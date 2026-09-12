Adriano Farfán Klug y Hillary Meza presumen su relación con romántico mensaje: “Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón”

Hillary Meza celebró un mes de relación con Adriano Farfán mediante una romántica publicación en Instagram.

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Adriano Farfán Klug y Hillary Meza celebraron un mes más de relación con una publicación cargada de afecto en redes sociales. La joven compartió fotografías inéditas junto al hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, a quien dedicó un mensaje que confirmó el buen momento que atraviesa la pareja: “Un mes más eligiéndonos. Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón”.

La publicación de Hillary Meza llegó después de que ambos comenzaran a mostrar señales de cercanía en sus plataformas. Aunque el inicio exacto de su historia permanece en reserva, las recientes postales dejan claro que decidieron hacer visible su vínculo ante sus seguidores.

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En el collage difundido por la joven aparecen abrazados y sonrientes durante una salida a un restaurante. Otra imagen los muestra dentro de un ascensor, mientras Adriano le da un beso y Hillary captura el momento con su celular. La pareja también compartió una fotografía desde la playa, que se sumó a las muestras de cariño por su primer mes juntos.

El mensaje de Hillary Meza para Adriano Farfán

Hillary Meza eligió Instagram para celebrar la fecha especial. Junto a las fotografías, etiquetó a Adriano Farfán Klug y escribió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Un mes más eligiéndonos. Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón”, publicó la joven. En otra parte de la publicación, volvió a expresar su afecto: “Gracias por hacerme tan feliz”.

Adriano no fue indiferente al gesto de su novia y respondió con un emoji de carita enamorada y un corazón rojo. Aunque el intercambio fue breve, reforzó la cercanía que ambos vienen mostrando desde que comenzaron a aparecer juntos en redes sociales.

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La pareja había despertado rumores semanas atrás, cuando Adriano compartió una serie de imágenes en TikTok. Entre los comentarios apareció uno de Hillary: “Te adoro”. La respuesta del hijo de Jefferson Farfán fue inmediata y pública: “Mi reina”, acompañado por un corazón.

Ese intercambio abrió paso a especulaciones sobre un posible romance. Ahora, con la publicación por su primer mes juntos, ambos dejaron ver que mantienen una relación sentimental.

Hillary Meza dedicó a Adriano Farfán el mensaje: “Un mes más eligiéndonos”.

Las fotos que muestran su cercanía

Las imágenes compartidas por Hillary reúnen distintos momentos de la pareja. En una de las postales, ambos aparecen abrazados en un restaurante. En otra, Adriano le da un beso mientras ella toma una fotografía frente al espejo de un ascensor.

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La imagen desde la playa fue otra de las postales que concentró reacciones. Los jóvenes posaron juntos y mostraron una faceta más íntima de su relación, lejos de los primeros mensajes y comentarios que habían dado pie a las especulaciones.

La publicación generó comentarios entre usuarios que siguen de cerca a la familia Farfán-Klug. Varios seguidores celebraron que Adriano y Hillary decidieran compartir imágenes juntos, mientras otros destacaron la dedicatoria con la que la modelo llamó “mi campeón” a su pareja.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado la fecha exacta en que inició el romance. Sin embargo, la celebración de “un mes más eligiéndonos” permite entender que su vínculo se encuentra en una etapa reciente y que ambos prefieren vivirla con naturalidad en redes sociales.

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El hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug respondió a la publicación con un emoji de enamorado y un corazón rojo.

Adriano Farfán y Hillary Meza hicieron público su romance después de varias señales de cercanía en redes sociales.

¿Quién es Hillary Meza?

Hillary Meza tiene 18 años, la misma edad que Adriano Farfán Klug, y es natural de Huacho. La joven está vinculada con el mundo del modelaje y suele compartir en sus redes sociales fotografías, videos de sesiones y contenido relacionado con su preparación para desfiles de pasarela.

Su nombre ya había tenido exposición pública cuando representó a Huacho en el certamen Miss Perú La Pre, una competencia de belleza juvenil previa al Miss Perú oficial. Durante esa participación, difundió imágenes con vestidos de gala y recibió comentarios positivos de sus seguidores.

La página International Beauties la nominó entre los rostros más bellos del Perú, según la información consignada en el material de base. En sus plataformas, Hillary ha construido una presencia asociada a la moda, las sesiones fotográficas y los contenidos de estilo de vida.

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Su aparición junto a Adriano Farfán incrementó el interés en su perfil. Algunos usuarios incluso señalaron un parecido físico entre ella y Melissa Klug durante su juventud, un comentario que se repitió en redes tras la difusión de las primeras fotografías de la pareja.

Hillary Meza tiene 18 años, es natural de Huacho y está vinculada al modelaje.

La cercanía con el entorno de Adriano Farfán

El vínculo entre Hillary y el entorno de Adriano no se limita a las redes sociales. La joven fue invitada al baby shower de Gianella Marquina Klug, hermana de Adriano, un detalle que evidencia que ya ha compartido momentos con integrantes de la familia.

Además, Melissa Lobatón Klug, otra de las hijas de Melissa Klug, sigue a Hillary Meza en redes sociales. Por ahora, no se conocen detalles sobre la relación de la modelo con Jefferson Farfán o Melissa Klug, padres de Adriano.

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La empresaria no se ha pronunciado públicamente sobre Hillary y tampoco existe registro fotográfico de un encuentro entre ambas. Aun así, la presencia de la joven en actividades familiares sugiere una cercanía con parte del círculo del deportista.

Gianella Marquina posa durante el baby shower de su primera hija Tessa, rodeada de decoración festiva que incluye globos y pasteles.