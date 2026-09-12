María Pía Vallejos se aleja de Gustavo Salcedo tras viaje a Europa con Maju Mantilla: “Doy un paso al costado”

María Pía Vallejos pidió no ser relacionada nuevamente con Gustavo Salcedo.

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María Pía Vallejos decidió alejarse de Gustavo Salcedo luego de conocer que el empresario viajó a Europa junto a Maju Mantilla. La veterinaria fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y dejó claro que ya no desea que se la vincule con él.

Vallejos sostuvo que no quiere opinar sobre el matrimonio de Salcedo y Mantilla, ni interferir en una eventual reconciliación. Sin embargo, admitió que el viaje de ambos fue determinante para tomar distancia y dejar de formar parte de una situación que calificó de confusa.

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La declaración llegó después de que se difundieran imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla en España. Según lo expuesto por el programa, la expareja viajó sin sus hijos, una situación que reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

“Yo ya no quiero que me relacionen con Gustavo”

Durante el encuentro con la reportera de Amor y Fuego, María Pía Vallejos evitó responder inicialmente sobre su vínculo con Gustavo Salcedo. “Yo les he dicho que no voy a hablar de mi vida”, señaló cuando fue consultada acerca de si ambos continuaban saliendo.

La periodista insistió tras mostrarle imágenes de Salcedo y Mantilla juntos en España. Frente a ello, Vallejos respondió: “Pero es cosa de ellos”. Sin embargo, cuando le preguntaron de manera directa si seguía saliendo con el empresario, su respuesta dejó entrever que había tomado una decisión.

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“Yo ya no quiero que me relacionen con Gustavo. Creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Yo no te voy a opinar sobre un matrimonio y ellos si quieren rehacerlo tienen todo su derecho, ¿no?”, manifestó.

La veterinaria negó que el empresario se hubiera portado mal con ella y aclaró que no tenía comentarios negativos sobre el empresario. También evitó revelar las conversaciones privadas que mantuvo con él durante el tiempo que se frecuentaron.

“No sabría responderte eso en realidad, pero ya este, ya son cosas que quedan entre él y yo, ¿no? Y yo simplemente quiero dejar ahí, ahí el tema, mi participación mediática, yo quiero que quede ahí, de verdad. Yo creo que una mujer inteligente sabe cuándo retirarse y ya”.

María Pía Vallejos afirmó que ya no desea ser vinculada con Gustavo Salcedo luego de conocer que el empresario viajó a Europa junto a Maju Mantilla.. TikTo

María Pía: “No quiero estar involucrada en un triángulo amoroso”

Después de sus declaraciones ante cámaras, María Pía Vallejos envió un mensaje a la producción de Rodrigo González para precisar su posición. En el texto, afirmó que había dado el beneficio de la duda a la situación y que incluso estuvo con Gustavo Salcedo un día antes de que él viajara.

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“Bueno, solo para agregar a mis declaraciones, yo estuve dando el beneficio de la duda, observando y hasta un día antes de que él viaje estuvimos juntos. Como les dije, si una situación es confusa, yo no voy a estar ahí metida. Y al ver que están juntos por allá, yo no tengo nada más que hacer ahí”.

Vallejos sostuvo que conoció a Salcedo cuando, según su versión, él estaba separado y vivía solo. Asimismo, remarcó que nunca quiso ser parte de un vínculo en el que hubiera una tercera persona involucrada.

“Para que quede claro, yo conocí a un hombre separado y viviendo solo. Y hasta donde yo sé, la situación sigue así. Nunca quise estar involucrada en un triángulo amoroso y tampoco voy a ser el impedimento para que ese matrimonio vuelva a florecer. Si esa es la felicidad de Gustavo, no soy quién para juzgarlo”.

La frase “doy un paso al costado” resumió la posición de la veterinaria. “No, para mí no fue un juego, pero ya dejarlo ahí, Por fa. Entonces, yo no tengo nada que ver ya ahí. Ya es tema de ellos dos, que están en todo su derecho en rehacer lo que quieren rehacer y genial. No, o sea, ya yo doy un paso al costado”.

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La veterinaria afirmó que decidió dar un paso al costado tras ver a Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla en Europa.. Amor y Fuego.

El viaje de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo a Europa

La cercanía entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvió a generar comentarios luego de que ‘Magaly TV La Firme’ anunciara un informe sobre el viaje que realizaron juntos a Europa. El programa adelantó que mostraría registros migratorios e imágenes de ambos fuera del país.

“Hoy en Magaly TV La Firme, exclusivo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo más juntos que nunca, viajaron a Europa sin sus hijos, pero María Pía se tumba la fiesta con tremenda revelación”, indicó la voz en off del adelanto difundido por el espacio televisivo.

Antes de la decisión de Vallejos de alejarse, un chat atribuido a ella generó atención. En la conversación mostrada por el programa, la veterinaria indicó que Salcedo se mantenía en contacto con ella pese a su viaje con Mantilla.

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“Y bueno, ya para que lo pongan en el programa, hasta ayer me decía que me extrañaba y que no veía las horas de volver para verme”, escribió Vallejos, según el chat difundido.

El empresario y Maju Mantilla no se habían pronunciado sobre el contenido de esos mensajes ni sobre el destino específico de su recorrido europeo. La presencia conjunta de ambos fuera del país se sumó a otras apariciones familiares y deportivas que, en los últimos meses, alimentaron las versiones sobre un posible acercamiento.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron juntos a Europa sin sus hijos y reactivaron las especulaciones sobre una reconciliación.