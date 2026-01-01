Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol

Sebastián Britos, de 37 años, llega a uno de los clubes más grandes de Uruguay. - Crédito: Peñarol

Sebastián Britos ha dejado de deshojar margaritas. Iniciando el 2026 se ha conocido su nuevo destino, uno demasiado exigente y que va acorde con su perfil ganador: Peñarol. El histórico club de Uruguay se hizo de los servicios del golero, de 37 años, por todo el siguiente periodo. De esa manera, el ‘1′ arranca un nuevo año con ilusión.

En los últimos días, había crecido con mucha fuerza el rumor de un posible traslado al ‘aurinegro’, algo que se materializó el 31 de diciembre con un acuerdo verbal y así la posterior oficialización llegó el 1 de enero del 2026 con un mensaje comunicado en las distintas redes sociales del club.

Sebastián Britos marcó una era en Universitario con dos títulos nacionales y un rendimiento sobresaliente. - Crédito: Composición Infobae

El ‘Seba’ refuerza la portería de Peñarol después de dos temporadas brillantes con Universitario de Deportes, en las que se destacó por encima del resto de arqueros del medio local. Además fue parte dos hitos institucionales: el bicampeonato en el Centenario y el tricampeonato en Perú.

Peñarol tiene puesta mucha fe en Britos por su experiencia, liderazgo y pragmatismo. Su condición de libre, además, permitió el avance de las tratativas. Su vínculo con el ‘decano’ es de un año, aunque con una opción prioritaria de prolongación por otro más siempre y cuando cumpla con objetivos establecidos en su contrato.

Sebastián Britos, eso sí, no es el único cancerbero contratado. También ha llegado Washington Aguerre. De tal manera que, a partir del 5 de enero, ambos deportistas librarán una sana competencia por el puesto de titular bajo los tres maderos.

Con la confirmación del ‘Seba’, Peñarol ya cuenta con cuatro altas confirmadas para afrontar su nuevo ciclo en la élite de Uruguay. Los dos deportistas restantes son el artillero Abel Hernández, quien ha regresado a la institución después de coronarse campeón y goleador del año con Liverpool FC, y el lateral Franco Escobar.

Sebastián Britos se acerca a los 38 años, edad que la confiere veteranía y experiencia. - Crédito: Universitario