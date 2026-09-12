Avión de Sporting Cristal no pudo aterrizar en Tacna por poca visibilidad: ¿Se aplazará duelo ante CD Moquegua por Liga 1?

El avión de Sporting Cristal no pudo aterrizar en Tacna. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

Guardar

La delegación de Sporting Cristal regresó a Lima luego de que el avión que debía llevarla a Tacna no lograra aterrizar por problemas de visibilidad. El plantel tenía previsto continuar por vía terrestre hacia Moquegua para disputar el partido ante CD Moquegua, por la novena fecha del Torneo Clausura.

El periodista Percy Ramos informó a través de su cuenta de X que la aeronave no pudo completar el aterrizaje en la ciudad fronteriza y emprendió el retorno hacia la capital peruana. Hasta el momento, el club ‘celeste’ y la Liga de Fútbol Profesional no difundieron un comunicado oficial sobre una nueva alternativa de traslado o una modificación de la programación.

PUBLICIDAD

El encuentro está programado para este sábado 12 de septiembre, a las 15:15 horas de Perú, en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua. La fecha consignada inicialmente, sábado 21 de septiembre, no corresponde al calendario del compromiso, que figura en la programación de la novena jornada del Clausura.

La situación abre interrogantes sobre la realización del partido, dado que el cuadro dirigido por Roberto Mosquera debía llegar con anticipación al sur para cumplir con la concentración previa y el viaje terrestre hacia la sede del encuentro.

Sporting Cristal no pudo completar su vuelo a Tacna y regresó a Lima. Crédito: Captura X Percy Ramos.

La Liga de Fútbol Profesional deberá definir si el partido se juega o cambia de fecha

La continuidad del duelo entre Sporting Cristal y CD Moquegua dependerá de la evaluación de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que deberá considerar si el plantel puede arribar a tiempo y si cuenta con las condiciones necesarias para disputar el encuentro.

PUBLICIDAD

Una reprogramación es una posibilidad contemplada en la competencia cuando existen problemas logísticos que impiden el traslado de una delegación. La decisión, sin embargo, requiere una comunicación formal de la LFP, que todavía no se había pronunciado sobre la incidencia aérea.

El antecedente más cercano ocurrió hace menos de dos semanas con el partido entre FBC Melgar y Atlético Grau, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Ese encuentro debía jugarse el lunes 31 de agosto en Piura, pero fue trasladado al martes 1 de septiembre a las 15:00 horas.

Detalles del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Moquegua

La modificación se produjo luego de que se cancelara el vuelo que debía transportar a la delegación ‘rojinegra’. La Liga explicó entonces que no había alternativas que permitieran cumplir con el itinerario previsto y resolvió postergar el compromiso dentro de las 24 horas posteriores a la fecha original.

PUBLICIDAD

En el caso de Cristal, el inconveniente no fue una cancelación comercial, sino la imposibilidad de aterrizar en Tacna por la escasa visibilidad. La eventual reprogramación dependerá también de si el club consigue un nuevo vuelo hacia el sur o una ruta que le permita llegar a Moquegua antes del inicio del partido.

Sporting Cristal busca acercarse a los primeros puestos del Clausura

El cuadro rimense llega al compromiso después de recuperarse con una goleada por 5-0 ante Los Chankas, resultado que cortó una serie de dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.

La victoria también llegó después de días de tensión institucional. Julio César Uribe, director general de fútbol y referente histórico de Sporting Cristal, fue agredido por un grupo de barristas en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. El episodio generó el rechazo del club y puso el foco sobre la seguridad de sus dirigentes.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras victoria de Melgar sobre Cusco FC por fecha 9. Crédito: Sofascore.

Con el triunfo ante Los Chankas, Sporting Cristal alcanzó los 13 puntos y de momento se ubica en la octava posición al término de la octava jornada, según los resultados publicados antes del inicio de la fecha nueve. El equipo necesita sostener esa recuperación para reducir su distancia con los líderes del campeonato.

CD Moquegua, en tanto, será local en un partido con valor para ambos equipos. La definición sobre el viaje de la delegación ‘celeste’ y la postura de la Liga de Fútbol Profesional determinarán si el encuentro se mantiene para este sábado o si sigue el precedente reciente de Melgar y Atlético Grau.

PUBLICIDAD