estos chicos quieren, no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca”, añadió.

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