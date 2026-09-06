Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal recibirá a Los Chankas hoy, domingo 6 de septiembre, en el estadio Alberto Gallardo con la obligación de ganar para no alejarse de la pelea por el Torneo Clausura 2026, después de quedar noveno con 10 puntos y a 6 puntos de los líderes tras su derrota 1-0 ante Sport Boys.

06:50 hs

Cómo llega Los Chankas

Los Chankas CYC atraviesa una racha deportiva bastante negativa (4 partidos seguidos sin saber lo que es ganar) en el Torneo Clausura 2026, lo que los obliga a proponer un partido inteligente en Lima para volver a sumar.

En la jornada anterior, Los Chankas cayeron 3-4 ante Juan Pablo II en el Estadio Municipal de Andahuaylas. Esta derrota dolió el doble, ya que perdieron puntos valiosos en una localía que habitualmente consideran un “fortín”.

(Los Chankas)

Al igual que Cristal, el equipo dirigido por Walter Paolella arrastra compromisos complicados en las últimas semanas y necesita romper la inercia para salir de la parte baja de la tabla del Clausura, donde marchan en la posición 15 con solo 7 puntos.

Lo positivo para los “Guerreros” es que su buena campaña en la primera mitad del año todavía los mantiene peleando por puestos de clasificación a torneos internacionales en la tabla acumulada.