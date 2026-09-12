Sebastián Britos confesó que se alegró cuando Álvaro Barco dejó su cargo en Universitario: “No actuaba en beneficio del club”

Sebastián Britos apuntó contra Álvaro Barco por la inestabilidad deportiva de Universitario en el 2026. Crédito: Universitario.

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Sebastián Britos aseguró que se alegró por la salida de Álvaro Barco de Universitario, al considerar que el entonces director deportivo no tomó decisiones favorables para la institución. El arquero uruguayo, que dejó el club para incorporarse a Peñarol, también sostuvo que Barco fue quien determinó que no continuara en el plantel para la temporada 2026.

Las declaraciones del guardameta se produjeron en la previa de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. En una entrevista con el canal de YouTube ‘Colectivo World’, Britos habló de su paso por el cuadro crema, de su vínculo con quienes trabajaban en la interna y de su evaluación sobre la gestión deportiva que encabezó Barco.

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El exportero de Universitario evitó describir una relación conflictiva con el exdirigente, aunque dejó en claro que no existía cercanía entre ambos. “Neutra”, respondió cuando le preguntaron cómo fue su trato con Barco durante su estadía en Ate.

Britos explicó que mantenía contacto frecuente con buena parte de los empleados de la institución. “Yo tenía relación muy cercana con prácticamente todos ahí en el club. Con todos, con funcionarios, con los de la cocina, con los del área de scouting, con los del tópico, con el área de nutrición. Con utilería ni hablar. Tuve relación muy cercana a todo el mundo”, afirmó.

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El exportero de Universitario de Deportes confesó que se alegró al saber de la partida del ex director deportivo del conjunto estudiantil. Crédito: Instagram Colectivo World.

Al profundizar sobre la distancia con el exdirector deportivo, el arquero señaló que su conducta fue la misma con todos los integrantes del club. “De mi parte, yo siempre me comporté de la misma manera con todo el mundo”, indicó.

Britos atribuyó a Barco su salida de Universitario

La permanencia de Britos se puso en duda tras el cierre de la temporada pasada. El arquero uruguayo había sido parte de los dos títulos nacionales que consiguió Universitario desde su llegada, pero el club optó por priorizar el regreso de Diego Romero, quien pasó a competir por la titularidad en el arco del vigente tricampeón peruano.

Consultado sobre si Barco tomó la decisión de no renovarle el vínculo, Britos no dejó margen para la duda. “Sin duda, sin duda que sí. Eso no me cabe duda. No necesito ni que me lo cuenten”, manifestó el cancerbero ‘charrúa’ de 38 años.

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El guardameta dejó el conjunto estudiantil y se sumó a Peñarol de Uruguay. Desde allí siguió el proceso de Universitario, que pelea por enlazar un cuarto campeonato nacional, una marca que el club no ha conseguido en su historia.

Universitario anunció la salida de Sebastián Britos.

La salida de Barco de su cargo abrió un nuevo escenario en la planificación deportiva del cuadro ‘crema’. Britos fue consultado por la noticia y respondió con una crítica directa a las decisiones que, según su mirada, afectaron al equipo.

“La verdad, sinceramente, soy sincero, me puse contento porque no conmigo solamente, sino no tomó buenas decisiones. Yo considero que no le estaba haciendo bien al club. No estaba actuando en beneficio del club”, declaró el arquero.

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Britos cuestionó el cambio en el arco y defendió a Miguel Vargas

El exjugador de Universitario también se refirió a la actualidad de la portería. Desde la llegada del técnico argentino Héctor Cúper, Diego Romero asumió como titular, aunque el movimiento generó debate entre los hinchas por el rendimiento defensivo del equipo en el Torneo Clausura.

Según los datos mencionados durante la entrevista, Universitario recibió 11 goles en ocho partidos del certamen. Britos consideró que el cambio resultó injusto para Miguel Vargas, quien había tenido continuidad antes de la modificación.

Diego Romero se perfila para ser titular en el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Crédito: Universitario de Deportes.

“Yo creo que a mí, personalmente, de lo que me gusta, para Miguel Vargas fue injusto porque venía haciendo una labor muy correcta, muy sólido, siendo asertivo sobre todo en la toma de decisiones”, expresó.

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Sobre Romero, Britos identificó una posible ansiedad en algunas jugadas, en especial cuando debe intervenir ante centros al área. “A Diego Romero lo veo un poco ansioso a veces. Lo veo como que toma decisiones un poco apresurado, como que sale a buscar pelotas que si bien las consigue, muchas veces llega exigido y muchas veces deja flotando dentro del área”, analizó.

El arquero uruguayo vinculó esa conducta con la necesidad del futbolista de ratificar su lugar. Aun así, aclaró que no buscaba cuestionar las condiciones de los dos guardametas. “La impresión que me da a mí es que Romero tiene un poco de ansiedad. Pero igual no voy a discutir las condiciones que tienen los dos”, concluyó.

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