Perú

Bypass de Nueva Esperanza permanece cerrado tras los aniegos registrados en el sur de Lima

En Tablada de Lurín, grietas y socavones dificultan el acceso a viviendas y aumentan el riesgo para las familias afectadas

Residentes de Villa María del Triunfo cuestionan que las acciones ejecutadas sean temporales y piden obras que eviten nuevos ingresos de agua (Créditos: Latina)
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Las lloviznas registradas durante los últimos días volvieron a generar aniegos y problemas de tránsito en distintos puntos de Lima Sur. Villa El Salvador y Villa María del Triunfo concentraron algunas de las zonas más afectadas, donde el colapso de buzones y la acumulación de aguas residuales y pluviales dejaron calles deterioradas, viviendas afectadas y vías intransitables.

Uno de los puntos comprometidos es el bypass de Nueva Esperanza, que permanece cerrado debido a los efectos de las precipitaciones. Las dificultades también alcanzaron el cruce de las avenidas Mateo Pumacahua y Separadora Industrial, donde conductores de automóviles y motocicletas tuvieron problemas para desplazarse. En VMT, la intersección de las calles Polonia y Vaticano presentó erosión del terreno y grandes socavones frente a varias viviendas.

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Anegos afectan a vecinos de Villa El Salvador

En el sector uno de Villa El Salvador, el desborde de aguas residuales y pluviales llegó hasta una zona donde se realizaba un velorio. Los asistentes tuvieron que retirar el toldo instalado para protegerse y trasladarlo hacia otro punto debido al avance del agua.

Las lloviznas provocaron nuevos aniegos y complicaron el tránsito en distintos sectores de Lima Sur - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Las lloviznas provocaron nuevos aniegos y complicaron el tránsito en distintos sectores de Lima Sur - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Personal de Sedapal intervino en el lugar con cinco unidades Hidrojet para realizar labores de succión. Según explicó un representante de la empresa, parte del agua de lluvia ingresa al sistema de alcantarillado por distintos puntos, lo que incrementa el caudal hasta superar la capacidad del colector. El líquido termina aflorando en las zonas más bajas, entre ellas el sector afectado.

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Los residentes, sin embargo, sostienen que el problema no se limita a las precipitaciones. Una de las vecinas señaló que los aniegos con aguas servidas son recurrentes y atribuyó parte de la situación al estado y ubicación de la red primaria. Otra residente afirmó que los desbordes se repiten cada vez que se presenta una lluvia.

Grietas y viviendas afectadas en Villa María del Triunfo

En Tablada de Lurín, varias familias también enfrentaron las consecuencias de las precipitaciones. Una grieta de grandes dimensiones se extiende por la zona y dificulta el acceso a las viviendas. Los residentes utilizaron palas, baldes y tinas para retirar el agua acumulada y evitar que continúe ingresando a sus domicilios.

Vecinos de Villa El Salvador alertan que los desbordes de aguas servidas se repiten y reclaman medidas para evitar nuevos aniegos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Vecinos de Villa El Salvador alertan que los desbordes de aguas servidas se repiten y reclaman medidas para evitar nuevos aniegos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Una de las afectadas relató que el problema comenzó con la primera lluvia fuerte, aproximadamente cuatro semanas atrás. Según su testimonio, el agua y los desagües han ingresado reiteradamente a su vivienda y ocasionado daños en sus pertenencias. También expresó su preocupación por la presencia de cables eléctricos cerca de los sectores inundados.

La vecina afirmó que recién después de varias semanas llegó maquinaria de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Los residentes cuestionaron que las acciones se limiten a rellenar el terreno, pues consideran que el agua volverá a ingresar cuando se presenten nuevas precipitaciones. Entre sus pedidos figuran la construcción de una pista y medidas que impidan el ingreso del líquido a sus viviendas.

Vecinos piden una solución definitiva

La problemática también ha sido vinculada con la antigüedad de las redes de alcantarillado de Lima Sur. Durante el reporte se señaló que estos sistemas tendrían alrededor de 50 años y que su capacidad habría quedado superada por el crecimiento de la población de la zona. Ante ello, los vecinos reclaman una intervención que vaya más allá de retirar el agua o rellenar las áreas erosionadas.

Mientras continúan las labores de atención en los sectores afectados, el cierre del bypass de Nueva Esperanza y las condiciones de las vías en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo mantienen las dificultades para el desplazamiento. Los residentes esperan medidas que permitan evitar nuevos colapsos ante próximas precipitaciones.

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