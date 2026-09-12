Perú

Senamhi advierte que las lloviznas continuarán en Lima hasta el domingo

La configuración geográfica, los cerros y el desplazamiento de las masas de aire influyen en la distribución de las garúas

El incremento de los vientos del sur favorece la presencia de humedad y garúas en distintos sectores de la capital - Créditos: Andina.
El incremento de los vientos del sur favorece la presencia de humedad y garúas en distintos sectores de la capital - Créditos: Andina.
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Las lloviznas continuarán en Lima Metropolitana durante los próximos días debido al incremento de los vientos del sur y a las condiciones atmosféricas que favorecen una mayor cobertura nubosa en la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que existe probabilidad de precipitaciones hasta el domingo 13 de septiembre, principalmente durante la tarde, noche y madrugada.

David Garay, especialista en meteorología del Senamhi, explicó, ante las cámaras de Latina, que las condiciones actuales están relacionadas con el aumento de los vientos provenientes del sur. Según detalló, este fenómeno contribuye a la presencia de humedad y favorece la ocurrencia de garúas en distintos sectores de la ciudad.

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Durante la jornada del viernes, el cielo limeño presentó una importante cobertura nubosa. El experto señaló que este escenario se mantendrá en los siguientes días y que algunos sectores podrían registrar mayores acumulados debido a sus características geográficas.

La activación del anticiclón del Pacífico Sur favorece una mayor cobertura nubosa y la aparición de precipitaciones ligeras - Créditos: Andina.
La activación del anticiclón del Pacífico Sur favorece una mayor cobertura nubosa y la aparición de precipitaciones ligeras - Créditos: Andina.

Lima Sur concentra los mayores acumulados

Uno de los sectores con mayor probabilidad de registrar acumulados de llovizna es Lima Sur, especialmente en los distritos ubicados cerca del litoral. Garay explicó que la configuración geográfica de esta zona influye en la concentración de humedad y en el comportamiento de las corrientes de viento.

“Los distritos ubicados al sur o cercanos al litoral son los que tienen los valores más altos de acumulados de lloviznas”, precisó durante una entrevista televisiva.

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El especialista agregó que los cerros y el desplazamiento de las masas de aire también intervienen en este comportamiento. La interacción entre estos elementos permite que determinadas áreas presenten una mayor presencia de humedad y precipitaciones ligeras.

Aunque Lima Metropolitana se encuentra dentro del área con posibilidad de registrar estos eventos, la intensidad no será uniforme en toda la ciudad. De acuerdo con la explicación brindada, Lima Sur concentra habitualmente los registros más elevados por las condiciones propias de su territorio.

El jueves, por ejemplo, la estación ubicada en Villa María del Triunfo registró alrededor de 0,9 milímetros de precipitación. El dato evidencia que las garúas ya vienen presentándose en algunos puntos de la capital, mientras que otros sectores también han reportado episodios similares.

El Senamhi recomienda precaución ante pistas húmedas, vientos fríos y cambios en la sensación térmica - Créditos: Andina.
El Senamhi recomienda precaución ante pistas húmedas, vientos fríos y cambios en la sensación térmica - Créditos: Andina.

El Niño costero influye en las condiciones

Garay explicó que el actual comportamiento atmosférico también está relacionado con las condiciones anómalas generadas por el Niño costero. Este fenómeno incrementa las temperaturas y favorece una mayor evaporación del agua del mar, lo que contribuye a acumular humedad en la atmósfera.

Sin embargo, para estos días se suma la activación del anticiclón del Pacífico Sur, sistema que estaría favoreciendo una mayor cobertura nubosa y las condiciones propicias para la presencia de garúas.

En cuanto a las temperaturas, el especialista indicó que Lima Metropolitana registra actualmente un promedio cercano a los 22 grados. La nubosidad influye en estos valores y forma parte del escenario previsto para las próximas jornadas.

Senamhi recomienda precaución

Ante la persistencia de estas condiciones, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada mediante sus pronósticos y avisos meteorológicos, disponibles durante las 24 horas a través de sus canales oficiales.

Las personas que se movilicen en vehículos deben extremar las precauciones, debido a que las precipitaciones pueden humedecer las pistas y reducir las condiciones de seguridad para la conducción. Asimismo, se aconseja a las personas más vulnerables mantener prendas de abrigo, debido a la presencia de vientos fríos y al descenso de la sensación térmica.

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