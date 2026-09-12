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Sporting Cristal vs CD Moquegua se reprogramó: nuevo horario del duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La Liga de Fútbol Profesional anunció que el choque entre rimenses y moqueguanos se modificó por problemas climatológicos. Entérate cuándo se jugará el cotejo

Sporting Cristal vs CD Moquegua se reprogramó. (Movistar Deportes)
Sporting Cristal vs CD Moquegua se reprogramó. (Movistar Deportes)
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El partido entre CD Moquegua y Sporting Cristal fue reprogramado tras los problemas que afectaron el traslado del plantel celeste hacia el sur del país. La reprogramación se produjo porque la delegación celeste no logró completar su llegada a Tacna. El avión que trasladaba al equipo no pudo aterrizar ante la escasa visibilidad en la zona, lo que impidió que el plantel continuara el viaje terrestre previsto hacia Moquegua.

Ante estos imprevistos, la Liga de Fútbol Profesional decidió cambiar la hora del encuentro y lo dio a conocer a través de un comunicado por las redes sociales. Es decir, ya no se jugará hoy, sábado 12 de septiembre.

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¿Cuándo se jugará Sporting Cristal vs CD Moquegua?

La Liga 1 postergó un día el encuentro para que Sporting Cristal pueda reorganizar su desplazamiento hacia el sur y cumplir con el partido ante CD Moquegua. La medida, aplicada de acuerdo con el reglamento del torneo, permitirá que el plantel celeste viaje este sábado 12 de septiembre a Tacna. El compromiso se jugará el domingo 13 por la mañana.

“El partido entre CD Moquegua y Sporting Cristal, inicialmente programado para el sábado 12 de setiembre, en el estadio 25 de Noviembre, será reprogramado para el domingo 13 de setiembre, a las 10:00 horas, en la misma sede”, informó el organizador del campeonato a través de un comunicado.

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Nueva programación del Sporting Cristal vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026
Nueva programación del Sporting Cristal vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Roberto Mosquera quedó concentrado desde la noche del viernes 11 de septiembre en La Florida, a la espera de retomar el traslado.

“La modificación se debe a factores climatológicos que impidieron el arribo del plantel a la ciudad de Tacna para hacer la conexión terrestre a Moquegua, sin existir alternativas que permitan cumplir con la programación previamente establecida”, añadió el oficio.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de CD Moquegua y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX, la señal que distribuye los partidos de la Liga 1 en el país. Los abonados al servicio podrán seguir el encuentro por televisión desde sus hogares, sin necesidad de contratar una plataforma digital adicional.

La opción en línea será L1 Play, que emitirá el partido en vivo mediante suscripción para teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Infobae Perú realizará una cobertura escrita desde la previa y actualizará las incidencias minuto a minuto durante el compromiso. El portal también publicará el resumen final y los goles del partido.

Detalles del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026.
Detalles del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Moquegua

¿Cómo llegan Sporting Cristal y CD Moquegua al choque?

El encuentro representa una oportunidad para que Sporting Cristal sostenga su aspiración de disputar los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. El equipo celeste llega con 13 puntos, después de imponerse por 5-0 ante Los Chankas, mientras que su rival intentará recuperarse en casa tras caer 2-0 frente a Cusco FC.

El plantel dirigido por Roberto Mosquera deberá adaptarse a la modificación logística que cambió su itinerario hacia el sur del país.

Para CD Moquegua, la localía aparece como un factor para intentar repetir el resultado conseguido en el certamen anterior. La postergación no reduce la exigencia para ninguno de los dos equipos: ambos necesitan sumar en la etapa final del Clausura.

Revive los mejores momentos y todos los goles de la contundente victoria de Sporting Cristal por 5-0 sobre Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. - L1 MAX

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