Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal recibirá a Los Chankas hoy, domingo 6 de septiembre, en el estadio Alberto Gallardo con la obligación de ganar para no alejarse de la pelea por el Torneo Clausura 2026, después de quedar noveno con 10 puntos y a 6 puntos de los líderes tras su derrota 1-0 ante Sport Boys.
Cómo llega Los Chankas
Los Chankas CYC atraviesa una racha deportiva bastante negativa (4 partidos seguidos sin saber lo que es ganar) en el Torneo Clausura 2026, lo que los obliga a proponer un partido inteligente en Lima para volver a sumar.
En la jornada anterior, Los Chankas cayeron 3-4 ante Juan Pablo II en el Estadio Municipal de Andahuaylas. Esta derrota dolió el doble, ya que perdieron puntos valiosos en una localía que habitualmente consideran un “fortín”.
Al igual que Cristal, el equipo dirigido por Walter Paolella arrastra compromisos complicados en las últimas semanas y necesita romper la inercia para salir de la parte baja de la tabla del Clausura, donde marchan en la posición 15 con solo 7 puntos.
Lo positivo para los “Guerreros” es que su buena campaña en la primera mitad del año todavía los mantiene peleando por puestos de clasificación a torneos internacionales en la tabla acumulada.
El delantero Jarlín Quintero sigue siendo su principal carta de gol, acompañado por el peligro constante que genera Franco Torres en el frente de ataque, piezas con las que ya supieron ganarle a Cristal en marzo.
Cómo llega Sporting Cristal
Sporting Cristal llega en un momento deportivo e institucional sumamente complicado, arrastrando una racha muy negativa y cuestionada por sus aficionados. El equipo rimense urge de una victoria este domingo tras encadenar duros golpes en las últimas semanas.
En su último partido, los celestes perdieron 0-1 con Sport Boys en el Callao. El encuentro se condicionó notablemente por la expulsión de Catriel Cabellos a los 38 minutos, lo que provocó que jueguen con diez hombres gran parte del juego.
El equipo dirigido por Roberto Mosquera acumula dos partidos consecutivos sin conocer el triunfo en la Liga 1. Esto ha provocado un clima tenso con protestas de los hinchas en los exteriores del Estadio Alberto Gallardo.
Además, no podrán contar con Catriel Cabellos para este compromiso, ya que debe cumplir obligatoriamente su fecha de suspensión tras la tarjeta roja recibida ante Sport Boys.
Antecedentes
En lo que va del año 2026, Sporting Cristal y Los Chankas se han enfrentado en una sola ocasión. El partido se disputó el 21 de marzo de 2026 por la fecha 8 del Torneo Apertura, donde los andahuaylinos derrotaron 3-2 a los rimenses en el Estadio Municipal de Andahuaylas.
El conjunto de Andahuaylas sacó provecho de la altura y su localía poniéndose rápidamente en ventaja, y aunque Cristal reaccionó antes del descanso y al cierre del partido, no le alcanzó para rescatar puntos.
Los goles del equipo local fueron anotados por Jarlín Quintero (12′), Franco Nicolas Torres (35′) y Abdiel Ayarza (79′). Por su parte, Sporting Cristal marcó gracias a Miguel Araujo (41′) y Luis Iberico (90+7′).
Precios de entradas y cómo comprarlas
Sporting Cristal habilitó la venta de boletos para el partido contra Los Chankas a través del portal Joinnus. Las localidades disponibles y sus valores son los siguientes:
- Popular: S/. 22.90
- Oriente Lateral: S/. 34.90
- Oriente Butaca 1955: S/. 44.90
- Occidente Lateral: S/. 69.90
- Occidente Butaca Zona D: S/. 79.90
- Occidente Butaca Zona C: S/. 84.90
- Occidente Butaca Zona B: S/. 99.90
- Occidente Butaca Zona A: S/. 99.90
- Occidente VIP: S/. 129.90
- Palco Platino: S/. 149.90
Probables alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Michael Hoyos, Hernán Barcos.
Deportivo Los Chankas: Hairo Camacho; Ayrthon Quintana, David Gonzáles, Carlos Pimienta, Hector Gonzalez; Jorge Palomino, Kelvin Sanchez, Franco Nicolas Torres, Abdiel Ayarza, Oshiro Takeuchi y Jarlín Quintero.
Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas
La transmisión televisiva del Cristal vs Los Chankas estará a cargo de L1 MAX, el canal oficial de la Liga 1 en todo el territorio peruano. Quienes cuenten con ese servicio en su paquete de cable podrán sintonizar el duelo sin necesidad de contratar ninguna plataforma adicional.
Para quienes prefieran el formato digital, L1 Play ofrecerá la señal en directo mediante suscripción de pago, accesible desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras. También se podrá acceder a la transmisión a través de Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping, todas plataformas que distribuyen la señal de L1 MAX y requieren una cuenta activa para ingresar.
Infobae Perú realizará la cobertura escrita del partido desde la previa, con actualizaciones minuto a minuto durante el desarrollo del encuentro, más el resumen final y los goles.
A qué hora comienza el Sporting Cristal vs Los Chankas
El partido entre Sporting Cristal y Los Chankas, que se jugará en el estadio Alberto Gallardo, arranca a las 11.00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 12.00, mientras que los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguirlo a partir de las 13.00.
Cristal necesita lavarse la cara
Sporting Cristal atraviesa su peor momento en el Torneo Clausura 2026. El equipo de Roberto Mosquera cayó 1-0 ante Sport Boys en Callao en la fecha 7 y acumula dos tropiezos seguidos —también perdió 3-1 frente a Alianza Atlético—, lo que lo dejó en la novena posición con 10 puntos, a seis del líder Universitario de Deportes y del escolta Deportivo Garcilaso.
Este domingo 6 de septiembre, los celestes reciben a Los Chankas de Andahuaylas por la jornada 8 del Clausura en el estadio Alberto Gallardo, en Lima, desde las 11.00 a. m. (hora peruana). La victoria es la única alternativa válida para no alejarse aún más de la punta.