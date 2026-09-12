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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?: Nuevo horario del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

El conjunto ‘celeste’ buscará mantener el buen momento tras su contundente goleada ante Los Chankas, mientras que el cuadro moqueguano intentará recuperarse y hacerse fuerte como local. Revisa el nuevo horario del cotejo que se jugará este domingo 13 de septiembre

Sporting Cristal visita a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal visita a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Sporting Cristal afrontará un nuevo desafío por el Torneo Clausura 2026 cuando visite a CD Moquegua por la novena fecha del campeonato. El conjunto ‘celeste’ llega con la confianza renovada después de conseguir una contundente goleada en su última presentación y buscará sumar nuevamente de a tres para continuar escalando posiciones. Sin embargo, el duelo quedó suspendido para este domingo 13 de septiembre debido a que el avión de los del Rímac no pudo despegar por mal tiempo.

El encuentro se disputará en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua, donde el conjunto local intentará hacerse fuerte ante uno de los equipos protagonistas de la Liga 1. Los ‘rimenses’ tendrán una nueva oportunidad para confirmar su recuperación, mientras que su rival buscará dejar atrás su reciente derrota y conseguir un resultado importante ante su público.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

De acuerdo con la nueva programación oficial de la Liga 1, el duelo entre CD Moquegua y Sporting Cristal se disputará este domingo 13 de septiembre a partir de las 10:00 horas (hora peruana). El compromiso, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026, tendrá como escenario el estadio 25 de Noviembre.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

El duelo será transmitido en vivo por L1 MAX, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Liga 1 y que ofrece su contenido a través de sus plataformas digitales, mediante suscripción, y operadores de cable autorizados como Claro, Movistar, DirecTV y Win.

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Los hinchas también podrán seguir todas las incidencias de este importante compromiso a través de la cobertura de Infobae Perú. En nuestra página web encontrarás las alineaciones, goles, minuto a minuto, cambios, tarjetas, principales jugadas y el resultado final del duelo que se disputará en Moquegua.

Detalles del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026.
Detalles del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Moquegua

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal llega con la confianza renovada luego de golear 5-0 a Los Chankas en la fecha anterior. Los dirigidos por Roberto Mosquera dejaron atrás la derrota por 1-0 ante Sport Boys y buscarán encadenar un segundo triunfo para seguir escalando posiciones en el Torneo Clausura.

El conjunto ‘celeste’ tendrá ahora una exigente prueba como visitante, ante un CD Moquegua que ya sabe lo que significa vencerlo esta temporada. Por ello, el elenco ‘cervecero’ intentará repetir el nivel mostrado en su última presentación y sumar tres puntos importantes fuera de casa.

¿Cómo llega CD Moquegua?

CD Moquegua, en cambio, buscará recuperarse tras caer 2-0 ante Cusco FC en la octava fecha del Clausura. El equipo moqueguano tendrá la oportunidad de reaccionar ante su público y volver a sumar en el campeonato ante un rival que le cuesta ganar como visitante.

El cuadro local afrontará este compromiso con el antecedente favorable de haber derrotado a Sporting Cristal en el Apertura. Ahora, intentará aprovechar nuevamente el estadio 25 de Noviembre para complicar a los ‘celestes’ y quedarse con un resultado que le permita recuperar terreno en el torneo.

Sporting Cristal cayó en casa frente a un ordenado Deportivo Moquegua. Mira el golazo de Lastre, la definición de Mejía y el penal de Távara en el resumen completo del partido por la Liga 1 | L1MAX

El antecedente entre ambos equipos

El antecedente más reciente entre CD Moquegua y Sporting Cristal favorece al conjunto moqueguano. En el Torneo Apertura 2026, logró imponerse por 2-1 en el estadio Alberto Gallardo. Édgar Lastre abrió el marcador para la visita y Mejía amplió la ventaja antes del descanso, mientras que Martín Távara descontó para los ‘celestes’ desde el punto penal.

Ahora, el cuadro del Rímac tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha, aunque esta vez deberá hacerlo en el recinto de su cotendiente. El conjunto sureño, por su parte, buscará repetir aquella actuación y volver a sorprender a los ‘celestes’, que llegan motivados después de su goleada en la fecha anterior.

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