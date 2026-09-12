Perú

El menor abastecimiento eleva el precio de frutas y verduras en Lima: Tomate, arveja y limón registran aumentos por la baja oferta

Comerciantes de Santa Anita alertaron que la caída de los ingresos desde las zonas agrícolas repercute en productos básicos y reduce las compras de hogares y pequeños negocios

Este reportaje periodístico cubre el impacto del alza de precios en los mercados. Familias y comerciantes expresan preocupación por el costo de verduras como tomate, cebolla, limón y arveja. Se mencionan factores climáticos y la reducción en el abastecimiento como causas de las variaciones de precios.
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Los precios de varios alimentos de consumo diario aumentaron en los mercados de Lima ante la menor llegada de productos desde las zonas de cultivo. Comerciantes del mercado mayorista de Santa Anita atribuyeron el encarecimiento a los cambios climáticos y a la reducción de la oferta, factores que impactaron en el abastecimiento de tomate, cebolla, limón y arveja.

La reducción de los ingresos al principal centro de distribución de la capital también alcanzó a productos que suelen tener una presencia constante en los puestos minoristas. Los vendedores señalaron que la menor disponibilidad obliga a reajustar los valores de venta y modifica los hábitos de compra de las familias, que ahora adquieren cantidades más pequeñas para ajustarse a sus presupuestos.

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El alza ocurre en un escenario de preocupación por el comportamiento del clima y sus efectos sobre la producción agrícola. Los comerciantes indicaron que las variaciones de temperatura y las lluvias en algunas zonas productoras afectan los cultivos, retrasan las cosechas y limitan el volumen que llega a los mercados de la ciudad.

Personas de espalda en un puesto de mercado con productos en estantes, bolsas de plástico colgando y un rótulo informativo en pantalla
Personas realizan compras en un puesto de mercado de Lima ante el incremento en los precios de frutas y verduras por el menor abastecimiento.

El tomate pasó de 3,50 a hasta 7 soles por kilo

Uno de los productos con mayor incremento es el tomate, cuyo precio en el mercado mayorista pasó de 3,50 soles a entre 6,50 y 7 soles por kilo. La diferencia responde a una menor cantidad disponible para la venta, según explicaron los comerciantes, quienes advirtieron que el ingreso actual resulta insuficiente para cubrir la demanda de Lima y otras provincias.

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Una comerciante atiende un puesto de mercado con cajas de verduras, frutas y carteles que indican los precios de cada producto
Comerciantes exhiben frutas y verduras con letreros de precios en un mercado de Lima ante la baja en el abastecimiento de alimentos.

Antes, algunos productos alcanzaban un ingreso de alrededor de 10 toneladas en una jornada. Ahora, los comerciantes calculan que llegan cerca de dos toneladas. Esa reducción representa una caída considerable en el volumen de abastecimiento y genera presión sobre los precios desde el mercado mayorista hasta los centros de venta minorista.

Personas caminan por el pasillo central de un mercado interior rodeado de puestos con verduras, cajas y sacos con productos
Compradores recorren un mercado de abastos en Lima en medio de un aumento en los precios de frutas y verduras provocado por el menor abastecimiento.

La situación también se refleja en la arveja, que aumentó de tres a cinco soles por kilo en apenas dos días en Santa Anita. En otros mercados de Lima, el precio alcanza los siete soles. Los vendedores afirmaron que el incremento ya tuvo consecuencias en las compras cotidianas, debido a que muchas familias reducen la cantidad que llevan a casa.

Un hombre sostiene un trozo de zapallo amarillo abierto frente a varios sacos con hortalizas en un mercado
Un comerciante muestra un zapallo en un mercado de Lima, donde la baja oferta de productos agrícolas ha provocado un aumento en los precios al consumidor.

Las familias reducen sus compras ante el encarecimiento

La menor capacidad de compra también afecta a pequeños negocios que dependen de frutas y verduras para preparar alimentos. Comerciantes indicaron que algunos clientes habituales redujeron sus pedidos o sustituyeron productos por otros de menor costo, una decisión que busca contener el impacto del alza en los gastos diarios.

La cebolla y el limón figuran entre los alimentos que registran variaciones de precio por la reducción de la oferta. En el caso del limón, los antecedentes recientes muestran la vulnerabilidad de este cultivo frente a fenómenos climáticos. Durante el fenómeno de El Niño de 2023, el valor del producto llegó hasta los 60 soles por kilo en algunos puntos de venta.

El fenómeno afectó cultivos de limón y redujo el volumen disponible en los mercados. El incremento tuvo efectos en hogares, restaurantes y comercios de alimentos, donde este producto forma parte de preparaciones frecuentes. La experiencia dejó en evidencia que las alteraciones climáticas pueden trasladarse rápidamente desde las zonas agrícolas hasta el precio final que pagan los consumidores.

Un galpón amplio con filas de cajones de madera apilados y una persona que camina al fondo por el pasillo central.
Cajones de madera parcialmente vacíos en un galpón del mercado mayorista de Santa Anita reflejan la menor oferta de hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comerciantes prevén nuevas alzas en los próximos meses

Los vendedores consultados anticiparon que algunos precios podrían mantenerse elevados o registrar nuevos incrementos durante los próximos meses si continúa la menor llegada de productos. El comportamiento dependerá de la recuperación de los cultivos, del clima en las principales zonas agrícolas y de la capacidad de distribución hacia los mercados mayoristas.

Tomates rojos y limones verdes con gotas de agua sobre el plato de una balanza metálica, junto a un cartel negro vacío.
Cuatro tomates rojos y tres limones verdes reposan sobre el plato metálico de una balanza de mercado junto a una pequeña pizarra sin texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esa posibilidad, los consumidores podrían optar por frutas y verduras alternativas que tengan mayor disponibilidad y precios más accesibles. La sustitución suele concentrarse en productos de temporada o en alimentos que cumplen funciones similares en la preparación de comidas, aunque las opciones varían según los hábitos de cada familia y el presupuesto disponible.

Unas manos cuentan billetes y monedas junto a tomates, limones, cebollas y arvejas expuestos en un puesto de madera.
Un comprador cuenta billetes y monedas para pagar verduras en un puesto de mercado tradicional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abastecimiento de Santa Anita será uno de los indicadores que permitirá observar la evolución de los precios en Lima. Mientras los ingresos se mantengan cerca de dos toneladas en productos que antes recibían unas 10 toneladas, los comerciantes prevén que la oferta seguirá limitada y que los valores de alimentos como el tomate, la arveja, la cebolla y el limón continuarán bajo presión.

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