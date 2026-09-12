Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 12 de septiembre, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una edición más del clásico peruano, Perú buscará su primer triunfo frente Colombia en el Campeonato Sudamericano de vóley, Real Madrid hará lo suyo con Rayo Vallecano en LaLiga, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘cremas’ en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, duelo vital que definirá el futuro de ambos equipos rumbo al título nacional. Sin Paolo Guerrero y Kevin Quevedo sin ser convocado, Pablo Guede buscará que el triunfo se quede en casa después de 8 años.
PUBLICIDAD
Mientras que Héctor Cúper decidió volver a contar con Edison Flores y Aldo Corzo, y podrían tener minutos. Sin embargo, el DT dejó afuera al ‘Tunche’ Rivera, Bryan Reyna, Juan Manuel Requena, y Jordan Guivin.
Por otro lado, la selección peruana intentará recuperar el rumbo frente Colombia en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. El equipo de Antonio Rizola no tuvo una buena campaña y está obligado a celebrar su primer triunfo en la competencia para salir del fondo de la tabla de posiciones, tiene 0 puntos.
Partidos de Liga 1
- Los Chankas vs FC Cajamarca (10:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)
- Alianza Lima vs Universitario (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)
Partidos del Campeonato Sudamericano de vóley
- Argentina vs Venezuela (08:30 horas / Latina web y aplicativo, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)
- Brasil vs Chile (11:30 horas / Latina web y aplicativo, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)
Partidos de LaLiga
- Racing Santander vs Alavés (07:00 horas / DSports y DGO)
- Osasuna vs Espanyol (09:15 horas / DSports y DGO)
- Athletic Club vs Elche (11:30 horas / ESPN 4 y Disney+)
- Real Madrid vs Rayo Vallecano (14:00 horas / ESPN 4 y Disney+)
Partidos de Premier League
- Aston Villa vs Nottingham Forest (09:00 horas / Disney+)
- Bournemouth vs Brentford (09:00 horas / Disney+)
- Chelsea vs Hull City (09:00 horas / ESPN y Disney+)
- Crystal Palace vs Ipswich Town (09:00 horas / Disney+)
- Liverpool vs Fulham (09:00 horas / Disney+)
- Tottenham vs Everton (11:30 horas / ESPN y Disney+)
- Sunderland vs Arsenal (14:00 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Augsburgo vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+)
- Borussia Dortmund vs Padeborn (08:30 horas / Disney+)
- Friburgo vs Borussia M’gladbach (08:30 horas / Disney+)
- Hoffenheim vs Stuttgart (08:30 horas / Disney+)
- Mainz vs Eintracht Fráncfort (08:30 horas / Disney+)
- Colonia vs Werder Bremen (11:30 horas / ESPN 5 y Disney+)
Partidos de Serie A
- Genoa vs Frosinone (08:00 horas / ESPN 4 y Disney+)
- Lazio vs AC Milan (11:00 horas / ESPN 4 y Disney+)
- Atalanta vs Cagliari (13:45 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Estrasburgo vs Mónaco (10:15 horas / Disney+)
- Auxerre vs Niza (13:45 horas / Disney+)
- Le Havre vs Angers (13:45 horas / Disney+)
- Lorient vs Toulouse (13:45 horas / Disney+)
- Paris FC vs Lyon (13:45 horas / ESPN 4 y Disney+)
Partidos de Mundial Femenino Sub 20
- Italia vs Japón (08:00 horas / DSports y DGO)
- Nueva Zelanda vs Estados Unidos (08:00 horas / DSports y DGO)
- Corea del Sur vs Ecuador (11:00 horas / DSports y DGO)
- Ghana vs Francia (11:00 horas / DSports y DGO)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD