Perú

El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Nunca dejé de pensar en él”

JB despidió a Enrique Espejo con un emotivo mensaje en redes sociales y recordó las risas, improvisaciones y anécdotas que compartieron durante años.

El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo ‘Yuca’
El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo ‘Yuca’
Guardar

Jorge Benavides comunicó el fallecimiento de Enrique Espejo, ‘Yuca’, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la tarde del viernes 11 de setiembre. El humorista recordó los años de trabajo, las improvisaciones y las anécdotas que compartieron en distintos programas de televisión, además de expresar sus condolencias a la familia del cómico.

Benavides eligió despedir a su compañero con un video de uno de los sketches que protagonizaron juntos. En su publicación, señaló que la mejor forma de recordar a ‘Yuquita’ no era desde la tristeza, sino a través de las risas que dejó durante su trayectoria artística.

PUBLICIDAD

El actor también se refirió al impacto que tuvo la ausencia de Enrique Espejo en sus parodias y espacios de humor. Según escribió, desde que el cómico se alejó por su estado de salud, ‘La jugada polémica’ no volvió a ser igual.

El mensaje de Jorge Benavides para Enrique Espejo

“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia. Y la única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas como en este Sketch de La Farmacia”.

Jorge Benavides describió a Enrique Espejo como un artista que aportaba dinamismo a cada escena. Para el conductor y productor, ‘Yuca’ era un compañero con una personalidad que permitía que los sketches tomaran caminos inesperados gracias a su capacidad para improvisar.

PUBLICIDAD

“Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, añadió Benavides, al recordar el estilo que caracterizaba a su colega en los sets de grabación.

El mensaje estuvo acompañado por el recuerdo de La farmacia, uno de los sketches que ambos compartieron. Benavides señaló que eligió ese material para que sus seguidores puedan volver a ver al cómico en una de las facetas que lo acercó al público: la del humor espontáneo y las situaciones que derivaban en risas.

Jorge Benavides comunicó el fallecimiento de Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, mediante un mensaje en redes sociales. IG
Jorge Benavides comunicó el fallecimiento de Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, mediante un mensaje en redes sociales. IG

Las anécdotas de ‘La jugada polémica’ y la “inflada de llanta”

El creador de contenidos también recordó a Enrique Espejo en La jugada polémica, espacio en el que ‘Yuca’ aparecía como parte de las parodias vinculadas al fútbol. Benavides explicó que solía llamarlo para que interpretara ejemplos dentro de las escenas.

“Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual LA JUGADA POLÉMICA. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada”, escribió.

Entre las anécdotas que compartió, Jorge Benavides recordó una petición recurrente de su compañero: la llamada “inflada de llanta”, una expresión que utilizaba para pedir un aumento de sueldo. El humorista relató que esa situación se repetía en las grabaciones y provocaba la risa de ambos.

“Y siempre me pedía en todos los Sketch su inflada de llanta (aumento de sueldo) y yo le decía pero Yuquita si te acabo de aumentar y se mataba de risa”.

Para Benavides, el aporte de Enrique Espejo trascendía los diálogos o las líneas de un libreto. “Yuca era de esos personajes que solo con su presencia sin decir nada te daba risa”, expresó al destacar la conexión que el cómico lograba con el público y con sus compañeros.

Los años de trabajo junto a Jorge Benavides

Jorge Benavides y Enrique Espejo compartieron una relación laboral de décadas en la televisión peruana. ‘Yuca’ participó durante distintos momentos de la carrera de Benavides en producciones como ‘El especial del humor’, ‘El wasap de JB’ y ‘JB en ATV’.

La presencia de Enrique Espejo fue parte de sketches, parodias y secuencias humorísticas en las que compartió escena con Jorge Benavides. Con el paso de los años, ese vínculo profesional también se convirtió en una relación de amistad.

En su despedida, Benavides recordó que, incluso cuando repartía personajes para sus últimas parodias, pensaba en el papel que ‘Yuca’ podría haber interpretado.

“Nunca dejé de pensar en él. Siempre cuando repartía los personajes en nuestras últimas parodias yo decía; ‘Aquí el Yuca sería fabuloso’”, expresó.

El humorista señaló que la ausencia de su compañero dejó una marca en el trabajo que desarrollaba para televisión. Su mensaje reflejó el cariño que mantuvo por Enrique Espejo y la importancia que tuvo dentro de los programas en los que coincidieron.

Jorge Benavides – Yuca – Enrique Espejo – JB en ATV – Perú – entretenimiento – 21 diciembre
Tras semanas de rumores, Jorge Benavides aclaró la situación médica de Enrique Espejo y explicó por qué la familia decidió mantener en reserva los detalles, priorizando el bienestar de sus hijas (JB)

La despedida de Jorge Benavides

Hacia el final de su publicación, el líder de ‘JB Noticias’ se dirigió directamente a Enrique Espejo con un mensaje de despedida.

“Pero bueno Yuquita solo te nos adelantaste. QEPD querido Yuquita. Un fuerte Abrazo hasta el Cielo”.

El conductor también expresó sus condolencias a los familiares del cómico. “Y mi más sentido pésame a toda su Familia”, concluyó en el mensaje difundido en sus redes sociales.

La publicación de Benavides generó reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron los personajes y momentos televisivos que compartió con Enrique Espejo. El video elegido por el humorista permitió revivir una de las escenas que protagonizaron juntos y que ahora acompaña la despedida de ‘Yuca’.

Jorge Benavides – Yuca – Enrique Espejo – JB en ATV – Perú – entretenimiento – 21 diciembre
La figura de Yuca permanece vigente gracias a videos y recuerdos que circulan en plataformas digitales, manteniendo activo su legado humorístico. (ATV)

Temas Relacionados

Jorge BenavidesEnrique EspejoYucaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La jornada será determinante para definir a los clasificados al próximo Mundial. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Un grupo de simpatizantes de la ‘U’ vandalizó el Caminito Íntimo y pintas de la calle Mendoza Merino, cerca del estadio Alejandro Villanueva durante la madrugada del viernes. El equipo de La Victoria emitió un comunicado sobre lo ocurrido

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo

Los familiares de los adultos mayores expresaron su indignación por el ataque y pidieron que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades

Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo

Eliminan reservas en Machu Picchu: así se venderán las entradas a partir de ahora

La medida busca corregir las dificultades generadas por el sistema anterior y facilitar el acceso directo de visitantes nacionales y extranjeros. El cambio incluye una etapa de adecuación de la plataforma y una marcha blanca antes de su implementación definitiva

Eliminan reservas en Machu Picchu: así se venderán las entradas a partir de ahora

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Tras la fecha 3, el certamen tendrá un descanso este viernes 11 de septiembre. La competencia se reanudará el sábado 12 con la jornada 4, en la que Perú enfrentará a Colombia

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Keiko Fujimori no descarta darle un cargo a Óscar Arriola tras su renuncia a la comandancia de la PNP: “Es un hombre muy institucional”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Keiko Fujimori sobre el recuerdo de su padre como presidente: “Lo tengo de ejemplo”

Keiko Fujimori confirma que Álvaro Vargas Llosa estará a cargo de la embajada de Perú en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

DEPORTES

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: día, hora y dónde ver en Perú partido por final del US Open 2026 femenino

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1